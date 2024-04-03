澳門旅遊｜開箱澳門銀河安達仕酒店 700間客房/19米室內泳池 必食安達仕廚薈全新菜單

澳門新酒店開箱！不少人都會於周末來個快閃澳門之旅，今次記者到訪澳門，為大家開箱安達仕酒店，提供逾700間客房，更有19米室內泳池；安達仕廚薈更有全新菜單，即睇詳情！

澳門安達仕酒店於去年9月開幕，為全球最大的安達仕酒店，提供700多間客房及套房。酒店位於氹仔舊城區和路環之間，方便大家前往澳門不同景點。 設施方面，最大亮點一定非19米長的室內恆溫泳池莫屬，另有24小時健身中心、銀河綜藝館等，住客更可無限暢享全球領先的空中水上綠洲—天浪淘園，非常方便。

今次入住標準客房，以森林綠和暗橙色為主調，裝潢及傢俱都非常具設計感。設有大床、備有浸泡浴缸及獨立玻璃淋浴間的浴室，其中浴室採用創新智能霧化玻璃設計，大家只需要輕觸按鈕即可切換模式，保證有私隱度。床邊設有無線手機充電及藍牙喇叭，提供的膠拖鞋更非常高質，非一般即棄款，方便大家前往水上樂園時直接穿著，當作小禮品拿走都可以！

此外，酒店設有多間餐廳，其中安達仕廚薈提供全日餐飲，開放式廚房為美食體驗增添觀賞性，讓賓客靜坐一隅品嘗廚師即席烹調的中式、葡式、西式及東南亞等特色名菜，體驗別樹一格的用餐體驗。 行政總廚黎安德擅長相容並收多種風味的美食，傳承家族食譜的同時，亦以時尚新潮元素再添新意，為賓客呈現正宗葡式、土生及地區特色名菜。 即睇全新菜單！