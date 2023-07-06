澳門旅遊｜限時優惠！澳門自助山買一送一 自助午餐2人同行最平只需$164/位

澳門自助山推出期間限定買一送一優惠，任食海鮮、刺身、沙嗲烤肉串，自助午餐2人同行最平只需$164/位，今晚9點開搶！

澳門上葡京酒店自助山向來深受香港人歡迎，除了有八款人氣冷盤海鮮、時令刺身與壽司卷物，您還可享用香濃惹味的東南亞地道美食，包括新加坡肉骨茶、馬來西亞沙嗲烤肉串、印度羊肉卡巴等，更有不同地方風味的中式佳餚。

餐廳備有龍蝦、蟹和大蝦等無限量鮮活海鮮可供額外加購享用，可以隨心指定喜歡的烹調方式，如法式芝士焗、蒜蓉清蒸、椒鹽爆炒等。更可以加購一系列特色飲品，包括新鮮椰青、精選餐酒和啤酒塔等。每位成人可免費帶同一位 6 歲或以下小童享用自助餐。