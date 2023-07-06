澳門旅遊｜限時優惠！澳門自助山買一送一 自助午餐2人同行最平只需$164/位

澳門自助山推出期間限定買一送一優惠，任食海鮮、刺身、沙嗲烤肉串，自助午餐2人同行最平只需$164/位，今晚9點開搶！
澳門上葡京酒店自助山向來深受香港人歡迎，除了有八款人氣冷盤海鮮、時令刺身與壽司卷物，您還可享用香濃惹味的東南亞地道美食，包括新加坡肉骨茶、馬來西亞沙嗲烤肉串、印度羊肉卡巴等，更有不同地方風味的中式佳餚。
餐廳備有龍蝦、蟹和大蝦等無限量鮮活海鮮可供額外加購享用，可以隨心指定喜歡的烹調方式，如法式芝士焗、蒜蓉清蒸、椒鹽爆炒等。更可以加購一系列特色飲品，包括新鮮椰青、精選餐酒和啤酒塔等。每位成人可免費帶同一位 6 歲或以下小童享用自助餐。
【快閃限量搶–買一送一】自助午餐
KKday 優惠: HK$328/2 位，平均 HK$164/位 (已包括加一服務費)
【快閃限量搶–77折】自助午餐
KKday 優惠: 星期一至五 成人 HK$280/位，小童 HK$180/位
星期六日 HK$380/位，小童 HK$220/位 (已包括加一服務費)
【快閃優惠】自助晚餐（包含現場即煮海鮮）
KKday 優惠: 星期一至四 成人 HK$735/位，小童 HK$465/位
星期五至日 HK$825/位，小童 HK$515/位 (已包括加一服務費)
【快閃優惠】自助晚餐（不包含現場即煮海鮮）
KKday 優惠: 星期一至四 成人 HK$570/位，小童 HK$330/位
星期五至日 HK$655/位，小童 HK$380/位 (已包括加一服務費)
優惠網站：https://www.kkday.com/zh-hk/product/137686?cid=13367
優惠期 (預訂期) : 2023 年 7 月 6 日 21:00 至 7 月 12 日 23:59
用餐日期：2023 年 7 月 7 日至 7 月 31 日
地址： 澳門上葡京 3 樓