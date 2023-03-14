澳門旅遊｜B.Duck主題澳門新濠影匯8字摩天輪限時門票優惠 限時84折每位低至$80/送AirSim無國界上網卡

全亞洲最高及全球唯一8字形摩天輪「影匯之星」，現在換上限定轉轉B.Duck主題，打卡最強。而且KKday推出限時優惠，由現時至3月15日下午6時，可享電子門票84折優惠之外，更送AirSim無國界上網卡一張。8個人一同乘搭8字摩天輪的話，每位平均$80，叫埋朋友一齊去，坐完一定發發發！

澳門好去處｜全亞洲最高及全球唯一嘅8字形摩天輪 換上限定轉轉B. Duck主題 坐過位於澳門新濠影匯兩楝雙胞胎酒店中間嘅8字形摩天輪未？澳門呢個全亞洲最高及全球唯一嘅8字形摩天輪叫做「影匯之星」，未坐過要坐，坐過都係時候再坐，因為摩天輪今期換上限定轉轉B. Duck主題，打卡一定呃到好多like！影匯之星共有17個大型觀光艙，每個觀光艙可容納10人，每次運轉約18分鐘。去到新濠影匯酒店，登上23樓乘搭摩天輪，便可飽覽澳門景色！