澳門旅遊｜B.Duck主題澳門新濠影匯8字摩天輪限時門票優惠 限時84折每位低至$80/送AirSim無國界上網卡

全亞洲最高及全球唯一8字形摩天輪「影匯之星」，現在換上限定轉轉B.Duck主題，打卡最強。而且KKday推出限時優惠，由現時至3月15日下午6時，可享電子門票84折優惠之外，更送AirSim無國界上網卡一張。8個人一同乘搭8字摩天輪的話，每位平均$80，叫埋朋友一齊去，坐完一定發發發！
澳門好去處｜全亞洲最高及全球唯一嘅8字形摩天輪 換上限定轉轉B. Duck主題
坐過位於澳門新濠影匯兩楝雙胞胎酒店中間嘅8字形摩天輪未？澳門呢個全亞洲最高及全球唯一嘅8字形摩天輪叫做「影匯之星」，未坐過要坐，坐過都係時候再坐，因為摩天輪今期換上限定轉轉B. Duck主題，打卡一定呃到好多like！影匯之星共有17個大型觀光艙，每個觀光艙可容納10人，每次運轉約18分鐘。去到新濠影匯酒店，登上23樓乘搭摩天輪，便可飽覽澳門景色！
KKday快閃優惠 平均每位$80起
另外，KKday由今日起推出快閃優惠，由現時至3月15日下午6時可享電子門票84折優惠，摩天輪包廂一組$638(原價$758)，最多8人乘搭，即每位平均$80起。套票包括限定轉轉B. Duck主題8字摩天輪體驗外，更送AirSim無國界上網卞一張(內含$100儲值額)，額外再享5倍KKday Points，賺取共410 points($16.4)。
優惠詳情：
預訂期：現時至2023年3月15日 16:00
可使用日期：2023年3月16日至4月30日
地址：澳門路氹連貫公路新濠影匯
營業時間：2pm-8pm
原文刊登於 Yahoo 旅遊