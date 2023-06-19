澳門旅遊｜B.Duck太空主題遊樂場登陸新濠影滙 七大主題打卡位+超巨型夾公仔機

雖然香港的巨型橡皮鴨海上展覽已閉幕，但橡皮鴨熱潮依然繼續！今個暑假，B.Duck化身充滿未來感的太空小黃鴨降臨新濠影滙，打造出最具規模的B.Duck夏日星球。一共有7大主題打卡位，更有超巨型夾公仔機，即睇詳情！
適逢炎夏，B.Duck換上泳裝與大人小朋友同樂，在佔地過百萬尺的新濠影滙，設7大Duck意主題打卡位，包括巨型太空服B.Duck、太空穿梭小火車、巨型波波池等。更特設B.Duck主題酒店客房，大家可以與可愛小黃鴨一起Staycation！
此外，它們更推出夏日狂歡即影即賞，由即日起至8月31日，場內打卡就有機會贏得B.Duck限量精品。
1. 於主題遊樂場內拍照並上傳至社交平台
2. 標記#新濠風尚 或 #MelcoStyle 及#即影即賞
3. 於指定「換領處」向職員展示已上傳的圖片及「新濠風尚」微信會員卡即可換領特別版B.Duck限量精品。
澳門好去處｜B.Duck太空穿梭小火車
小孩必愛小火車體驗，小卡車緩緩前進，帶你走進B.Duck星球，探索更多精彩發現！
開放時間: 14:30-19:30 (星期六及日)
地點: 時代廣場
澳門好去處｜B.Duck巨型波波池
全新B.Duck巨型波波池掀幕，馬上跳入期間限定的波波池中，帶上水泡，與泳裝小黃鴨在波波池盡情飛躍翻滾，感受清涼夏日。
開放時間: 詳情請參考官網
地點: 時代廣場
澳門好去處｜B.Duck超巨型夾公仔機
全新B.Duck超巨型夾公仔機隆重登場，手握一米高的發光操縱搖桿，控制著巨型爪，閃閃發亮的巨型夾公仔機充滿著魔力，無限放大刺激感，快來挑戰這部令人熱血沸騰的B.Duck夾公仔機吧！
開放時間: 14:30 – 19:30 (星期一至日)
地點: 時代廣場
憑以下方式可獲得1枚B.Duck幣參加遊戲：
-憑澳門幣40購買1枚B.Duck幣，買3送1。
-憑當日任何兩張餐飲或購物收據共滿澳門幣300即可換領1枚B.Duck幣。
澳門好去處｜任Duck你影
抱著鴨鴨盡情打卡！多個B.Duck大型萌爆打卡點進駐新濠影滙每一角落，隨手一拍就Duck意爆燈。
澳門好去處｜由Duck你食
「鴨」軸登場B.Duck大廚準備一系列打卡造型美食，鴨鴨造型法式糕點令人垂涎三尺，記得要「相機食先」！
澳門好去處｜隨Duck你轉
B.Duck主題8字形摩天輪車廂，一於把打卡點延伸至藍天白雲的半空中吧！
*現進行日常維護工程，6月22日將重新開放
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澳門好去處｜陪Duck你住
住Duck舒適，抱Duck開心！B.Duck主題巨星滙尊貴套房每個角落都能看見B.Duck踪影，保證令你驚喜連連！
預訂日期：由即日起至2023年9月30日
入住日期：由即日起至2023年9月30日