澳門旅遊｜B.Duck太空主題遊樂場登陸新濠影滙 七大主題打卡位+超巨型夾公仔機

雖然香港的巨型橡皮鴨海上展覽已閉幕，但橡皮鴨熱潮依然繼續！今個暑假，B.Duck化身充滿未來感的太空小黃鴨降臨新濠影滙，打造出最具規模的B.Duck夏日星球。一共有7大主題打卡位，更有超巨型夾公仔機，即睇詳情！

適逢炎夏，B.Duck換上泳裝與大人小朋友同樂，在佔地過百萬尺的新濠影滙，設7大Duck意主題打卡位，包括巨型太空服B.Duck、太空穿梭小火車、巨型波波池等。更特設B.Duck主題酒店客房，大家可以與可愛小黃鴨一起Staycation！

此外，它們更推出夏日狂歡即影即賞，由即日起至8月31日，場內打卡就有機會贏得B.Duck限量精品。

1. 於主題遊樂場內拍照並上傳至社交平台

2. 標記#新濠風尚 或 #MelcoStyle 及#即影即賞

3. 於指定「換領處」向職員展示已上傳的圖片及「新濠風尚」微信會員卡即可換領特別版B.Duck限量精品。