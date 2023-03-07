澳門旅遊2023｜澳門8大平價酒店推介 Trip.com激抵優惠低至63折！最平人均$223入住高級雙床房

澳門係唔少港人去短程旅行嘅熱門地點，就連假期都唔使請，星期六出發，星期日返香港，想來一趟食玩歎之旅完全無問題！近日Trip.com推出激抵澳門酒店住宿優惠，不少酒店更劈至63折，編輯為大家精選了8間CP值高的酒店推介，仲未book酒店就要快手啦，限時優惠隨時結束，快來搶優惠啦！

澳門酒店2023｜1. 澳門新東方置地酒店 (New Orient Landmark Hotel) 位於澳門新口岸區的新東方置地酒店，往來澳門外港客運碼頭只需10分鐘步程，地理位置尚算方便。一直被喻為澳門最優質酒店之一的新東方置地酒店，已有10多年歷史，亦是第50屆澳門格蘭披治金禧大賽車的大會指定酒店，質素一定有保證。 酒店室內裝修行傳統華麗路線，設有高級客房、高級套房、頂級客房、家庭三人房等多個房型。普通高級客房就最適合兩人同住，雖然面積不大，但勝在麻雀雖小，五藏俱全。如果想住大啲，可考慮入住高級套房，面積有86平方米，而且一晚只需$831，喜歡華麗風的朋友不妨考慮看看！ 地址：新口岸友誼大馬路555號 最平價錢：約$831/晚 立即預訂

澳門酒店2023｜2. 澳門富豪酒店 (Hotel Beverly Plaza) 位於舊城區的澳門富豪酒店，與新葡京、葡京、永利等各大娛樂場位置相當接近，要去大三巴牌坊、玫瑰教堂等著名旅遊景點只需10至15分鐘路程。另外酒店設有巴士接駁服務，離港珠澳大橋上車點約2分鐘步程，交通夠晒方便。酒店提供高級房、至尊客房、特色健康客房以及四季家庭等客房，最平一晚$517起，而且酒店娛樂設備多，可與朋友去唱卡拉OK、酒店、焗桑拿、按摩等，包你可以玩足一晚。 地址：羅理基博士大馬路70-106號 最平價錢：約517起/晚 立即預訂

澳門酒店2023｜4.澳門濠璟酒店 (Riviera Hotel Macau) 藏身於澳門高端住宅區的澳門濠璟酒店，周邊有多處澳門文化遺產及購物中心，包括新八佰伴和新馬路，雖然地理位置稍微偏遠一點，上坡路比較多，但酒店有穿梭巴士接送住客，所以距離不是問題。 澳門濠璟酒店提供家庭式貼心服務，包括小童照看、殘疾人扶助、保險箱等，而且房間面積大且設有露台式房間佈置，依家入住典雅雙床房，一晚只需$446；海景雙床房更只需$511， 相當抵住。喜愛品嚐美酒佳餚的你，不妨到酒店中餐廳「麗景軒」和西餐廳「AMIGO」品嘗中葡佳餚，不少食客都大讚！ 地址：高可寧紳士街7-13號 最平價錢：約$446起/晚 立即預訂

澳門酒店2023｜5.澳門假日酒店（Holiday Inn Macau） 假日酒店位於澳門心臟地帶，走過去漁人碼頭也只需10多分鐘，離蒲京和新蒲京酒店娛樂場所也不遠，附近更有多間餐廳，地理位置一絕。客房配備平面電視、私人保險箱、迷你吧及浴缸等，鐘意浸泡泡浴嘅人士就最適合。另外酒店內亦設帶賭場、室內溫水游泳池、SPA 和健身中心，番喺酒店一晚都足以夠玩。 地址：新口岸北京街82-86號 最平價錢：約$548起/晚 立即預訂

澳門酒店2023｜7.澳門英皇娛樂酒店（Grand Emperor Hotel） 澳門英皇娛樂酒店位於澳門中心地段，距港澳碼頭約10分鐘車程，前往機場約15分鐘車程。澳門英皇娛樂酒店採用歐洲宮殿式典雅風格，擁有多達7層的娛樂場所，其中三層的娛樂設施更匯聚中、西式各種遊戲，總有一層啱你心水。酒店客房空間寬敞，每間客房均配備平面電視，可收看有線頻道，特別一提的是，酒店設有2米特大床，瞓起嚟夠晒舒服！ 地址：馬六甲街17-103號 最平價錢：約$1006起/晚 立即預訂