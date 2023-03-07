澳門旅遊2023｜澳門8大平價酒店推介 Trip.com激抵優惠低至63折！最平人均$223入住高級雙床房

澳門係唔少港人去短程旅行嘅熱門地點，就連假期都唔使請，星期六出發，星期日返香港，想來一趟食玩歎之旅完全無問題！近日Trip.com推出激抵澳門酒店住宿優惠，不少酒店更劈至63折，編輯為大家精選了8間CP值高的酒店推介，仲未book酒店就要快手啦，限時優惠隨時結束，快來搶優惠啦！
澳門酒店2023｜1. 澳門新東方置地酒店 (New Orient Landmark Hotel)
位於澳門新口岸區的新東方置地酒店，往來澳門外港客運碼頭只需10分鐘步程，地理位置尚算方便。一直被喻為澳門最優質酒店之一的新東方置地酒店，已有10多年歷史，亦是第50屆澳門格蘭披治金禧大賽車的大會指定酒店，質素一定有保證。
酒店室內裝修行傳統華麗路線，設有高級客房、高級套房、頂級客房、家庭三人房等多個房型。普通高級客房就最適合兩人同住，雖然面積不大，但勝在麻雀雖小，五藏俱全。如果想住大啲，可考慮入住高級套房，面積有86平方米，而且一晚只需$831，喜歡華麗風的朋友不妨考慮看看！
地址：新口岸友誼大馬路555號
最平價錢：約$831/晚
澳門酒店2023｜2. 澳門富豪酒店 (Hotel Beverly Plaza)
位於舊城區的澳門富豪酒店，與新葡京、葡京、永利等各大娛樂場位置相當接近，要去大三巴牌坊、玫瑰教堂等著名旅遊景點只需10至15分鐘路程。另外酒店設有巴士接駁服務，離港珠澳大橋上車點約2分鐘步程，交通夠晒方便。酒店提供高級房、至尊客房、特色健康客房以及四季家庭等客房，最平一晚$517起，而且酒店娛樂設備多，可與朋友去唱卡拉OK、酒店、焗桑拿、按摩等，包你可以玩足一晚。
地址：羅理基博士大馬路70-106號
最平價錢：約517起/晚
澳門酒店2023｜3. 澳門葡京酒店（Hotel Lisboa）
作為澳門第一家五星級酒店，澳門葡京酒店不論是環境、設施還是衛生，都保持到老牌酒店的最高水準！酒店行中葡建築風格，每個角落都擺有已故賭王何鴻燊的私人珍藏及藝術品，其餐廳酒窖更珍藏了超過17,000多款來自世界各地的名酒佳釀，多酒之人一定不能錯過！有了解過葡京酒店嘅朋友都知道，其客房一啲都唔平，閒閒哋都一千起跳，不過近日Trip.com推出限時優惠，入住豪華大床客房，一晚只需$1151起，原價$1500一定走唔甩，想以平價入住酒店，就快啲去Tirp.com book啦！
地址：葡京路2-4號
最平價錢：約$1151起/晚
澳門酒店2023｜4.澳門濠璟酒店 (Riviera Hotel Macau)
藏身於澳門高端住宅區的澳門濠璟酒店，周邊有多處澳門文化遺產及購物中心，包括新八佰伴和新馬路，雖然地理位置稍微偏遠一點，上坡路比較多，但酒店有穿梭巴士接送住客，所以距離不是問題。
澳門濠璟酒店提供家庭式貼心服務，包括小童照看、殘疾人扶助、保險箱等，而且房間面積大且設有露台式房間佈置，依家入住典雅雙床房，一晚只需$446；海景雙床房更只需$511， 相當抵住。喜愛品嚐美酒佳餚的你，不妨到酒店中餐廳「麗景軒」和西餐廳「AMIGO」品嘗中葡佳餚，不少食客都大讚！
地址：高可寧紳士街7-13號
最平價錢：約$446起/晚
澳門酒店2023｜5.澳門假日酒店（Holiday Inn Macau）
假日酒店位於澳門心臟地帶，走過去漁人碼頭也只需10多分鐘，離蒲京和新蒲京酒店娛樂場所也不遠，附近更有多間餐廳，地理位置一絕。客房配備平面電視、私人保險箱、迷你吧及浴缸等，鐘意浸泡泡浴嘅人士就最適合。另外酒店內亦設帶賭場、室內溫水游泳池、SPA 和健身中心，番喺酒店一晚都足以夠玩。
地址：新口岸北京街82-86號
最平價錢：約$548起/晚
澳門酒店2023｜6.澳門勵庭海景酒店 (Harbourview Hotel)
2023年澳門酒店房價直線飆升，設計走18世紀布拉格風的澳門勵庭海景酒店也不例外，不過在trip.com預訂房間，原本一晚過千的高級房間，依家最平$624起，認真能慳返一筆！酒店總共有389間舒適客房及55間寬敞套房，內有按摩浴池、健身中心及適合四季使用的恆温泳池，啱晒想要relax放鬆嘅你！
地址：孫逸仙大馬路
最平價錢：約$624起/晚
澳門酒店2023｜7.澳門英皇娛樂酒店（Grand Emperor Hotel）
澳門英皇娛樂酒店位於澳門中心地段，距港澳碼頭約10分鐘車程，前往機場約15分鐘車程。澳門英皇娛樂酒店採用歐洲宮殿式典雅風格，擁有多達7層的娛樂場所，其中三層的娛樂設施更匯聚中、西式各種遊戲，總有一層啱你心水。酒店客房空間寬敞，每間客房均配備平面電視，可收看有線頻道，特別一提的是，酒店設有2米特大床，瞓起嚟夠晒舒服！
地址：馬六甲街17-103號
最平價錢：約$1006起/晚