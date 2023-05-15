澳門旅遊2023｜澳門teamLab超自然空間最新3組藝術作品！6月1日起登陸澳門威尼斯人

「澳門teamLab超自然空間」自2020年6月正式開幕後，一向是全澳門最具人氣的景點之一，人人都爭住去影靚相！最近澳門teamLab就正式宣佈將會有新展品加入，由6月1日起為各位呈獻三組全新作品空間，沉浸式體驗令人難以忘懷，大家下次去澳門短線遊必去！
澳門teamLab｜最新3組藝術作品！
今次三組全新常設作品空間包括「漂浮的花園 ── 花朵與我同根同源，花園與我合為一體」、「無相之雲，雕塑與生命之間」和「EN TEA HOUSE」(茶屋），同樣以沉浸式藝術為主題，360度都是夢幻打卡位！「漂浮的花園 ── 花朵與我同根同源，花園與我合為一體」是由超過8,000朵蘭花構建而成的互動花園，蘭花在半空中綻放，彷彿漂浮在空中。當訪客靠近蘭花簾幕時，花朵會慢慢漂浮上升，而在作品空間中與他人相遇時，各自的空間會互相連接，作品反映了禪宗花園的概念，讓觀者與花朵融為一體，整個觀感體驗都非常特別！
澳門teamLab｜全新展區極致夢幻
另一組作品空間「無相之雲，雕塑與生命之間」更讓遊客尤如置身在雲海當中，十分浪漫！以巨大的白色團塊形成的雕塑靜靜地漂浮在空間之中，人們可以將身體沉浸到這個雕塑中，即使被人們破壞，它們也會如同生命一樣自我修復，是個充滿互動的藝術體驗。最後一個作品空間「EN TEA HOUSE」(茶屋），觀賞者可欣賞「綻放在茶碗裡那無限宇宙中的花朵」。茶碗中倒上茶後，茶中會不斷綻放花朵。當觀賞者拿取茶碗，花朵就會飄散而花瓣則會延展到茶碗之外。只要茶碗之中還有茶水存在，花朵就會不斷地綻放盛開，如果茶被飲盡的話，作品也就不復存在。如果對以上展品有興趣，不妨親身到現場感受一下啦！
澳門teamLab超自然空間
地址：澳門氹仔望德聖母灣大馬路澳門威尼斯人金光會展
官網：https://tc.sandsresortsmacao.com/macau-shows/teamlab.html