澳門旅遊2023｜澳門teamLab超自然空間最新3組藝術作品！6月1日起登陸澳門威尼斯人

「澳門teamLab超自然空間」自2020年6月正式開幕後，一向是全澳門最具人氣的景點之一，人人都爭住去影靚相！最近澳門teamLab就正式宣佈將會有新展品加入，由6月1日起為各位呈獻三組全新作品空間，沉浸式體驗令人難以忘懷，大家下次去澳門短線遊必去！

澳門teamLab｜最新3組藝術作品！

今次三組全新常設作品空間包括「漂浮的花園 ── 花朵與我同根同源，花園與我合為一體」、「無相之雲，雕塑與生命之間」和「EN TEA HOUSE」(茶屋），同樣以沉浸式藝術為主題，360度都是夢幻打卡位！「漂浮的花園 ── 花朵與我同根同源，花園與我合為一體」是由超過8,000朵蘭花構建而成的互動花園，蘭花在半空中綻放，彷彿漂浮在空中。當訪客靠近蘭花簾幕時，花朵會慢慢漂浮上升，而在作品空間中與他人相遇時，各自的空間會互相連接，作品反映了禪宗花園的概念，讓觀者與花朵融為一體，整個觀感體驗都非常特別！