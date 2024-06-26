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2024-06-26 13:13:03

澳門暑假好去處｜澳門最大Sanrio Gift Gate登陸新濠影滙！限量版50週年HELLO KITTY公仔 消費滿額送襟章

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澳門暑假好去處｜澳門最大Sanrio Gift Gate登陸新濠影滙！限量版50週年HELLO KITTY公仔 消費滿額送襟章

澳門暑假好去處｜澳門最大Sanrio Gift Gate登陸新濠影滙！限量版50週年HELLO KITTY公仔 消費滿額送襟章

全澳門最大的Sanrio Gift Gate現正登陸新濠影滙！Sanrio粉絲接下來去澳門旅遊，除了可以到「Sanrio Characters 影滙同萌」和最愛的Sanrio角色打卡外，一定要去埋最新開業的Sanrio Gift Gate 期間限定店。裡面有不同 Sanrio 萌友角色毛公仔及獨家精品，包括率先發售的全新限量版 50 週年 HELLO KITTY 公仔及獎牌系列，消費淨額滿 MOP 350，更可獲贈會場限定精美 HELLO KITTY 50 週年襟章乙個，下文即睇詳情！

澳門Sanrio Gift Gate期間限定店開幕！

為慶祝 HELLO KITTY 50 週年，Sanrio 特別推出全新 HELLO KITTY 50 週年限定公仔系列，合共24款可愛造型，設計參考了歷年 HELLO KITTY 的經典設計，很有收藏價值！如果粉絲想搶先入手，在今年7 月下旬新濠影滙期間限定店就為大家提供優先購買的機會，優先發售，數量有限，請各位密切留意最新消息！Sanrio 更全新推出 50 週年限定獎牌盲盒系列 (MOP 77.5/盒)，一套8款，限定獎牌可掛於 HELLO KITTY 50 週年限定公仔系列，更顯其獨特性，讓粉絲親手打造一個屬於自己 HELLO KITTY 特別紀念公仔！另外Sanrio Gift Gate 亦有多款精選商品於會場內獨家發售，當中包括側揹袋、毛公仔、咕𠱸和鑰匙扣等，通通造型可愛又實用，去澳門旅遊一於去睇下！

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澳門Sanrio Gift Gate期間限定店
地址：澳門路氹連貫公路 澳門新濠影滙澳門時代廣場
日期：即日起至8月下旬
時間：11:00 – 21:00

全新限量版 50 週年 HELLO KITTY 公仔 全新限量版 50 週年 HELLO KITTY 公仔
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