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生活
2023-11-10 13:00:00

澳門歷史｜別稱 「濠江」常用過 「馬交」 「梳打埠」你聽過未？

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澳門別名一大堆 「梳打埠」你聽過未？

澳門別名一大堆 「梳打埠」你聽過未？

澳門地方不大，別名、別稱卻有大堆，其中的「馬交」、「濠江」大家應該知道，但「梳打埠」又是否聽過？這些別名是從何而來？

澳門別稱 「濠江」最常用

澳門流傳最廣的別稱，應該是「馬交」和「濠江」。「馬交」源自澳門英文名Macao或葡文名Macau的發音，很好理解。如果說「馬交」是口頭俗稱，不會見於經傳，則「濠江」便正式得多，現在澳門很多學校、公司、機構都以「濠江」為名。根據澳門旅遊局官網的說法，澳門以前是個小漁村，附近盛產蠔，蠔殼內壁光亮如鏡，因此當地也被稱為「蠔鏡」。後人把這個名稱改為較文雅的「濠鏡」，之後又引申出一連串別名，「濠江」便是其中之一、其餘還有「海鏡」、「鏡海」等等。

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澳門曾是個小漁村，附近盛產蠔，但如今小漁村已變成聞名遐邇的旅遊城市，再無養蠔業。圖為澳門半島航拍照。（圖片來源：視覺中國）

澳門曾是個小漁村，附近盛產蠔，但如今小漁村已變成聞名遐邇的旅遊城市，再無養蠔業。圖為澳門半島航拍照。（圖片來源：視覺中國）

濠與養蠔業有關

要一提的是，「蠔鏡」的「鏡」，另一說法認為是指的是澳門對開海面波平如鏡。但無論如何，「濠」都是從養蠔業而來。當然，隨着經濟發展，養蠔業在澳門早已式微了，現在大家提起澳門，直想到的應該是博彩和旅遊業。另外，澳門有一間鏡湖醫院，但澳門朋友會告訴你，澳門根本沒有一個湖叫鏡湖，鏡湖也是「濠鏡」、「鏡海」演變出來。

澳門半島是澳門最早發展的地區，圖為半島南部南灣湖畔景色。（圖片來源：視覺中國） 澳門除了博彩業外，還有眾多度假和會展設施，訪澳旅客高峰期每年超過3,000萬人次。圖為澳門威尼斯人購物城。（圖片來源：視覺中國）

「梳打埠」是因為「洗乾洗淨」？

澳門芸芸別稱中，「梳打埠」是較特別的一個。說「梳打埠」，要由梳打說起，它是一種鹼性物質，能夠中和生活中常見的酸性油污，以往會被用作清潔劑，例如當成洗衣粉。澳門沒太多工業，也不大量出產梳打，這個別稱其實是與博彩業有關。據說有人到澳門「搏殺」，卻輸乾輸淨，於是借用洗得乾乾淨淨的「梳打」，戲稱澳門為「梳打埠」，並流傳開去。「梳打埠」這個名稱現在已甚少人用，但年紀較長的香港人應該會有印象。

本文獲「當代中國」授權刊出，歡迎關注】

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