澳門歷史｜別稱 「濠江」常用過 「馬交」 「梳打埠」你聽過未？

澳門地方不大，別名、別稱卻有大堆，其中的「馬交」、「濠江」大家應該知道，但「梳打埠」又是否聽過？這些別名是從何而來？

澳門別稱 「濠江」最常用

澳門流傳最廣的別稱，應該是「馬交」和「濠江」。「馬交」源自澳門英文名Macao或葡文名Macau的發音，很好理解。如果說「馬交」是口頭俗稱，不會見於經傳，則「濠江」便正式得多，現在澳門很多學校、公司、機構都以「濠江」為名。根據澳門旅遊局官網的說法，澳門以前是個小漁村，附近盛產蠔，蠔殼內壁光亮如鏡，因此當地也被稱為「蠔鏡」。後人把這個名稱改為較文雅的「濠鏡」，之後又引申出一連串別名，「濠江」便是其中之一、其餘還有「海鏡」、「鏡海」等等。