澳門永利皇宮兩晚限定調酒之夜！ 來自日本Tokyo Confidential及阿根廷Tres Monos「世界最佳50酒吧」 調酒師駐場獻技

澳門永利皇宮將於1月17日至18日舉辦三場獨特的調酒盛宴，邀請到來自日本Tokyo Confidential酒吧及阿根廷Tres Monos酒吧的調酒師擔任客席調酒師，與雞尾酒熱愛者一同享受僅此兩晚的美妙調酒之夜！

在1月17日，永利扒房酒吧將迎來星級調酒師 Holly Graham。作為日本東京酒吧 Tokyo Confidential 的創始人兼創意總監，她成功帶領酒吧在開業僅九個月內榮登2024年度「亞洲50最佳酒吧」榜單中第53名。Holly目前在 Bar World 100 榜單上名列第19，並自2020年以來連續入選，成為全球酒吧行業最具影響力的人物之一。Holly將於永利扒房酒吧親自調製一系列非凡雞尾酒，展現她獨特的調酒魅力。