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2025-01-16 19:00:03

澳門永利皇宮兩晚限定調酒之夜！ 來自日本Tokyo Confidential及阿根廷Tres Monos「世界最佳50酒吧」 調酒師駐場獻技

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澳門永利皇宮兩晚限定調酒之夜！ 來自日本Tokyo Confidential及阿根廷Tres Monos「世界最佳50酒吧」 調酒師駐場獻技

澳門永利皇宮兩晚限定調酒之夜！ 來自日本Tokyo Confidential及阿根廷Tres Monos「世界最佳50酒吧」 調酒師駐場獻技

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澳門永利皇宮將於117日至18日舉辦三場獨特的調酒盛宴，邀請到來自日本Tokyo Confidential酒吧及阿根廷Tres Monos酒吧的調酒師擔任客席調酒師，與雞尾酒熱愛者一同享受僅此兩晚的美妙調酒之夜！

117日，永利扒房酒吧將迎來星級調酒師 Holly Graham。作為日本東京酒吧 Tokyo Confidential 的創始人兼創意總監，她成功帶領酒吧在開業僅九個月內榮登2024年度「亞洲50最佳酒吧」榜單中第53名。Holly目前在 Bar World 100 榜單上名列第19，並自2020年以來連續入選，成為全球酒吧行業最具影響力的人物之一。Holly將於永利扒房酒吧親自調製一系列非凡雞尾酒，展現她獨特的調酒魅力。

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同日晚上，來自阿根廷布宜諾斯艾利斯Tres Monos酒吧的 Sebastian Atienza Lucila Calichio將在永利吧為大家帶來南美風味雞尾酒。Tres Monos目前在「世界最佳50酒吧」中名列第7，同時包攬「南美洲最佳酒吧」榮譽，以其輕鬆愉悅的氛圍和完美平衡的經典與創新雞尾酒而聞名。主理人Sebastian在酒店行業擁有超過20年的經驗，是阿根廷調酒界的領軍人物。他將與酒吧經理兼調酒師Lucila Calichio遠渡重洋，在澳門為賓客帶來熱情奔放、玩味十足的南美風味調酒。

118日，Holly Graham將與Sebastian AtienzaLucila Calichio首次聯手，在鴻翊廷舉辦名為「Confidential Monos」的聯合調酒之夜。他們將呈獻多款精心調製的雞尾酒，讓南美與亞洲的微醺風情相互交融，讓賓客盡享兩地的調酒美學。

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兩晚限定調酒之夜活動詳情

客席調酒師：Tokyo Confidential 酒吧 Holly Graham

日期：2025117日（星期五） 晚上7時至10

地點：永利皇宮永利扒房酒吧

 

客席調酒師：Tres Monos 酒吧 Sebastian Atienza Lucila Calichio

日期：2025117日（星期五） 晚上9時至凌晨12

地點：永利皇宮永利吧

 

客席調酒師：Tokyo Confidential 酒吧 Holly Graham Tres Monos 酒吧 Sebastian Atienza Lucila Calichio

日期：2025118日（星期六） 晚上9時至凌晨12

地點：永利皇宮鴻翊廷

 

永利皇宮

澳門體育館大馬路

 +853 8889 8889

詳情

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