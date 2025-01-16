澳門永利皇宮兩晚限定調酒之夜！ 來自日本Tokyo Confidential及阿根廷Tres Monos「世界最佳50酒吧」 調酒師駐場獻技

澳門永利皇宮將於1月17日至18日舉辦三場獨特的調酒盛宴，邀請到來自日本Tokyo Confidential酒吧及阿根廷Tres Monos酒吧的調酒師擔任客席調酒師，與雞尾酒熱愛者一同享受僅此兩晚的美妙調酒之夜！
在1月17日，永利扒房酒吧將迎來星級調酒師 Holly Graham。作為日本東京酒吧 Tokyo Confidential 的創始人兼創意總監，她成功帶領酒吧在開業僅九個月內榮登2024年度「亞洲50最佳酒吧」榜單中第53名。Holly目前在 Bar World 100 榜單上名列第19，並自2020年以來連續入選，成為全球酒吧行業最具影響力的人物之一。Holly將於永利扒房酒吧親自調製一系列非凡雞尾酒，展現她獨特的調酒魅力。
同日晚上，來自阿根廷布宜諾斯艾利斯Tres Monos酒吧的 Sebastian Atienza 和 Lucila Calichio將在永利吧為大家帶來南美風味雞尾酒。Tres Monos目前在「世界最佳50酒吧」中名列第7，同時包攬「南美洲最佳酒吧」榮譽，以其輕鬆愉悅的氛圍和完美平衡的經典與創新雞尾酒而聞名。主理人Sebastian在酒店行業擁有超過20年的經驗，是阿根廷調酒界的領軍人物。他將與酒吧經理兼調酒師Lucila Calichio遠渡重洋，在澳門為賓客帶來熱情奔放、玩味十足的南美風味調酒。
1月18日，Holly Graham將與Sebastian Atienza和Lucila Calichio首次聯手，在鴻翊廷舉辦名為「Confidential Monos」的聯合調酒之夜。他們將呈獻多款精心調製的雞尾酒，讓南美與亞洲的微醺風情相互交融，讓賓客盡享兩地的調酒美學。
兩晚限定調酒之夜活動詳情
客席調酒師：Tokyo Confidential 酒吧 Holly Graham
日期：2025年1月17日（星期五） 晚上7時至10時
地點：永利皇宮—永利扒房酒吧
客席調酒師：Tres Monos 酒吧 Sebastian Atienza 和 Lucila Calichio
日期：2025年1月17日（星期五） 晚上9時至凌晨12時
地點：永利皇宮—永利吧
客席調酒師：Tokyo Confidential 酒吧 Holly Graham 及 Tres Monos 酒吧 Sebastian Atienza 和 Lucila Calichio
日期：2025年1月18日（星期六） 晚上9時至凌晨12時
地點：永利皇宮—鴻翊廷
永利皇宮
澳門體育館大馬路