澳門永利皇宮永利吧升級大革新 國際知名調酒大師Mark Lloyd 設計全新雞尾酒單

澳門永利皇宮永利吧全面革新，重新定義酒店酒吧體驗，從環境氛圍、服務理念到酒單設計皆煥新升級。首席調酒師Mark以獨特創意和新穎視角，顛覆傳統酒店酒吧的模式，提供個性化的調酒服務，開創一種兼具華麗技藝和溫度的全新體驗。

永利皇宮永利吧︱創新演繹經典雞尾酒 永利吧首席調酒師Mark全新設計的酒單現已正式推出，酒單分為兩大主軸：一是12款對經典雞尾酒的創新演繹，包括酸雞尾酒（Sours）、攪拌酒（Stirred）、經典風格（Classics）及馬天尼酒（Alternatini）四大類別，完美融合了永利皇宮的美食理念；二是透過Mark極具個性的「四問概念」，提供個性化的調酒服務，根據顧客偏好打造專屬的品味體驗。憑藉工業化學與手工蒸餾的專業背景，Mark以科學精準的浸泡與蒸餾工藝，賦予每款雞尾酒獨特的風味與層次。他堅守傳統手工浸泡與蒸餾技法，棄用旋轉蒸餾儀或離心機等現代設備，並以天馬行空的創意重新利用酒店內的多元食材，從叉燒邊角料到牛油果果皮，打造充滿驚喜的飲品陣容。

來自蘇格蘭的Mark足跡遍佈五大洲，曾創立多個享譽國際的酒吧項目。在過去 15 年間，他於亞洲市場，先後在曼谷、上海、香港等地擔任酒吧顧問及營運要職，當中包括知名創意連鎖酒吧 J. Boroski，累積了豐富的經驗。他堅信：「無論是在社區酒吧還是奢華酒店酒吧，調酒師在賓客體驗中都扮演著至關重要的引導角色。」。 永利吧 地址：澳門路氹體育館大馬路永利皇宮 營業時間：每日下午5時至凌晨1時（無須提前訂座） 電話：+853 8889 3663 網址：https://www.wynnresortsmacau.com/zh-hk/wynn-palace/dining/wing-lei-bar