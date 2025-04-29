澳門永利美食地標「馥樂庭」今日登場 率先試18大品牌澳中台日星洲美食

澳門最新美食地標永利豪裝「馥樂庭」今日正式亮相！結集了6大特色餐廳及12個美食廣場品牌，分別來自國內、新加坡、台灣、日本及香港，當中有米芝蓮平民魚粥、台灣最難訂位牛肉麵、明星打卡熱點新加坡叻沙名店，一個美食地標就可嘗盡多地名店招牌菜！記者第一時間實試，推介心水必試菜式！

4)「米芝蓮推薦手工薄餅」安珍手工薄餅 1958年創立的老字號，歷經三代傳承，堅守祖輩秘方，每一張餅皮由人手新鮮製作，薄如蟬翼又鬆脆，獨門配方餡料和醬汁味道鮮甜，榮獲2019年米芝蓮餐盤推薦與2024年米芝蓮推薦。

3)「明星打卡叻沙王」328 加東叻沙 新加坡叻沙名店招牌328原味叻沙材料有蝦、切條魚蛋、螄蛤、粗身芽菜香料味突出，粗米粉又爽又滑盡掛湯味，還原新加坡地道風味。

2)「台灣馳名世界魯肉飯」西門金鋒魯肉飯 台北40年老未號，西門町店門口長年人龍不斷，自家秘製老滷汁封存地道古早味。五花肉肥瘦相間，入口即化，甘香滋味。香菇滷肉汁滲透飯粒之中，刺激胃口，平時怕肥膩的記者撈飯吃感到銷魂，竟也吃不停口。

1)「台灣最難訂位牛肉麵」門前隱味牛肉麵 這家台灣預約困難的牛肉麵店自創番茄紅燒湯底，濃縮兩千多個日夜的精華，湯底嘗出番茄與紅蘿蔔的鮮甜，麵條煙韌彈牙QQ；蘿蔔無渣入透味。

5)「新加坡國民最愛肉骨茶 」團緣肉骨茶

屹立新加坡30餘載，是新加坡人讚不絕口的正宗古早味，當地政要明星慕名捧場的人氣名店。潮州湯底濃縮了蒜頭和豬骨的精華，再融入南洋靈魂香料胡椒。湯底的胡椒辛香味突出卻不嗆喉，肉骨味鮮甜濃郁，喝罷感到暖胃。

6)「馳名世界雞飯之王」天天海南雞飯

海南雞雞肉嫩滑，飯粒粒分明，濃厚醬油貫徹新加坡風味，跟記者在新加坡吃過的沒有分別。

7)「蟬聯米芝蓮平民魚粥」咏作潮汕魚粥

連續三年蟬聯米芝蓮指南，承潮汕古法烹飪技藝，堅持以原汁原味的濃醇高湯慢火熬製，融入時鮮精華，魚湯底粥品非常鮮甜，記者和行家也覺出色。

8)「東北小串人氣之王」陶小串東北燒烤

從東北平原新鮮直送食材，每一串即串即烤，並採用秘製調味料和猛火炙烤，還原東北燒烤的風味。店主推介招牌烤乳鴿外酥內嫩。

