澳門永利美食地標「馥樂庭」今日登場 率先試18大品牌澳中台日星洲美食

澳門最新美食地標永利豪裝「馥樂庭」今日正式亮相！結集了6大特色餐廳及12個美食廣場品牌，分別來自國內、新加坡、台灣、日本及香港，當中有米芝蓮平民魚粥、台灣最難訂位牛肉麵、明星打卡熱點新加坡叻沙名店，一個美食地標就可嘗盡多地名店招牌菜！記者第一時間實試，推介心水必試菜式！
12大美食廣場品牌
1)「台灣最難訂位牛肉麵」門前隱味牛肉麵
這家台灣預約困難的牛肉麵店自創番茄紅燒湯底，濃縮兩千多個日夜的精華，湯底嘗出番茄與紅蘿蔔的鮮甜，麵條煙韌彈牙QQ；蘿蔔無渣入透味。
2)「台灣馳名世界魯肉飯」西門金鋒魯肉飯
台北40年老未號，西門町店門口長年人龍不斷，自家秘製老滷汁封存地道古早味。五花肉肥瘦相間，入口即化，甘香滋味。香菇滷肉汁滲透飯粒之中，刺激胃口，平時怕肥膩的記者撈飯吃感到銷魂，竟也吃不停口。
3)「明星打卡叻沙王」328 加東叻沙
新加坡叻沙名店招牌328原味叻沙材料有蝦、切條魚蛋、螄蛤、粗身芽菜香料味突出，粗米粉又爽又滑盡掛湯味，還原新加坡地道風味。
4)「米芝蓮推薦手工薄餅」安珍手工薄餅
1958年創立的老字號，歷經三代傳承，堅守祖輩秘方，每一張餅皮由人手新鮮製作，薄如蟬翼又鬆脆，獨門配方餡料和醬汁味道鮮甜，榮獲2019年米芝蓮餐盤推薦與2024年米芝蓮推薦。
5)「新加坡國民最愛肉骨茶 」團緣肉骨茶
屹立新加坡30餘載，是新加坡人讚不絕口的正宗古早味，當地政要明星慕名捧場的人氣名店。潮州湯底濃縮了蒜頭和豬骨的精華，再融入南洋靈魂香料胡椒。湯底的胡椒辛香味突出卻不嗆喉，肉骨味鮮甜濃郁，喝罷感到暖胃。
6)「馳名世界雞飯之王」天天海南雞飯
海南雞雞肉嫩滑，飯粒粒分明，濃厚醬油貫徹新加坡風味，跟記者在新加坡吃過的沒有分別。
7)「蟬聯米芝蓮平民魚粥」咏作潮汕魚粥
連續三年蟬聯米芝蓮指南，承潮汕古法烹飪技藝，堅持以原汁原味的濃醇高湯慢火熬製，融入時鮮精華，魚湯底粥品非常鮮甜，記者和行家也覺出色。
8)「東北小串人氣之王」陶小串東北燒烤
從東北平原新鮮直送食材，每一串即串即烤，並採用秘製調味料和猛火炙烤，還原東北燒烤的風味。店主推介招牌烤乳鴿外酥內嫩。
9)「全澳首創高端明爐燒味 」8 仔記粵式燒味
傳統燒味結合創新配搭，如烤乳豬融入麻辣鮮香風味，皮超脆肉嫩，麻辣味溫和沒遮掩乳豬本味；豉油雞結合汾酒歷史碰撞；蜜汁叉燒吸收嶺南名物欖角精華，燒鵝加入黑椒提香。
10)「澳門超人氣必吃烘焙」如珠如包烘焙茶飲
澳門必打卡烘焙茶飲店，每日由駐店烘焙師新鮮製作酥點。
11)順順發「老字號脆皮咖喱角」
12)「風靡亞洲百年鰻魚飯 」四代目菊川鰻魚
場內分為三區，甫進門口是特色餐廳區，設有六家餐廳，分別有:
1)「超人氣名廚王牌水餃」小胖京餃子：
由永利澳門「九鯤」行政主廚「小胖」張志成主領的首間手工水餃主題餐廳。客人可見廚師在半開放式廚房內新鮮搓揉麵糰，密密包製餃子及拉麵條，餃子皮分別用上紅菜頭、黃蘿蔔、香菜提取天然紫紅、黃及綠色搓製出繽紛顏色，口味獨特坊間罕見，如黑豬鮑魚餃子、金牌海膽餃子、火鍋牛肉餡餃子、西葫蘆雞蛋蝦仁餃、西紅柿雞蛋餃子等。手工餃子皮自然煙韌，餡料味道新鮮，黑豬鮑魚餃肉汁澎湃，記者咬開即爆汁兼噴汁。
2)「席捲中國烤魚之王」探魚烤魚
以王牌菜品鮮青椒爽麻烤魚、嫩滑香辣的毛血旺烤魚風靡大江南北。精選原產地直送的肥美鮮魚,獨創8分鐘烤製標準，採用360度高溫立體炙烤，令每條烤魚都外酥內嫩。
3)「重慶老火鍋新頂流」朱光玉火鍋館
薈萃華夏山川湖海的地道食材，即叫即製重慶全牛油紅湯鍋底，還有來自雪域高原的牛骨湯、以精選鮮蝦和蟹黃特製的獨家黃金蝦滑，以及經過數道工藝精製而成的南川方竹筍等。
4)「中國泥爐烤肉天花板」西塔老太太泥爐烤肉
以朝鮮族泥爐炭烤和獨門秘製調味料風靡中國，此店為全澳門唯一分店，極品鮮肉純手工現切，只取其精華部位，高溫炙烤，外表金黃焦香，內裡鮮嫩多汁，配以創辦人秘製的百搭麻醬。
5)「奇趣新派印度料理」Leela
由米芝蓮星級名廚開創，重新演繹印度傳統美食。傳統印度香料飯結合脂香豐腴的牛骨髓；手工饢餅即叫即製；必試窯爐燒烤龍蝦，香料馥郁。
6)「年輕人的第一次 Omakase」鮨政壽司
主打傳統與創新融合的Omakase，招牌海膽熱狗配上拖羅及酥脆墨西哥粟米餅，組合有創意。
馥樂庭
地址：澳門路氹體育館大馬路永利皇宮南大堂右側
電話：(853)8889 3660
營業時間:上午11時至晚上11時
網址：
https://www.wynnresortsmacau.com/zh-hk/wynn-palace/dining/gourmet-pavilion
備註：美食廣場不設訂座，以QR code下單。
由即日起至 5 月 31 日期間推出「開幕嚐鮮，人人有禮」優惠活動，活動期間可享消費滿澳門幣 80 元立減 15 元的限時禮遇；「永利禮享」會員更可全年暢享 95 折專屬優。客人於馥樂庭消費滿 20 元並在小紅書或大眾點評等平台分享美食心得，亦可獲贈價值澳門幣 20 元的「嚐鮮券」。