澳門美食｜新濠影滙 W 酒店半自助午餐$196起 澳門居民八折！必食葡式白酒煮雜蜆/澳門特色非洲鷄肉卷

位於澳門新濠影滙 W 酒店內的自助餐餐廳「津津」推出半自助午餐，價錢由$196起，食客可於步入式冷藏室揀選多款沙律、冷切肉盤及芝士拼盤、壽司及甜品，再配一款自選主菜及餐飲，澳門居民及外僱人士更享有八折優惠，以超值價錢就能享受酒店餐廳的高質美食，過大海旅遊時不妨考慮下！

澳門美食｜新濠影滙 W 酒店半自助午餐

自助餐餐廳「津津」以市集與豐富多樣的美食文化為靈感，為食客供應本地及國際風味自助餐。而於週一至週五供應的半自助午餐，則以澳門經典佳餚、東南亞地區及國際美食為靈感，每位價錢為澳門元196，另加收 10%服務費。自選主菜包括澳門特色非洲鷄肉卷、葡式白酒煮雜蜆、刺身海鮮丼、7.5 安士美國牛腹排等，款款精心炮製。心水推介澳門特色非洲鷄肉卷，將傳統葡式烹飪手法巧妙地融入創新的非洲鷄肉卷，運用在航海時代從東南亞遠道而來的香料如椰汁、花生和香茅，自家製作出獨特的醬汁，將香甜軟糯的黑糯米釀入鷄肉卷中，惹味之餘味道層次豐富！

另外餐廳於週末亦提供自助午餐，每位為澳門元 398 ，可無限享用鱈蟹腳、小龍蝦、翡翠海螺、醃漬海鮮、壽司及刺身、芝士拼盤、鐵板燒，繽紛且豐富的中西熱菜、東南亞美食及甜點，免費特色「茶記 2.0」無酒精特調。如有興趣，可通過電郵B&[email protected] 或電話 +853 88651366 預訂。