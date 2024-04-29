澳門美食｜永利 「美酒佳釀」品鑑套餐 歎盡22款激罕超豪頂級中國葡萄酒大賽得獎酒

永利 「美酒佳釀」品鑑套餐 歎盡22款激罕超豪頂級中國葡萄酒大賽得獎酒

唔怕冇錢，只怕你醉，5月永利澳門推出「美酒佳釀」品鑑套餐，旗下餐廳譚卉、京花軒、永利軒，盡攬「永利臻典——中國葡萄酒大賽」22款得獎酒，可以歎盡中國頂級葡萄靚酒。其中以長和翡翠珍藏馬瑟蘭2021最矚目，連奪多個大獎，實力毋庸置疑，還有最佳其他乾型白葡萄酒的龍亭酒莊珍藏小芒森2020等等。由侍酒師精選得獎葡萄酒與中菜配搭來滿足酒迷，22款激罕佳釀有錢都未必買得齊，而家喺永利一站式供應。值得響應澳門行政長官賀一誠：「有一餐留返喺澳門食。」

京花軒│脆蔥鮑魚 配 九頂莊園氣 乾白2021 行政總廚張志成以蔥油拌面為靈感的脆蔥鮑魚，油溫炸至香脆的山東章丘大蔥與低溫慢煮5小時的鮮鮑魚共冶一味，配以山東九頂莊園的霞多麗，檸檬，橘皮，白花，加上宜人酸度，與少辣甘甜大蔥誘發無限美味。

永利軒│鮮拆蟹肉萵筍燴海東星 配西鴿酒莊 N28 霞多麗 2021 東星斑與蟹肉一起燴煮，另東星斑肉充滿蟹肉的鮮味，爽滑的魚肉加上脆爽新鮮萵荀，配以最佳白葡萄酒西鴿酒莊N28霞多麗2021，清新明的亮酸度，熱帶水果與橡木桶發酵而產生的蜂蜜、奶油香氣海鮮的最佳拍檔。

永利軒│鮮拆蟹肉萵筍燴海東星配西鴿酒莊 N28 霞多麗 2021