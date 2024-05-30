澳門美食│「泓」摩登風貌日本料理@永利皇宮 必吃總廚招牌菜炭燒鰻魚配山椒味噌

澳門永利餐飲一向極受食客歡迎，旗下日本餐廳「泓」於永利皇宮換新裝，以全新的現代風格展現雅緻奢華的格調，餐廳裝潢以精緻的金漆木雕和日式金繼陶瓷作點綴，氛圍感時尚優雅，加上餐廳中央懸掛著三尾精緻的日本錦鯉雕塑，象徵好運和祝福，完美配合總廚前田裕紀的摩登日式佳餚。

「泓」行政總廚前田裕紀的職業生涯始於京都米芝蓮三星級餐廳吉兆嵐山本店，這家餐廳被譽為懷石料理的殿堂，在逾十年的曆練歲月中他積攢了豐富的知識和技藝。前田裕紀曾在2013 至 2015 年三度榮膺日本 Ryorinin’s Emerging Dream(under 35)大獎，該比賽聚集了35歲以下的日本年輕廚師，是日本最大型的高級別烹飪比賽。及後更在2016年獲著名雜誌《福布斯》認可，被評選為亞洲藝術設計及飲食領域裡「30位30歲以下精英」（Forbes 30Under30Asia），實力無庸置疑。

招牌作炭燒鰻魚配山椒味噌

「炭燒鰻魚配山椒味噌」是前田總廚創意招牌之作之一，用上優質備長炭，以精準控制炭燒溫度製作。菜式以精緻木盒呈上，打開木盒後隨着煙霧飄散，備長炭香燒的鰻魚即呈現眼前，香氣誘人。另一道創新佳餚「炭燒赤鯥魚」，前田總廚以赤鯥魚壽司為靈感，以六大材料米飯、魚、醬油、醋、芥末及海藻重新演繹菜式，精心炭燒的赤鯥魚外面裹著香口米脆，紫色的紫蘇花及碧綠的芥末加以點綴，整道菜色彩多樣及口感豐富，是視覺和味覺的享受。

除廚師推介菜之外，前田總廚亦精心設計了各款不同特色的套餐，包括精品壽司套餐、精緻天婦羅套餐及時令海鮮的鐵板燒套餐，讓賓客在餐廳的壽司、天婦羅及鐵板燒吧台享用。而「泓」日本料理的清酒單有不少獲獎酒款、新潮清酒、季節性及限量版清酒等，不但在澳門一杯難求，更是永利皇宮的特色珍品，清酒迷務必關注。

泓Mizumi日本料理│澳門體育館大馬路Wynn Palace 永利皇宮│853 8889 3663