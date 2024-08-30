澳門美食｜澳門上葡京「京」彩名宴 瑞兆╳LATURE 炮製四手日法精緻料理

澳門上葡京綜合度假村餐飲系列活動「京」彩名宴，於9月6至8日一連三日，邀請東京米芝蓮星級餐廳LATURE（ラチュレ）主理人室田拓人，與高級日本料理餐廳「瑞兆」總廚紀之本義則合作四手聯乘，炮製日法兩地精緻料理。

「 LATURE 」室田拓人 與 「 瑞兆 」紀之本義則

精緻法式料理餐廳「LATURE」以日本高級食材入饌，理念為「與自然共存」，主理人兼總廚室田拓人（Takuto Murota）在千葉建立自家農場，以環保方式種植蔬菜，透過烹飪藝術實踐永續發展，為餐廳奪得米芝蓮一星及綠星殊榮；另一邊廂，醉心鑽研魚類料理的「瑞兆」總廚紀之本義則（Yoshinori Kinomoto）憑藉對海產的遊刃掌握，融入日本傳統精髓的高級「割烹」料理，觸動食客味蕾。兩位主廚同樣重視菜餚的美學呈現，堅持選用當季食材，是次聯乘盛宴將糅合傳統與創意，帶來極緻味覺體驗。