澳門美食｜澳門上葡京「京」彩名宴 瑞兆╳LATURE 炮製四手日法精緻料理

澳門上葡京綜合度假村餐飲系列活動「京」彩名宴，於9月6至8日一連三日，邀請東京米芝蓮星級餐廳LATURE（ラチュレ）主理人室田拓人，與高級日本料理餐廳「瑞兆」總廚紀之本義則合作四手聯乘，炮製日法兩地精緻料理。
「LATURE」室田拓人與「瑞兆」紀之本義則
精緻法式料理餐廳「LATURE」以日本高級食材入饌，理念為「與自然共存」，主理人兼總廚室田拓人（Takuto Murota）在千葉建立自家農場，以環保方式種植蔬菜，透過烹飪藝術實踐永續發展，為餐廳奪得米芝蓮一星及綠星殊榮；另一邊廂，醉心鑽研魚類料理的「瑞兆」總廚紀之本義則（Yoshinori Kinomoto）憑藉對海產的遊刃掌握，融入日本傳統精髓的高級「割烹」料理，觸動食客味蕾。兩位主廚同樣重視菜餚的美學呈現，堅持選用當季食材，是次聯乘盛宴將糅合傳統與創意，帶來極緻味覺體驗。
四手料理豪華贅沢食材
八道菜午餐(MOP$1,888)包括瑞兆全新菜式「菊花蕪菁免治雞肉碗物」、LATURE的考究菜色「藁燒鰹魚配秋季時令蔬菜」，以及兩位總廚合力烹調的「黑鮑魚配法式白酒燉配野菌」和「松茸炊飯」等。而十道菜晚宴(MOP$2,688)兩位總廚更精選豪華贅沢食材打造喉黑魚二食，分別是「喉黑魚蜆湯」和「海膽醬燒喉黑魚」，旬の食材鮮味入魂，進一步昇華「不時不食」的餐飲哲學。
「京」彩名宴 瑞兆 X LATURE
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