澳門美高梅以12K超高清影像重現3000年前古蜀文明 免費沉浸式欣賞金沙三星堆文物

古蜀文明出現於夏商周三代至春秋戰國期間，距今約2875年至4700年前。當中以金沙三星堆出土的文物最受人注目。澳門美高梅由即日起至6月24日舉辦「燦星—— 古蜀文明沉浸式數字藝術展覽」，透過3塊共約5400呎的超高清LED屏幕，讓訪客沉浸式欣賞過千年前的古蜀文明。展覽更加以12K超高清影片呈現不同出土文物，訪客更可觀賞到文物的每個細節。

3塊超高清螢幕展現古蜀文明 由即日起至6月24日，澳門美高梅攜手多個單位策劃免費藝術展覽「燦星—— 古蜀文明沉浸式數字藝術展覽」，於美高梅的多功能場地百寶箱內設置3塊合共約5400呎的超高清螢幕上，播放12K超高清影片。展覽分為3個單元，首單元「皎皎日星」先帶領觀眾走進古蜀先民生活環境及祭祀場景。第二單元「喚醒國寶」中，展覽方希望營造出訪客化身考古人員發掘文物的氣氛，因此各種珍貴文物將從沙堆中浮現，感受發現文物的震撼。

12K呈現文物的細節 矚目單元「12K微距看國寶」以12K影片向觀眾呈現文物的各種細節及圖騰，當中包括「青銅扭坐跪坐人像」、「金面罩」及「青銅縱目面具」。展覽方介紹時表示，觀眾欣賞文物時亦未必能留意文物上的各種痕跡細節，但於展覽中的12K超高清影片卻能清楚展示文物的一絲一縷。

展覽詳情 開放時間：周一至周五 11:00-19:00; 周末及公眾假期 10:00-20:00 地點：澳門美高梅2樓 百寶箱 免費入場