澳門聖誕2023｜澳門酒店自助餐優惠推介 早鳥優惠八折！住宿套票人均$675起 即開生蠔/魚生壽司/聖誕火雞

澳門酒店聖誕自助餐推介！今年聖誕節連同周六合共有四天假期，相信不少人都正計劃外遊慶祝！澳門距離香港約一小時船程，夠晒方便，適合情侶或家庭去一趟短線遊。澳門有不少酒店都陸續推出聖誕自助餐，為客人搜羅多國美食，即開生蠔、魚生壽司、聖誕火雞等等，另外更有酒店推出住宿套票，兩日一夜澳門旅行必備，下文即睇澳門酒店聖誕自助餐優惠詳情！
澳門酒店自助餐｜澳門JW萬豪酒店 聖誕自助晚餐早鳥優惠8折
澳門JW萬豪酒店的自助餐餐廳「名廚都匯」將於12月份推出佳節自助餐盛宴，「歡慶自助晚餐」供應豐盛豪華的環球美饌。自助餐食物選擇多樣，單是海鮮令人目不暇給，包括即開法國生蠔、波士頓龍蝦、精選刺身和即席烹調的香烤大蝦，亦有多款聖誕菜式，如烤聖誕火雞、聖誕蜜糖烤火腿、紅酒燉牛頰肉及葡式焗肉餅等。而「聖誕自助晚餐」將於2023年12月24至25日期間推出，食物款式更上一層樓，精選煙燻北歐三文魚、香煎帶子、鹽烤原條挪威三文魚、焗日式白汁生蠔、蟹肉烤焗釀蘑菇及愛爾蘭式牧羊人批等星級美饌，更有聖誕果子麵包、聖誕布丁、聖誕樹頭蛋糕和聖誕曲奇等經典聖誕甜品，現場更預備了魔術表演，娛樂性豐富，大人小朋友都食得開心！凡於2023年12月14日前預訂平安夜及聖誕自助晚餐並全數付款，即可享八折優惠，而酒店更設住宿套票，每房每晚澳門幣1,350元**起，適用於2023年12月30 日或之前入住，大家不妨考慮下！
澳門JW萬豪酒店聖誕自助晚餐
地址：澳門JW 萬豪酒店1 樓
歡慶自助晚餐
供應日期：2023年12月1日至23日、26日至30日
價錢：成人澳門幣688元，小童澳門幣340元（須加一服務費）
聖誕自助晚餐
供應日期：2023年12月24至25日
價錢：成人澳門幣1,088元，小童澳門幣495元（須加一服務費）
澳門酒店自助餐｜澳門麗思卡爾頓酒店 珍貴周日佳節早午自助餐
澳門麗思卡爾頓酒店的「麗思咖啡廳」在12月期間推出「珍貴周日佳節早午自助餐」，供應冰鎮海鮮、熟食海鮮、冷切拼盤、現切烤肉和二十多款甜品。必食推介法式焗龍蝦、鹽焗脆皮塔斯曼利亞三文魚及普羅旺斯羊架配薄荷啫喱及松露汁等，全部滋味無窮，另外亦有傳統聖誕佳餚如烤火雞配傳統鄉村餡料肉汁及蔓越莓醬、橙酒可麗餅配香橙、莓果及干邑酒，和經典香料熱紅酒，滿載節日氣氛！
澳門麗思卡爾頓酒店－珍貴周日佳節早午自助餐
地址： 澳門麗思卡爾頓酒店地下
供應日期：2023年12月3日至31日逢星期日及2024年1月1日供應
價錢：成人每位828-1,588澳門幣，小童每位418澳門幣（須加一服務費）
澳門酒店自助餐｜澳門旅遊塔360旋轉餐廳
如果想感受不一樣的聖誕體驗，不妨到訪全澳門最高的自助餐餐廳「360旋轉餐廳」。餐廳位於澳門旅遊塔60樓，餐廳每隔一個半小時旋轉一次，可以在高空飽覽澳門美景，浪漫醉人。適逢聖誕節，「360旋轉餐廳」將推出聖誕自助晚餐，精選必試美食有鐵板厚燒牛舌、羊架、即開生蠔及挪威三文魚刺身，亦有澳葡特色菜式以及多款特色甜品。
聖誕自助晚餐
地址：澳門旅遊塔會展娛樂中心60/F
供應日期：2023年12月22至26日、31日及2024年1月1日
價錢：成人每位628澳門幣，小童每位348澳門幣（須加一服務費）
360旋轉餐廳訂位網站
澳門酒店自助餐｜澳門上葡京酒店「自助山」自助餐
澳門「自助山」自助餐向來口碑好，餐廳位於澳門上葡京酒店之中，特意從世界各地搜羅各式上乘的時令食材，為客人帶來多款中式佳餚、東南亞美食以及環球滋味，更設有全澳門自助餐餐廳之中唯一的戶外燒烤區，食物選擇更多元化！推介即煮生猛海鮮、烤乳豬、蒜蓉蒸鮑魚、新加坡肉骨茶、馬來西亞沙嗲烤肉串等特色佳餚，一定食得滿足！
「自助山」聖誕節自助餐
地址：澳門上葡京西翼三樓308號（酒店入口）
供應日期：2023年12月23日至26日
價錢：
午市自助餐：成人每位508澳門幣，小童每位254澳門幣
晚市自助餐：成人每位988澳門幣，小童每位494澳門幣