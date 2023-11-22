澳門聖誕2023｜澳門酒店自助餐優惠推介 早鳥優惠八折！住宿套票人均$675起 即開生蠔/魚生壽司/聖誕火雞

澳門酒店聖誕自助餐推介！今年聖誕節連同周六合共有四天假期，相信不少人都正計劃外遊慶祝！澳門距離香港約一小時船程，夠晒方便，適合情侶或家庭去一趟短線遊。澳門有不少酒店都陸續推出聖誕自助餐，為客人搜羅多國美食，即開生蠔、魚生壽司、聖誕火雞等等，另外更有酒店推出住宿套票，兩日一夜澳門旅行必備，下文即睇澳門酒店聖誕自助餐優惠詳情！

澳門酒店自助餐｜澳門JW萬豪酒店 聖誕自助晚餐早鳥優惠8折

澳門JW萬豪酒店的自助餐餐廳「名廚都匯」將於12月份推出佳節自助餐盛宴，「歡慶自助晚餐」供應豐盛豪華的環球美饌。自助餐食物選擇多樣，單是海鮮令人目不暇給，包括即開法國生蠔、波士頓龍蝦、精選刺身和即席烹調的香烤大蝦，亦有多款聖誕菜式，如烤聖誕火雞、聖誕蜜糖烤火腿、紅酒燉牛頰肉及葡式焗肉餅等。而「聖誕自助晚餐」將於2023年12月24至25日期間推出，食物款式更上一層樓，精選煙燻北歐三文魚、香煎帶子、鹽烤原條挪威三文魚、焗日式白汁生蠔、蟹肉烤焗釀蘑菇及愛爾蘭式牧羊人批等星級美饌，更有聖誕果子麵包、聖誕布丁、聖誕樹頭蛋糕和聖誕曲奇等經典聖誕甜品，現場更預備了魔術表演，娛樂性豐富，大人小朋友都食得開心！凡於2023年12月14日前預訂平安夜及聖誕自助晚餐並全數付款，即可享八折優惠，而酒店更設住宿套票，每房每晚澳門幣1,350元**起，適用於2023年12月30 日或之前入住，大家不妨考慮下！



澳門JW萬豪酒店聖誕自助晚餐

地址：澳門JW 萬豪酒店1 樓



歡慶自助晚餐

供應日期：2023年12月1日至23日、26日至30日

價錢：成人澳門幣688元，小童澳門幣340元（須加一服務費）



聖誕自助晚餐

供應日期：2023年12月24至25日

價錢：成人澳門幣1,088元，小童澳門幣495元（須加一服務費）

澳門JW萬豪酒店聖誕自助晚餐訂位網站

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