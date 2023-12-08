澳門聖誕2023｜澳門麗思卡爾頓酒店 聖誕冬日慶典 聖誕冬日慶典 法式美饌 聖誕下午茶 雞尾酒時光

聖誕節即將來臨，普天同慶大日子，宜及早plan定節目聖誕活動。澳門麗思卡爾頓酒店12月初至聖誕期間準備一系列節慶禮遇，由聖誕晚宴、下午茶時光、特色雞尾酒，到期間限定的水療體驗，與摯愛好友歡度溫馨佳節。攝：關樂欣

作為米芝蓮入選餐廳，充滿法國情調的「麗思咖啡廳」，陶醉冬日聖誕晚宴於平安夜及聖誕期間登場，傳統法式風味的五道菜，有法式龍蝦配奧西特拉鱘魚子醬、澳洲M7級菲力牛扒配普羅旺斯撻、澳洲南極冰川鱈魚及傳統巧克力樹根蛋糕配香料朗姆提子雪糕等菜式(MOP1,488)，侍酒師更特意選配三款葡萄酒增添風味(MOP488)，在華麗的裝飾吊燈襯托底下滿載冬日感(12月15日前預訂九折)。

澳門聖誕2023｜麗思卡爾頓酒店 麗思酒廊聖誕共聚下午茶

「麗思酒廊」的歡樂回憶聖誕共聚下午茶，除了可口的鹹點如藍龍蝦、香印葡萄及鱘魚籽配軟麵包、鬆餅配果醬，及一系列精選甜品，包括聖誕樹根蛋糕、馬斯卡彭香緹鮮奶油和車厘子奶凍配黑巧克力等必然是焦點所在。下午茶由即日至2024年1月1日供應，每份收費MOP538至738，是甜品迷不能錯過；另外「麗思酒廊」特意在聖誕期間供應三款聖誕特飲Mulled Wine、 X-Max Negroni及Apple Pie Mule(MOP158/杯)。