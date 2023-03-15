澳門自助餐優惠｜澳門JW萬豪酒店自助餐限時9折！人均$312起必食荔枝木香烤北京填鴨／鮑魚海蔘泡飯

KKday進行感謝祭限量搶活動，今次優惠有澳門JW萬豪酒店自助餐低至9折，無論lunch buffet或dinner buffet都有優惠，而自助午餐折後更低至$312就食到！JW萬豪酒店的名廚都匯貴為2019年澳門最佳多國菜及Hong Kong Tatler 2017之澳門食府，自助餐當然夠晒有特色，當中有6大美食專區，有齊多國美食，包括澳葡、意大利、川菜、日韓等，推薦必食名物荔枝木香烤北京填鴨及鮑魚海蔘泡飯，絕對有驚喜！想知澳門JW萬豪酒店自助餐優惠詳情，睇落去啦！

6大美食專區 歎多國美味！

名廚都匯自助餐分為6個美食專區，最受歡迎的當然是海鮮區，鮮龍蝦，麵包蟹、生蠔、帝王蟹、阿拉斯加長腳蟹等統統都有，海鮮控一定可以大快朵頤！一場來到澳門，澳葡傳統美食亦都不能錯過，澳門焦糖蛋撻、南洋椰子糕等都值得一試！不過數到自助餐最多人推薦，竟然是地道港式奶茶，不少人讚茶底香濃有層次，奶香順喉，香港人去到都絕對要一試！大家試完跟Yahoo購物編輯分享下到底跟香港茶餐廳的奶茶有什麼分別啦～