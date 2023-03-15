澳門自助餐優惠｜澳門JW萬豪酒店自助餐限時9折！人均$312起必食荔枝木香烤北京填鴨／鮑魚海蔘泡飯

KKday進行感謝祭限量搶活動，今次優惠有澳門JW萬豪酒店自助餐低至9折，無論lunch buffet或dinner buffet都有優惠，而自助午餐折後更低至$312就食到！JW萬豪酒店的名廚都匯貴為2019年澳門最佳多國菜及Hong Kong Tatler 2017之澳門食府，自助餐當然夠晒有特色，當中有6大美食專區，有齊多國美食，包括澳葡、意大利、川菜、日韓等，推薦必食名物荔枝木香烤北京填鴨及鮑魚海蔘泡飯，絕對有驚喜！想知澳門JW萬豪酒店自助餐優惠詳情，睇落去啦！
6大美食專區 歎多國美味！
名廚都匯自助餐分為6個美食專區，最受歡迎的當然是海鮮區，鮮龍蝦，麵包蟹、生蠔、帝王蟹、阿拉斯加長腳蟹等統統都有，海鮮控一定可以大快朵頤！一場來到澳門，澳葡傳統美食亦都不能錯過，澳門焦糖蛋撻、南洋椰子糕等都值得一試！不過數到自助餐最多人推薦，竟然是地道港式奶茶，不少人讚茶底香濃有層次，奶香順喉，香港人去到都絕對要一試！大家試完跟Yahoo購物編輯分享下到底跟香港茶餐廳的奶茶有什麼分別啦～
除了海鮮區外，意大利美食區、京川粵菜區、日韓區等食物選擇都非常多，從開胃菜、熟食，到甜點飲品都有，當中粵菜區的鮑魚海蔘泡飯、花雕炒蝦、臘味海鮮炒飯亦值得期待。而粵菜區中，最推薦有平時buffet少見的荔枝木香烤北京填鴨，外皮油亮酥脆，肉質口感細膩，配上秘制醬汁，風味獨特！自助午餐折後人均低至$312，而自助晚餐折後人均則低至$608，以JW萬豪酒店自助餐的質素來講，算是抵食！
澳門 JW 萬豪酒店自助午餐
優惠價：$312起/位 | 原價：$345/位 (已包括加一服務費)
澳門JW萬豪酒店自助晚餐
優惠價：$608起/位 | 原價：$625/位 (已包括加一服務費)
名廚都匯
地址：澳門 JW 萬豪酒店1樓（地圖）
原文刊登於 Yahoo Food