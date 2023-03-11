澳門自助餐2023｜澳門6間抵食自助餐推介 最平人均低至$188/望澳門內港靚景

澳門自助餐優惠多，選擇多，是不少旅客去澳門旅行時必食之選。最近想去旅行的心蠢蠢欲動，出走日韓台固然令人期待，如果想近近地的話，澳門亦是不少人的首選！眾所周知澳門除了欣賞中葡特色的建築物外，消費亦都平靚正，更有不少港人專程去澳門食自助餐，當中酒店級數最平百多元一位都有得傾！今次Yahoo購物精選6間抵食澳門自助餐推薦，最平人均低至$188就食到，另外亦有不少葡式主題buffet，絕對可以滿足為食的大家！一於趁住周末約埋朋友立即出發啦！

360° 旋轉餐廳