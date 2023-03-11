澳門自助餐2023｜澳門6間抵食自助餐推介 最平人均低至$188/望澳門內港靚景

澳門自助餐優惠多，選擇多，是不少旅客去澳門旅行時必食之選。最近想去旅行的心蠢蠢欲動，出走日韓台固然令人期待，如果想近近地的話，澳門亦是不少人的首選！眾所周知澳門除了欣賞中葡特色的建築物外，消費亦都平靚正，更有不少港人專程去澳門食自助餐，當中酒店級數最平百多元一位都有得傾！今次Yahoo購物精選6間抵食澳門自助餐推薦，最平人均低至$188就食到，另外亦有不少葡式主題buffet，絕對可以滿足為食的大家！一於趁住周末約埋朋友立即出發啦！
澳門自助餐推介｜1. 皇家葡萄餚：人均$210食葡式主題+澳門旅遊塔入場券
皇家葡萄餚餐廳位於澳門旅遊塔會展娛樂中心地下，餐廳採用傳統葡萄牙風格裝修，菜色亦是傳統葡萄牙鄉村風味，經典葡式馬介休球、焗鴨飯外，必試招牌葡式乳豬，脆香幼嫩，肉質嫩滑，非常惹味！不過葡式乳豬只限dinner buffet供應，想食就記得Book啱時間。KKday上其中一個package更包括澳門旅遊塔入場券，順道欣賞一下澳門美景就最chill了！
皇家葡萄餚 Tromba Rija・自助晚餐
優惠價：$215起/位
皇家葡萄餚Tromba Rija自助餐＋澳門旅遊塔入場券
優惠價：$260起/位
地址：澳門旅遊塔會展娛樂中心地下
澳門自助餐推介｜2.澳門JW萬豪酒店：$548起食環球美食自助餐
澳門JW萬豪酒店的名廚都匯餐廳帶來國際化的自助餐，除了豐富又精彩的海鮮冷盤外，自助餐區更分為成澳葡、意大利、川菜、日韓等6個專區，從開胃菜、熟食，到甜點飲品都有多樣款選擇！必食有荔枝木香烤北京填鴨，外皮油亮酥脆，肉質口感細膩，配上秘制醬汁包裹於荷葉餅之中，風味獨特！
自助晚餐（週一至四）
優惠價：$548/位
自助晚餐（週五至日）
優惠價：$608/位
地址：澳門 JW 萬豪酒店1樓
澳門自助餐推介｜3.澳門勵庭海景酒店：人均只需$188環球美食自助餐
珀克餐廳自助餐一向以性價比極高而取勝，主打多款環球美食，海鮮冷盤有冰島凍蝦、花螺、蟶子王等鮮甜海鮮輪流出場，也有種類繁多的壽司選擇，中華沙律配蟹子腐皮壽司，甜蝦配蟹籽手握壽司等，食材配搭多變也有驚喜！自助餐上也有不少地道葡式美食，例如極受歡迎的馬介休球及炸蝦球，香脆口感令人吃個不停，是去澳門必吃的地道美食。現在預訂午市自助餐只需要$188，晚餐也只不過$348，6歲以下小朋友更是免費，十分抵食!
澳門勵庭海景酒店自助午餐
優惠價：$188/位｜原價:$229/位
澳門勵庭海景酒店自助晚餐
優惠價：$348/位｜原價:$440/位
地址：澳門勵庭海景酒店 M 樓
澳門自助餐推介｜4.澳門十六浦索菲特海風餐廳：$188歎法式美食
澳門十六浦索菲特大酒店是澳門唯一法式酒店，坐落澳門內港海濱，擁有大大的池畔露天平台，可以寫意眺望內港靚景及碼頭水岸景色，在日落時微薰氛圍更添浪漫感，是澳門數一數二的靚景餐廳！不論是午市自助餐或晚市自助餐，十六浦索菲特大酒店都有最少2小時俾大家慢慢食，Buffet主打法式美食，除了一系列精緻甜品外，巧手製作的烤肉卷也很吸引，外皮香脆，層層鬆化口感，享受法式慢活情懷！
澳門十六浦索菲特海風餐廳
優惠價：$188/位｜原價:$251/位
地址：澳門十六浦索菲特酒店6樓
澳門自助餐推介｜5.360° 旋轉餐廳：必到觀光餐廳
位於澳門觀光塔60層的360°旋轉餐廳是去澳門必去的觀光點，搭一轉子彈升降機就到。可以慢慢用360度去欣賞澳門全景，絕對是非一般的視覺享受！除了視覺享受外，味覺都一樣可以大滿足，自助餐除了中西美食、葡國菜式、印度薄餅外，更有即點即製的意大利麵，以及一系列精緻甜品。自助晚餐由6時半至10時，正好可以在壯麗夜景下好好享受一番！
自助晚餐｜澳門觀光塔360°旋轉餐廳
優惠價：$451起/位
地址：澳門西灣湖景大馬路澳門旅遊塔會展娛樂中心
澳門自助餐推介｜6.澳門喜來登大酒店：一場優雅的週末盛宴
盛宴自助餐位於澳門喜來登大酒店1樓，環境以柔和的大地色調為主，配搭簡約線條的傢俬，感覺非常優雅，最適合家庭聚餐！喜來登大酒店的國際風味自助餐，主打亞洲、葡萄牙和澳門菜，當中有現場即開時令生蠔、波士頓龍蝦、日式刺身等，一眾海鮮控就最開心！現在KKday優惠，原價$592一位，折後只需$468，非常划算！
「盛宴」自助晚餐
優惠價：$468/位｜原價:$592/位
地址：澳門喜來登大酒店1樓
原文刊登於 Yahoo Food