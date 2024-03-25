澳門自助餐2024｜不少人去澳門都會選擇吃酒店自助餐，皆因價錢較為便宜，而且質素亦相當高！今次為大家推介澳門JW萬豪酒店的「名廚都匯」，酒店推出升級版自助晚餐，除了有一向提供的生蠔、長腳蟹、小龍蝦等，當中更增設多款龍蝦菜式，喜歡吃龍蝦的你千萬不要錯過！
作為烹飪界最受推崇的食材之一，龍蝦爽滑飽滿的肉質、鮮美無比的味道和層出不窮的可塑性，吸引著世界各地數之不盡的品味之士。踏入春暖花開的季節，澳門JW萬豪酒店備受歡迎的全天候自助餐廳「名廚都匯」亦為自助晚餐推出升級體驗，由澳門JW萬豪酒店及澳門麗思卡爾頓酒店新任行政總廚溫涵親自主理，以琳瑯滿目的龍蝦菜式作為見面禮。
由即日起推出的升級版自助晚餐，增設多款精緻美味的龍蝦菜式輪流供應，包括龍蝦伊麵、法式焗龍蝦、蒜蓉蒸龍蝦、龍蝦叻沙、龍蝦烏冬麵、牛油焗龍蝦及龍蝦意大利麵，與每天供應的環球美饌相互搭配。設於「名廚都匯」中央的海鮮專區如同海洋世界的縮影，除了波士頓龍蝦及龍蝦鉗，更有新鮮生蠔、長腳蟹、小龍蝦和各式刺身，令人垂涎欲滴。
品嘗過海洋珍味後，賓客可細味叉燒、燒腩仔、烤鵝和烤鴨等各款中式燒味，接著來一碗滋補養顏的花膠燉鮑魚湯或椰子燉雞湯。多款西式烤肉及熱盤，包括慢烤和牛、西班牙燒乳豬、龍蝦濃湯、地中海式焗鱸魚和明太子焗扇貝等，亦是不能錯過之選。最後，從慕絲蛋糕到自助雪糕站，形形色色的甜品為升級自助餐體驗帶來額外的滿足。
龍蝦菜式（每天三款輪流推出）：龍蝦伊麵、法式焗龍蝦（每位奉上）、蒜蓉蒸龍蝦、龍蝦叻沙、龍蝦烏冬麵、牛油焗龍蝦、龍蝦意大利麵
海鮮專區：即開生蠔（每天推出兩款）、海鮮吧（每天推出六款）：新鮮波士頓龍蝦、
龍蝦鉗、長腳蟹、青口、花蛤、白灼河蝦、小龍蝦、花螺；精選刺身（每天推出六款）：三文魚、油甘魚、吞拿魚、鮑魚、八爪魚、帶子、阿根廷紅蝦
中式燒味：蜜汁叉燒、脆皮燒腩仔、明爐燒鵝、脆皮燒雞、北京烤鴨
中式燉湯：花膠燉鮑魚、椰子燉雞、胡椒燉豬肚
西式烤肉及熱盤：慢烤和牛、西班牙燒乳豬、香草檸檬烤雞、鹽烤原條三文魚、龍蝦濃湯、地中海式焗鱸魚、慢煮鴨腿配香橙龍蒿醬、明太子焗扇貝
甜品：各式甜品杯、慕絲蛋糕、即點現製甜品、互動甜品專區及自助雪糕站
澳門JW萬豪酒店「名廚都匯」自助餐
自助晚餐供應時間：晚上6時至9時30分
自助晚餐價格（澳門幣）：
星期一至四：成人 $638；小童 $320
星期五至日：成人 $688；小童 $340
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