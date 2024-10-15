澳門自由行｜盤點9大澳門身心靈治癒景點 瘋堂十號創意園/Potions靈茶

不少港人周末都會「過大海」來個短旅行，以下為大家介紹9大最新休閒及身心療癒景點。除了多元化的旅遊設施及豐富美食外，澳門有不少滋養身心靈的健康活動。港人不妨把握周末假期遠離繁囂，來一趟「輕旅行」，到毗鄰的澳門好好放鬆，探索身心之美。

澳門景點｜八分目 位於水坑尾的安靜小巷子，隱藏一間以簡約生活概念為題的素食小店八分目，主張「八分食材、二分調味；八分用料，二分裝飾」！ 有別其他餐廳，八分目以蔬菜食材的天然味道，製作出獨有和式素食藝術，讓客人吃出菜式原始的味道！ 澳門景點｜路環華記美食 水上屋餐廳華記美食坐享無敵大海景，食客可以一邊遠眺橫琴美景，一邊品嚐「華記三寶」葡式燒豬、碳燒風鱔及咖喱炒蟹。

澳門景點｜ 1868Cafe 欣賞過當地不同本土藝術文化後，可以到1868 Cafe和朋友嘆杯咖啡，趁機了解咖啡文化！這間被譽為澳門必到打卡店之一的1868 Cafe有著復古風格的建築，擺設懷舊，店內裝飾及桌椅都非常有味道！記者特別推薦露天茶座位置，微微的涼意，一邊喝咖啡，一邊細看周圍的特色建築，超級寫意，怕熱的朋友亦可選擇室內茶座，環境清幽，品嚐美食之餘同時可放空心靈！ 澳門景點｜ VEGA VEGA 我行我素 VEGA VEGA我行我素以You are What You eat人如其食為理念，打造不一樣的素食風格，曾獲「我最愛餐廳選舉我最愛素食」及澳門特色店獎項。

澳門景點｜ #Potions 靈茶 by GemsAwakening 在澳門都可走進魔法世界？一於到Potions靈茶一看究竟！於關前正街看到一個神秘窗口就知找對地方～ Potions靈茶是一間身心靈飲品店，店內提供不少魔法名稱的飲品，好像生命靈丹、一百萬個回憶、魔鏡魔鏡等，非常有趣！最驚喜的是每杯特調靈茶都是手工配方，背後更具神話、傳說意思，而且每款特調都超夢幻，又主打不同功效，如愛情、健康、好運，非常IGable！

澳門景點｜瘋堂十號創意園 瘋堂十號創意園位於澳門望德堂區，與仁慈堂婆仔屋僅有一牆之隔的，建築本身已有上百年歷史，單看充滿歷史感的外觀已經非常吸引。這座古典大樓由最初的民宅用途，輾轉演變成文化、藝術、文創展示空間，對年青藝術家及新成立之藝團發展藝術和文創路向更是尤其支持。

澳門景點｜萬象畫廊書屋 小城中的幽靜書屋，從書香氣息中探索文藝品味與細緻 既然是給心靈的療癒之旅，那麼就暫時放下那些食買喪玩、瘋狂購物的行程，慢慢地走進澳門每一處每一隅，細味當中的小故事。近年澳門大力推動本土藝術創意文化，穿街過巷慢慢尋覓，不難發現一些富有特色的文藝空間，當中在幽靜的龍環葡韻景區，有著一間頗為特別的書屋：「萬象畫廊書屋」，很值得抽空欣賞。

澳門景點｜益隆炮竹廠文創區 集文化 x 生態 x 休閒於一身的益隆炮竹廠文創區佔地約25,000平方米，前身是煙火工廠，完成第一階段歷史建築翻新工程後，目前已向公眾開放。兩座倉庫變身炮竹業歷史館及手信店，一方面讓大家了解澳門炮竹業的歷史和文化發展。另一方面益隆炮竹廠文創區擁有豐富自然環境，有水池、河道等生態環境，還有2棵法定古樹，相信大家可感受到歷史建築與樹木共生的自然美！活化區未來還有咖啡館、新展區進駐，密切留意！ 澳門景點｜開心農耕場 農耕場的苗圃區種植了各式植物和樹苗，另設農耕區讓公眾體驗耕種。農耕場不定期開辦教育工作坊，讓大眾學習綠化生態科普知識，體驗耕種的樂趣。