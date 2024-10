澳門自由行｜盤點9大澳門身心靈治癒景點 瘋堂十號創意園/Potions靈茶

澳門景點| 1868Cafe

欣賞過當地不同本土藝術文化後,可以到1868 Cafe和朋友嘆杯咖啡,趁機了解咖啡文化!這間被譽為澳門必到打卡店之一的1868 Cafe有著復古風格的建築,擺設懷舊,店內裝飾及桌椅都非常有味道!記者特別推薦露天茶座位置,微微的涼意,一邊喝咖啡,一邊細看周圍的特色建築,超級寫意,怕熱的朋友亦可選擇室內茶座,環境清幽,品嚐美食之餘同時可放空心靈!

澳門景點| VEGA VEGA 我行我素

VEGA VEGA我行我素以You are What You eat人如其食為理念,打造不一樣的素食風格,曾獲「我最愛餐廳選舉我最愛素食」及澳門特色店獎項。