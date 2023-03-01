澳門自由行|2023澳門5間最新打卡cafe 日式文青咖啡店/114種雪糕芭菲/烏龍茶咖啡

週末到澳門旅遊，除了到大三巴觀光買手信，亦要抽時間品嘗一下澳門美食！澳門近年有很多新開業的cafe，不但裝修風格各有特色，食物賣相和味道也不失水準，今次為各位精選了五間澳門人氣打卡cafe，大家不妨bookmark定下次去啦！

澳門美食|Doraya哆嗱屋 即製甜品

Doraya哆嗱屋開業兩個月，主打造型可愛的蛋糕麵包、多款口味的銅鑼燒和咖啡飲品，在網上人氣十足！推介試試芋泥麻糬銅鑼燒，現場即點即製，餡料非常足料飽滿，芋泥香軟綿密，夾雜芋頭粒，加上軟糯的麻糬，這個配搭組合讓人一試上癮！小店還提供蛋糕預訂服務，如計劃去澳門慶祝生日，不妨考慮下為對方送上驚喜啦！

Doraya哆嗱屋

地址：澳門黑沙環金海山花園2座地下E舖