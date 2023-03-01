澳門自由行|2023澳門5間最新打卡cafe 日式文青咖啡店/114種雪糕芭菲/烏龍茶咖啡

週末到澳門旅遊，除了到大三巴觀光買手信，亦要抽時間品嘗一下澳門美食！澳門近年有很多新開業的cafe，不但裝修風格各有特色，食物賣相和味道也不失水準，今次為各位精選了五間澳門人氣打卡cafe，大家不妨bookmark定下次去啦！
澳門美食|Doraya哆嗱屋 即製甜品
Doraya哆嗱屋開業兩個月，主打造型可愛的蛋糕麵包、多款口味的銅鑼燒和咖啡飲品，在網上人氣十足！推介試試芋泥麻糬銅鑼燒，現場即點即製，餡料非常足料飽滿，芋泥香軟綿密，夾雜芋頭粒，加上軟糯的麻糬，這個配搭組合讓人一試上癮！小店還提供蛋糕預訂服務，如計劃去澳門慶祝生日，不妨考慮下為對方送上驚喜啦！
Doraya哆嗱屋
地址：澳門黑沙環金海山花園2座地下E舖
澳門美食|Castle wine & coffee茅台咖啡
如果你自問是咖啡迷，下次去澳門旅遊時一定試試這間位於澳門皇朝區的特色小店，既賣酒精飲品，也賣咖啡，更會將兩者crossover成「咖啡酒」！招牌產品是茅台咖啡，將國產茅台酒混入咖啡中，咖啡香濃，酒精味亦好突出，組合新奇，但酒量一般的人記得要量力而為。另外Bailey咖啡同樣是人氣之選，入口比較香甜，口感幼滑。
Castle wine & coffee
地址：澳門皇朝柏林街86號大豐廣場第二座地下J座
澳門美食| ufufu cafe 114種日式芭菲
喜歡日式芭菲的讀者必試澳門ufufu cafe！餐廳賣日式咖啡店輕食，主打日式雪糕芭菲，有近114種款式供選擇，如士多啤梨沙冰芭菲、多種朱古力沙冰芭菲、蛋糕士多啤梨朱古力芭菲等等，最平$56就有交易，份量足夠兩個女生一起分享！餐廳也有供應日式咖喱飯、漢堡扒、意大利粉等美食，同樣值得一試。
ufufu cafe
地址：澳門天神巷16號天福大厦A座
澳門美食| MORIYAMA Coffee Brewers烏龍茶咖啡
MORIYAMA Coffee Brewers是記者心水推介的咖啡小店，除了店面以原木打造，充滿日系感之外，飲品也很有誠意。店家特意從日本進口Asahi烏龍茶製成口味獨特的「茶咖」，據說烏龍茶可以令咖啡的烘焙香氣更突出，加強味道層次，入口更加順喉。「茶咖」全澳門只此一家，雖然只做外賣，但仍吸引了不少人慕名而來，2023年去澳門自由行必試！
MORIYAMA Coffee Brewers
地址：澳門西坟馬路23號
澳門美食|逸日 日式喫茶店
最後一間推介的cafe位於澳門木橋街的小巷轉角，去年九月才開業，相信大部分香港人應該都未有機會一試。店內牆身和地磚保留舊式復古風格，結合木製傢具和懷舊擺設，全店都是打卡位！食物方面則以日式甜品和飲品為主，必食推介有香草焦糖烤布丁、威士忌咖啡榛子泡芙和宇治抹茶湯，賣相精緻，影相夠呃like！
逸日
地址：澳門木橋街23號