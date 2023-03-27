澳門酒店｜推介5間澳門人氣Staycation！最平$586起、巨型鬱金香打卡位、住客專屬室外泳池

澳門酒店優惠｜1. 人均$888起！18世紀布拉格主題 每位$888起包兩餐 位於漁人碼頭的澳門勵庭海景酒店，採用18世紀布拉格主題設計，共有389間舒適客房及55間寬敞套房，房間面積最細都有500多呎，夠闊落；酒店設備頗齊全，設有室內游泳池、按摩浴缸、健身室，以及兩間餐廳。今次Klook優惠，每晚折後為$1,776起，包入住高級客房、珀克餐廳雙人自助晚餐及雙人自助早餐，除開每位只需$888，優惠低至63折。 【旅神出DEAL】一晚住宿 + 珀克餐廳雙人自助晚餐 + 珀克餐廳雙人自助早餐 平均房價：$1,776起 (原價$2,841起) SHOP NOW

澳門酒店優惠｜2. 人均$982起！入住180度景觀套房送泰式SPA 澳門羅斯福酒店位於氹仔市中心賽馬會旁，距離澳門輕軌的馬會站只有幾分鐘步程，部份房間對正馬場。Klook今次推出的澳門羅斯福酒店套票優惠低至62折，折後每晚只需$1,963，入住180度景觀套房，房內可望到海景或賽馬會景觀，更加送60分鐘泰式風情SPA，可好好Relax一下。 【旅神出DEAL】一晚180度景觀套房住宿 + 60分鐘泰式風情SPA 一位 價錢：$1,963(原價$3,141) SHOP NOW 【旅神出DEAL】一晚馬場景觀客房住宿 + 泰式90分鐘足部護理一位 + 手部和足部修甲一位 + 雙人自助早餐 價錢：$2,073(原價$3,317) SHOP NOW

澳門酒店優惠｜3.人均$970起！毗鄰港澳碼頭 座擁無敵海景 同樣位於漁人碼頭的澳門萊斯酒店，毗鄰澳門外港客運碼頭，五層樓高，座擁無敵海景。酒店不論內或外都大走18世紀維多利亞時代風格，內有螺旋樓梯、水晶吊燈和極具藝術感的畫作，充滿古典優雅氣息；設有72間客房及套房，今次優惠可入住高級客房，包雙人早餐及晚餐，每晚只需$1,941起，人均$970起。 【旅神出DEAL】一晚住宿 + 珀克餐廳雙人自助晚餐 + 珀克餐廳雙人自助早餐 平均房價：$1,941起 (原價$3,106起) SHOP NOW