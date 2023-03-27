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2023-03-27 15:30:00

澳門酒店｜推介5間澳門人氣Staycation！最平$586起、巨型鬱金香打卡位、住客專屬室外泳池

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澳門酒店｜推介5間澳門人氣Staycation！最平$586起、巨型鬱金香打卡位、住客專屬室外泳池

澳門酒店｜推介5間澳門人氣Staycation！最平$586起、巨型鬱金香打卡位、住客專屬室外泳池

自從澳門開關後，不少港人都會過大海行下，住下靚酒店、嘆葡菜，以及去賭場玩返幾轉！適逢Klook推出「玩最大! 旅神帶你玩盡世界! 」優惠活動，推出本地及海外玩食住行優惠低至1折，當中不乏澳門Staycation優惠，今次就精選5個人均不用$1,000有找的選擇，優惠低至62折，一齊睇睇優惠內容！

澳門酒店優惠｜1. 人均$888起！18世紀布拉格主題 每位$888起包兩餐

位於漁人碼頭的澳門勵庭海景酒店，採用18世紀布拉格主題設計，共有389間舒適客房及55間寬敞套房，房間面積最細都有500多呎，夠闊落；酒店設備頗齊全，設有室內游泳池、按摩浴缸、健身室，以及兩間餐廳。今次Klook優惠，每晚折後為$1,776起，包入住高級客房、珀克餐廳雙人自助晚餐及雙人自助早餐，除開每位只需$888，優惠低至63折。

【旅神出DEAL】一晚住宿 + 珀克餐廳雙人自助晚餐 + 珀克餐廳雙人自助早餐

平均房價：$1,776起 (原價$2,841起)

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高級客房 酒店有389間舒適客房及55間寬敞套房。 二樓設有游泳池、按摩浴缸和健身室。 採用18世紀布拉格主題設計。 澳門勵庭海景酒店位於漁人碼頭。

澳門酒店優惠｜2. 人均$982起！入住180度景觀套房送泰式SPA

澳門羅斯福酒店位於氹仔市中心賽馬會旁，距離澳門輕軌的馬會站只有幾分鐘步程，部份房間對正馬場。Klook今次推出的澳門羅斯福酒店套票優惠低至62折，折後每晚只需$1,963，入住180度景觀套房，房內可望到海景或賽馬會景觀，更加送60分鐘泰式風情SPA，可好好Relax一下。

【旅神出DEAL】一晚180度景觀套房住宿 + 60分鐘泰式風情SPA 一位

價錢：$1,963(原價$3,141)

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【旅神出DEAL】一晚馬場景觀客房住宿 + 泰式90分鐘足部護理一位 + 手部和足部修甲一位 + 雙人自助早餐

價錢：$2,073(原價$3,317)

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澳門羅斯福酒店充滿拉斯維加斯氣氛，12層樓高建築共有3百多間景觀客房及套房。 180度景觀套房 酒店設有空中花園和露天無邊際游泳池。

澳門酒店優惠｜3.人均$970起！毗鄰港澳碼頭 座擁無敵海景

同樣位於漁人碼頭的澳門萊斯酒店，毗鄰澳門外港客運碼頭，五層樓高，座擁無敵海景。酒店不論內或外都大走18世紀維多利亞時代風格，內有螺旋樓梯、水晶吊燈和極具藝術感的畫作，充滿古典優雅氣息；設有72間客房及套房，今次優惠可入住高級客房，包雙人早餐及晚餐，每晚只需$1,941起，人均$970起。

【旅神出DEAL】一晚住宿 + 珀克餐廳雙人自助晚餐 + 珀克餐廳雙人自助早餐

平均房價：$1,941起 (原價$3,106起)

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澳門萊斯酒店位於漁人碼頭的海岸邊，座擁無敵海景。 高級客房酒店 不論內或外都大走18世紀維多利亞時代風格。

澳門酒店優惠｜4. 人均$586起！位於內港歷史城區 可步行至大三巴

屬於法國酒店品牌Sofitel的澳門十六浦索菲特酒店，位處內港歷史城區，坐擁「一河兩岸」景致，距大三巴、崗頂劇院等旅遊熱點都十分近，地段極佳。今次優惠價錢由$1,171起，除開每位只需$586起，即可入住高級客房，住客可使用專屬室外游泳池、健身中心，小朋友亦可到澳門首個大型憤怒鳥主題室內親子樂園「憤怒鳥遊樂中心@澳門十六浦」，玩盡6千平方呎、6大主題場景！

澳門十六浦索菲特酒店(Sofitel Macau At Ponte 16)

平均房價：$1,171起 (原價$1,172起)

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高級客房 住客專屬的室外游泳池可欣賞到「一河兩岸」景致。 海風餐廳

澳門酒店優惠｜5. 人均$816起！期間限定巨型鬱金香藝術打卡位

由即日起至5月31日，澳門巴黎人設有兩大巨型鬱金香藝術打卡位，包括約50朵高5米的巨型鬱金香打造的鬱金香花園，以及超有氣勢的金色鬱金香矩陣，而同層凡登廣場的天幕亦會上演約一分鐘的花漾燈光表演，屆時天幕上鬱金香慢慢變為金色，畫面唯美，成為近期澳門打卡熱點！今次推介的澳門巴黎人酒店住宿優惠，每晚$1,631起，入住豪華大床客房，即可隨時落去打卡影靚相！

澳門巴黎人酒店(The Parisian Macao)

平均房價：$1,631起

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原文刊登於 Yahoo 旅遊

澳門巴黎人於2016年開幕，以巴黎鐵塔作為地標。 酒店提供2,500間房間。 50朵高5米的巨型鬱金香打造的鬱金香花園。 畫面唯美，成為近期澳門打卡熱點！
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