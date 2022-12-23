澳門食買玩好去處｜澳門通關後入境懶人包 要自費做核酸檢測？最新人氣餐廳＋自由行景點推介 澳門最大無印良品開幕！

澳門新冠病毒感染應變協調中心昨日正式公布，由12月23日凌晨零時起，調整由香港、台灣和外國入境澳門的防疫措施，取消落地核酸檢測、「紅碼」及入境翌日起計第三天的核酸檢測，即意味著香港和澳門正式通關！疫情前澳門一直是香港人短途週末遊的熱門選擇，久別三年，不知大家又是否期待再次「過大海」旅行呢？

澳門通關後入境方法

香港人入境澳門，仍須持有符合要求的採樣日後48小時內核酸檢測報告，市民可在社區檢測中心自費檢測，「標準自費服務」每次＄150，採樣24小時內將收到結果證明；「特快自費服務」更快捷，每次＄240，採樣12小時內收到結果證明，心急出發的話不妨考慮下。另外，由香港、台灣及外國入境後，澳門健康碼即為「黃碼」，遊客需要接受自我健康管理，自入境翌日起計連續五天，每天做抗原快測並將結果上載至澳門健康碼，直至第五天上載快測陰性結果後即轉為「綠碼」。若在自我健康管理期間快測陽性，澳門健康碼轉為「紅碼」，並接受居家隔離。