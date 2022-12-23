澳門食買玩好去處｜澳門通關後入境懶人包 要自費做核酸檢測？最新人氣餐廳＋自由行景點推介 澳門最大無印良品開幕！

澳門新冠病毒感染應變協調中心昨日正式公布，由12月23日凌晨零時起，調整由香港、台灣和外國入境澳門的防疫措施，取消落地核酸檢測、「紅碼」及入境翌日起計第三天的核酸檢測，即意味著香港和澳門正式通關！疫情前澳門一直是香港人短途週末遊的熱門選擇，久別三年，不知大家又是否期待再次「過大海」旅行呢？
澳門通關後入境方法
香港人入境澳門，仍須持有符合要求的採樣日後48小時內核酸檢測報告，市民可在社區檢測中心自費檢測，「標準自費服務」每次＄150，採樣24小時內將收到結果證明；「特快自費服務」更快捷，每次＄240，採樣12小時內收到結果證明，心急出發的話不妨考慮下。另外，由香港、台灣及外國入境後，澳門健康碼即為「黃碼」，遊客需要接受自我健康管理，自入境翌日起計連續五天，每天做抗原快測並將結果上載至澳門健康碼，直至第五天上載快測陰性結果後即轉為「綠碼」。若在自我健康管理期間快測陽性，澳門健康碼轉為「紅碼」，並接受居家隔離。
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澳門最大無印良品
澳門首間「無印良品」在本月正式開幕！新店選址澳門威尼斯人，總面積達21,000平方呎，是港澳地區的最大型零售店舖。澳門店舖以「自然與現代生活共生」為設計主題，希望透過富素材感的店內空間演繹及商品展示，以可視化的方式傳遞無印良品傳承至今的「自然簡樸、不作多餘裝飾」理念。澳門新店將配置最完整的商品組合，由男、女及童裝服飾、生活雜貨、食品以至MUJI to GO隨行用品都齊備爆餡流心芝士包
，以後去澳門行街又多個選擇！
無印良品
店舖地址：澳門威尼斯人®-度假村-酒店威尼斯人購物中心大運河街205舖
營業時間：11：00am – 9：30pm
澳門TeamLab 超自然空間
熱愛藝術的香港人一定有聽過TeamLab，TeamLab是近年全球流行的「沉浸式藝術體驗」的先鋒，曾在世界各地展出。而「TeamLab 超自然空間」位於澳門威尼斯人金光會展，由全球知名團隊打造，高8公尺、規模5,000平方公尺，展區分為攝影展區和互動遊樂區，場內大量裝置藝術配合燈光變動，令遊客在迷幻的氣氛下樂而忘返，隨手都可以拍出漂亮照片！
TeamLab 超自然空間
地址：澳門氹仔望德聖母灣大馬路澳門威尼斯人金光會展
網址：https://www.teamlab.art/e/macao/
人氣爆餡流心芝士包
出爐麵包人人都鍾意，Goat Bakers是澳門近來非常人氣的麵包小店，主打多款出爐烘焙美點。店舖人氣新品Flower Cheese Cup 奶酪花杯子賣相非常吸引，店家用長時間低溫發酵的麵團，配上花型模具製作出精緻酥化的外皮，內裡則載著大量流心芝士醬，味道香濃，切開爆餡！下次去澳門絕對不容錯過！
Goat Bakers
地址：澳門永聯台52號永聯大廈（培正沙度娜旁小巷）
開放時間：12:00-20:00