濟州島人氣甜品店Umu Jeju首度抵港！聯乘Cruise推酒店下午茶 人均$344起送旅遊書＋精品

如果你有去過濟州島旅行，定必有聽說過人氣甜點品牌Umu Jeju，Umu Jeju是當地必訪的打卡甜品店，人氣十足！而近日香港維港凱悅尚萃酒店內的空中餐廳及酒吧Cruise，就獨家聯乘Umu Jeju，推出加入其招牌產品的下午茶套餐，讓大家在香港都可以一嚐濟州島人氣風味！

Umu Jeju聯乘Cruise 推全新酒店下午茶

「Cruise 空中餐廳及酒吧 X Umu Jeju 下午茶」 二人份定價為港幣$ 688* 起，由2025年 3月 8 日至4月 27 日周末及公眾假期期間下午 3時至 5時供應。下午茶餐包羅多款鹹甜美點，全部取材自一系列受濟州自然景觀及文化遺產所啟發的Umu Jeju招牌產品。當中包括加入 Umu 招牌蘋果芒果啫喱製成的Umu 蘋果芒果啫喱吞拿魚他他 及 Umu 蘋果芒果啫喱芝士蛋糕，當中選用的濟州海藻均由「海女」新鮮採摘。另外亦必試以Umu 混合茶匠心打造的Umu茶韻朱古力蛋糕，將蕎麥的鮮味與香茅、薄荷和玫瑰的清新融為一體，蛋糕茶味馥郁；以及採用濟州牛島花生製作的Umu牛島花生曲奇，因該島嶼有著溫和的沿海氣候，使其出產的花生口味更加醇厚芳香，更成為牛島名物之一。此外還有濟州魚露蒸鮑魚、韓式辣味豬腩肉包、柑橘意式奶凍、花生醬瑪德蓮等，以及現場無限供應及即點即製的韓式鯛魚燒和一眾限定雪糕口味，相信大家一定食得滿足！