熱門搜尋:
渣打馬拉松2024 香港足球 垃圾徵費 床哥 機管局債券 MIRROR演唱會2024 農曆新年2024 流感 深圳Costco 綠置居2023 日本地震 姜濤 薈鳴 山姆超市 MIRROR 恒生指數 日圓匯率 御半山 明愛專上學院 騙案 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 炎明熹 食譜 減肥
Ad Block Ad Block
返回
生活
2024-01-21 14:00:00

濟州旅遊｜濟州5大必玩戶外活動合集 森林騎馬體驗/透明獨木舟/飄移快艇

分享：
濟州旅遊｜濟州5大必玩戶外活動合集 森林騎馬體驗/透明獨木舟/飄移快艇

濟州旅遊｜濟州5大必玩戶外活動合集 森林騎馬體驗/透明獨木舟/飄移快艇

濟州被不少旅客視為韓國的後花園，除了飲飲食食及去不同Café打卡外，戶外活動亦非常值得一試！以下為大家介紹濟州必玩5大戶外活動，大家可以在森林騎馬，上山下海都應有盡有！

採訪、攝影：Kristy

鳴謝：韓國觀光公社

濟州戶外活動｜森林騎馬體驗

想一試騎馬滋味，不妨來濟州島！衣貴車TOWN位於西歸浦市，提供騎馬體驗。設有專業教練，他們會幫忙配戴頭盔、安全背心及手套，再根據身型去為大家選擇合適的馬。然後大家需要自行將馬由馬房拉到練習場，教練會先教授大家基本控制馬匹的秘訣，例如雙手捉實韁繩、身體保持挺直、雙脾用力夾馬肚以加速。更有指定口號：叫「和」並同時拉緊馬繩，馬匹就會停下。短暫練習後，教練就會帶領大家走進野外歷險，沿經花田、樹林等，休閒地欣賞自然風景。

衣貴車TOWN 옷귀마테마타운

地址：西歸浦市南元邑西城路955-117

時間：9:00-17:00

價錢：每人80,000韓元

官方網站

森林騎馬體驗 森林騎馬體驗 森林騎馬體驗 森林騎馬體驗 森林騎馬體驗 森林騎馬體驗 森林騎馬體驗 森林騎馬體驗 森林騎馬體驗

濟州戶外活動｜透明獨木舟

濟州島擁有得天獨厚的海岸線，除了到海邊Café打卡外，不少韓國人都會進行水上活動。這間「國際領袖俱樂部」提供獨木舟租借服務，連近年流行的透明獨木舟都有。船底為透明，大家可以一邊撐船，一邊在船底欣賞海底世界，近距離接觸魚群。途中會有教練指導，初學者都可以輕鬆上身！

國際領袖俱樂部 국제리더스클럽

地址：濟州市朝天邑潮咸海岸321-21

時間：9:00-18:00

價錢：15,000韓元/30分鐘

官方網站

透明獨木舟 透明獨木舟 透明獨木舟 透明獨木舟 透明獨木舟

濟州戶外活動｜飄移快艇

想感受刺激快感一定要坐JEJU JET！位於西歸浦市海岸區，登上快艇出海，近距離看到「大浦海岸．柱狀節理帶」。石柱因火山爆發而形成，呈現出四方形和六邊形的獨特形狀。上船前需要穿上雨衣和救生衣。在啟航前，工作人員會簡介規則，如不可站立、雙手需緊握前方扶手。開船後，船長會以超高速駕駛快艇，途中更會360度旋轉和飄移，刺激度滿分！

JEJU JET 제주제트

地址：西歸浦市大浦路172-15

時間：9:00-18:00

價錢：每人25,000韓元

官方網站

Ad Block
飄移快艇JEJU JET 飄移快艇JEJU JET 飄移快艇JEJU JET 飄移快艇JEJU JET

濟州戶外活動｜偶來小路

不少香港人都有行山的習慣，來到濟州都可以滿足你的願望！偶來小路由濟州偶來公司開發並運營，被稱之為「「全球最受歡迎的十大海岸徒步路線」。共有26條行山路線。途中會經過近130個知名景點。大家更可以購入「偶來小路護照」，集齊26條路線的印章！非常推薦大家行7號，屬新手路線。步道平整，非常好走。大家可以邊行邊欣賞濟州風景，就連BTS都曾經到這裡取景，Army不妨朝聖兼打卡！

偶來小路Olle Trail

地址：西歸浦市中正路22

官方網站

偶來小路 偶來小路 偶來小路 偶來小路 偶來小路 偶來小路 偶來小路

濟州戶外活動｜龍頭海岸

龍頭海岸以其由山房山脈長時間侵蝕形成的外觀而名，看起來猶如一條躍入海中的巨龍。海岸由數千年堆積而成的砂岩層組成，層層疊疊的山洞和岩壁讓人驚嘆不已，非常壯觀。沿途更可以碰到海女在販售海鮮，不妨一嚐即日捕獲的鮑魚及海參！

龍頭海岸

地址：濟州特別自治道西歸浦市安德面山房路218-10

入場費：成人2,500韓元；青少年、軍人及兒童1,500韓元

觀覽時間：09:00~18:00（漲潮及天氣惡劣時會限制）

官方網站

Ad Block
龍頭海岸 龍頭海岸 龍頭海岸 龍頭海岸 龍頭海岸 龍頭海岸 龍頭海岸
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受