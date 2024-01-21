濟州旅遊｜濟州5大必玩戶外活動合集 森林騎馬體驗/透明獨木舟/飄移快艇

濟州被不少旅客視為韓國的後花園，除了飲飲食食及去不同Café打卡外，戶外活動亦非常值得一試！以下為大家介紹濟州必玩5大戶外活動，大家可以在森林騎馬，上山下海都應有盡有！ 採訪、攝影：Kristy 鳴謝：韓國觀光公社

濟州戶外活動｜森林騎馬體驗 想一試騎馬滋味，不妨來濟州島！衣貴車TOWN位於西歸浦市，提供騎馬體驗。設有專業教練，他們會幫忙配戴頭盔、安全背心及手套，再根據身型去為大家選擇合適的馬。然後大家需要自行將馬由馬房拉到練習場，教練會先教授大家基本控制馬匹的秘訣，例如雙手捉實韁繩、身體保持挺直、雙脾用力夾馬肚以加速。更有指定口號：叫「和」並同時拉緊馬繩，馬匹就會停下。短暫練習後，教練就會帶領大家走進野外歷險，沿經花田、樹林等，休閒地欣賞自然風景。 衣貴車 TOWN 옷귀마테마타운 地址：西歸浦市南元邑西城路955-117 時間：9:00-17:00 價錢：每人80,000韓元 官方網站

濟州戶外活動｜透明獨木舟 濟州島擁有得天獨厚的海岸線，除了到海邊Café打卡外，不少韓國人都會進行水上活動。這間「國際領袖俱樂部」提供獨木舟租借服務，連近年流行的透明獨木舟都有。船底為透明，大家可以一邊撐船，一邊在船底欣賞海底世界，近距離接觸魚群。途中會有教練指導，初學者都可以輕鬆上身！ 國際領袖俱樂部 국제리더스클럽 地址：濟州市朝天邑潮咸海岸321-21 時間：9:00-18:00 價錢：15,000韓元/30分鐘 官方網站

濟州戶外活動｜飄移快艇 想感受刺激快感一定要坐JEJU JET！位於西歸浦市海岸區，登上快艇出海，近距離看到「大浦海岸．柱狀節理帶」。石柱因火山爆發而形成，呈現出四方形和六邊形的獨特形狀。上船前需要穿上雨衣和救生衣。在啟航前，工作人員會簡介規則，如不可站立、雙手需緊握前方扶手。開船後，船長會以超高速駕駛快艇，途中更會360度旋轉和飄移，刺激度滿分！ JEJU JET 제주제트 地址：西歸浦市大浦路172-15 時間：9:00-18:00 價錢：每人25,000韓元 官方網站

濟州戶外活動｜偶來小路 不少香港人都有行山的習慣，來到濟州都可以滿足你的願望！偶來小路由濟州偶來公司開發並運營，被稱之為「「全球最受歡迎的十大海岸徒步路線」。共有26條行山路線。途中會經過近130個知名景點。大家更可以購入「偶來小路護照」，集齊26條路線的印章！非常推薦大家行7號，屬新手路線。步道平整，非常好走。大家可以邊行邊欣賞濟州風景，就連BTS都曾經到這裡取景，Army不妨朝聖兼打卡！ 偶來小路Olle Trail 地址：西歸浦市中正路22 官方網站