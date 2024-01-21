濟州旅遊｜濟州5大必玩戶外活動合集 森林騎馬體驗/透明獨木舟/飄移快艇

濟州被不少旅客視為韓國的後花園，除了飲飲食食及去不同Café打卡外，戶外活動亦非常值得一試！以下為大家介紹濟州必玩5大戶外活動，大家可以在森林騎馬，上山下海都應有盡有！
採訪、攝影：Kristy
鳴謝：韓國觀光公社
濟州戶外活動｜森林騎馬體驗
想一試騎馬滋味，不妨來濟州島！衣貴車TOWN位於西歸浦市，提供騎馬體驗。設有專業教練，他們會幫忙配戴頭盔、安全背心及手套，再根據身型去為大家選擇合適的馬。然後大家需要自行將馬由馬房拉到練習場，教練會先教授大家基本控制馬匹的秘訣，例如雙手捉實韁繩、身體保持挺直、雙脾用力夾馬肚以加速。更有指定口號：叫「和」並同時拉緊馬繩，馬匹就會停下。短暫練習後，教練就會帶領大家走進野外歷險，沿經花田、樹林等，休閒地欣賞自然風景。
衣貴車TOWN 옷귀마테마타운
地址：西歸浦市南元邑西城路955-117
時間：9:00-17:00
價錢：每人80,000韓元
官方網站
濟州戶外活動｜透明獨木舟
濟州島擁有得天獨厚的海岸線，除了到海邊Café打卡外，不少韓國人都會進行水上活動。這間「國際領袖俱樂部」提供獨木舟租借服務，連近年流行的透明獨木舟都有。船底為透明，大家可以一邊撐船，一邊在船底欣賞海底世界，近距離接觸魚群。途中會有教練指導，初學者都可以輕鬆上身！
國際領袖俱樂部 국제리더스클럽
地址：濟州市朝天邑潮咸海岸321-21
時間：9:00-18:00
價錢：15,000韓元/30分鐘
官方網站
濟州戶外活動｜飄移快艇
想感受刺激快感一定要坐JEJU JET！位於西歸浦市海岸區，登上快艇出海，近距離看到「大浦海岸．柱狀節理帶」。石柱因火山爆發而形成，呈現出四方形和六邊形的獨特形狀。上船前需要穿上雨衣和救生衣。在啟航前，工作人員會簡介規則，如不可站立、雙手需緊握前方扶手。開船後，船長會以超高速駕駛快艇，途中更會360度旋轉和飄移，刺激度滿分！
JEJU JET 제주제트
地址：西歸浦市大浦路172-15
時間：9:00-18:00
價錢：每人25,000韓元
官方網站
濟州戶外活動｜偶來小路
不少香港人都有行山的習慣，來到濟州都可以滿足你的願望！偶來小路由濟州偶來公司開發並運營，被稱之為「「全球最受歡迎的十大海岸徒步路線」。共有26條行山路線。途中會經過近130個知名景點。大家更可以購入「偶來小路護照」，集齊26條路線的印章！非常推薦大家行7號，屬新手路線。步道平整，非常好走。大家可以邊行邊欣賞濟州風景，就連BTS都曾經到這裡取景，Army不妨朝聖兼打卡！
偶來小路Olle Trail
地址：西歸浦市中正路22
濟州戶外活動｜龍頭海岸
龍頭海岸以其由山房山脈長時間侵蝕形成的外觀而名，看起來猶如一條躍入海中的巨龍。海岸由數千年堆積而成的砂岩層組成，層層疊疊的山洞和岩壁讓人驚嘆不已，非常壯觀。沿途更可以碰到海女在販售海鮮，不妨一嚐即日捕獲的鮑魚及海參！
龍頭海岸
地址：濟州特別自治道西歸浦市安德面山房路218-10
入場費：成人2,500韓元；青少年、軍人及兒童1,500韓元
觀覽時間：09:00~18:00（漲潮及天氣惡劣時會限制）