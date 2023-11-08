濟州旅遊｜3大秋日人氣打卡熱點推薦 白色芒草+粉紅亂草+濟州原始森林

除了首爾、釜山之外，近年都非常流行去濟州島自駕遊。不止是外地人，就連韓國人都視濟州島為度假勝地，一到長假就會與家人朋友來個短線國內旅行。今次一次過為大家介紹3個秋日必去打卡位，包括秋天必賞的白色芒草、粉紅亂草，以及IG打卡勝地—濟州原始森林，將會去濟州的你一定要留意！ 採訪、攝影：Kristy 鳴謝：韓國觀光公社

1. 山君不離 地址: 濟州濟州市朝天邑榧子林路768 營業時間：9:00-18:00 門票：每人6,000韓圜 秋天當然少不了芒草！「山君不離」這個如此有詩意的名字，其實是一個火山口。亦是為數不多，屬於平地的火山口，全濟州只有一個。據說「山君不離」名字的由來，為「山色美麗的讓人捨不得離去」。除了是電影《戀風戀歌》及電視劇《結婚的女神》的拍攝地外，一到秋天山上就會長滿一大片芒草，吸引不少人上去打卡。 入場費為6,000韓元，入口設有咖啡店及手信店，大家可以買到濟州獨有的手信。經過以濟州火山石堆砌而成的「英鳳門」，就來到了目的地。雖然沿途是山路，但已鋪整成平地，非常好走。只需要一直跟著人群走，就可以看到主角—芒草。大家可以走進小路中間，左右兩旁都長滿芒草，站在中間絕對可以拍到美照！如果想欣賞芒草全景，非常建議大家走到最頂的觀景台，可以俯瞰一整片白芒草，旁邊亦設有鞦韆讓旅客們休息。當然少不了火山口，位於觀景台的另一邊，猶如一個人工建造的圓形體育場。

2. 山茶花之丘 地址：濟州西歸鋪市安德面兵嶽路166 營業時間：08:30-18:30 門票：每人10,000韓圜 山茶花之丘為濟州島最大的山茶花樹木園，佔地172,000平方公尺。不過我們今次的主角並不是山茶花，而是韓國秋天必賞的「粉紅亂草」。 夏天仍是綠色的粉黛亂子草，一踏入10月就會變成粉紅色，每年都吸引很多韓國人前來打卡。一走入去就可以看見滿眼的粉紅花海，每棵都有約半身的高度。大家更可以走入草叢中，與粉黛亂子草來個近距離打卡。除了亂草外，入面更有不少打卡位，例如鏡子、韓文立牌等等。另外大家亦可以行上小山丘，以另一個角度欣賞粉紅亂草。