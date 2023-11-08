濟州旅遊｜3大秋日人氣打卡熱點推薦 白色芒草+粉紅亂草+濟州原始森林

除了首爾、釜山之外，近年都非常流行去濟州島自駕遊。不止是外地人，就連韓國人都視濟州島為度假勝地，一到長假就會與家人朋友來個短線國內旅行。今次一次過為大家介紹3個秋日必去打卡位，包括秋天必賞的白色芒草、粉紅亂草，以及IG打卡勝地—濟州原始森林，將會去濟州的你一定要留意！
採訪、攝影：Kristy
鳴謝：韓國觀光公社
1. 山君不離
地址: 濟州濟州市朝天邑榧子林路768
營業時間：9:00-18:00
門票：每人6,000韓圜
秋天當然少不了芒草！「山君不離」這個如此有詩意的名字，其實是一個火山口。亦是為數不多，屬於平地的火山口，全濟州只有一個。據說「山君不離」名字的由來，為「山色美麗的讓人捨不得離去」。除了是電影《戀風戀歌》及電視劇《結婚的女神》的拍攝地外，一到秋天山上就會長滿一大片芒草，吸引不少人上去打卡。
入場費為6,000韓元，入口設有咖啡店及手信店，大家可以買到濟州獨有的手信。經過以濟州火山石堆砌而成的「英鳳門」，就來到了目的地。雖然沿途是山路，但已鋪整成平地，非常好走。只需要一直跟著人群走，就可以看到主角—芒草。大家可以走進小路中間，左右兩旁都長滿芒草，站在中間絕對可以拍到美照！如果想欣賞芒草全景，非常建議大家走到最頂的觀景台，可以俯瞰一整片白芒草，旁邊亦設有鞦韆讓旅客們休息。當然少不了火山口，位於觀景台的另一邊，猶如一個人工建造的圓形體育場。
2. 山茶花之丘
地址：濟州西歸鋪市安德面兵嶽路166
營業時間：08:30-18:30
門票：每人10,000韓圜
山茶花之丘為濟州島最大的山茶花樹木園，佔地172,000平方公尺。不過我們今次的主角並不是山茶花，而是韓國秋天必賞的「粉紅亂草」。
夏天仍是綠色的粉黛亂子草，一踏入10月就會變成粉紅色，每年都吸引很多韓國人前來打卡。一走入去就可以看見滿眼的粉紅花海，每棵都有約半身的高度。大家更可以走入草叢中，與粉黛亂子草來個近距離打卡。除了亂草外，入面更有不少打卡位，例如鏡子、韓文立牌等等。另外大家亦可以行上小山丘，以另一個角度欣賞粉紅亂草。
3. 山陽葛紮瓦 (濟州原始森林)
地址：濟州市翰京面清水里956-6
營業時間：09:30-17:00
入場費：成人6,000韓圜；小童5,000韓圜
韓國人可說是一個影相打卡民族，「山陽got」原為原始的自然森林，經過修整之後變成一個打卡勝地。整條步道長達1-2公里，沿途除了可以見到一片綠油油的植物。更有超多打卡位，包括月亮、吊環、鞦韆等等。幾乎每走3分鐘就有一個，每個都非常打卡able。記者沿途亦看見不少韓國家庭及情侶，帶齊三腳架、自拍棍等打卡神器。沿途散步可以見到一間間小木屋藏身森林中，猶如走進童話世界一樣，非常夢幻。而我們去的時候剛好是萬聖節，所以會根據不同節日而有不同裝飾，大家來到絕對要抓緊打卡機會。
而重點打卡位一定是「火車路軌」，打開木門後就可以見到被樹蔭包圍的鐵路，彷彿通往另一個世界的通路。它們更提供油燈道具，讓大家盡情打卡。
走到一半有地方供大家休息，另有「兔子區」，裡面養有多隻兔子。大家可以與小兔來個近距離玩耍，不過記得要小心，不要嚇倒牠們。