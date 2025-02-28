灣仔人情味cafe ULURU每日免費送鮮榨薑汁咖啡 贈食物予溫習學生

灣仔黑白藝術主題設計的ULURU，表面是一間IGable的打卡cafe，背後卻埋藏了人情味。店主Ricky曾經歷店舖火災損失傷痛，幸得員工及客人支持才能重新起步，心中感恩身邊的好人好事，希望透過免費贈送薑汁咖啡暖飲，為客人送上溫暖。

堂食或外賣送1杯薑汁咖啡

ULURU 1月份推出全新飲品冷壓鮮榨薑汁咖啡，每日送出100杯，全日不論堂食或外賣，只需進來餐廳就可以獲得1杯。薑汁咖啡由即磨濃縮咖啡，打上一層綿密的奶泡，再加入每日用冷壓機鮮榨的薑汁，每一口都嘗到鮮薑的辛香，十分暖胃。薑汁咖啡的由來緣於Ricky經歷店舖火災後，一位開咖啡店的客人跟他分享鮮榨薑汁咖啡的秘方，此貴人在他難過的日子裡燃亮了一點點正能量。他將心比心，以冷壓鮮榨薑汁咖啡傳遞溫暖。