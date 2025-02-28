灣仔人情味cafe ULURU每日免費送鮮榨薑汁咖啡 贈食物予溫習學生

灣仔黑白藝術主題設計的ULURU，表面是一間IGable的打卡cafe，背後卻埋藏了人情味。店主Ricky曾經歷店舖火災損失傷痛，幸得員工及客人支持才能重新起步，心中感恩身邊的好人好事，希望透過免費贈送薑汁咖啡暖飲，為客人送上溫暖。
文：Vera Gee
堂食或外賣送1杯薑汁咖啡
ULURU 1月份推出全新飲品冷壓鮮榨薑汁咖啡，每日送出100杯，全日不論堂食或外賣，只需進來餐廳就可以獲得1杯。薑汁咖啡由即磨濃縮咖啡，打上一層綿密的奶泡，再加入每日用冷壓機鮮榨的薑汁，每一口都嘗到鮮薑的辛香，十分暖胃。薑汁咖啡的由來緣於Ricky經歷店舖火災後，一位開咖啡店的客人跟他分享鮮榨薑汁咖啡的秘方，此貴人在他難過的日子裡燃亮了一點點正能量。他將心比心，以冷壓鮮榨薑汁咖啡傳遞溫暖。
為學生送免費食物飲品
他們關心學生面對考試壓力，特別提供地方作學生自修室。無論任何年紀，只要是學生，出示學生證進來溫習，他們會送上免費食物、飲品，全力支持各位學生，陪伴學生面對挑戰。
生果味脆皮乳豬
講到餐廳特色出品，一定是獨創的果味脆脆豬，有芒果、香蕉、荔枝三款口味。乳豬以生果醃製才烤焗，吸收了生果的香氣，乳豬外皮金黃酥脆，內裡肉嫩多汁。不少客人買原隻脆脆豬賀壽，最近晚市特設1/4隻份量的果味脆脆豬，方便1、2個客人進食；午餐想食就需要3日前預訂。
特製狗狗美食
作為寵物友善餐廳，為狗狗提供貼心服務，特製狗狗美食，讓狗狗陪伴主人時都不會納悶，happy together！
ULURU
地址：灣仔春園街1-11號春暉大廈1樓
電話：2366 6448