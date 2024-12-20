灣仔合和商場正式開幕 5萬呎NITORI全球旗艦店/匹克球場館/任天堂專門店/開幕優惠

灣仔合和商場Hopewell Mall正式開幕！雲集眾多旗艦店、親子、餐飲及運動品牌，灣仔又多一個玩樂購物好去處選擇。商場內有5萬呎日本家品店NITORI的全球旗艦店、首個設於商場的匹克球場館，以及香港首間赤足鞋專門店Barefoot Asia！想休息放鬆心情，合和商場更相連逾6萬呎的綠化休憩公園，於都市繁忙步調中找到一片寧靜綠洲。商場內亦不少得推出一系列開幕優惠等住大家，即睇詳請。
佔地逾百萬呎 多個「全港之最」特色店舖
合和商場佔地逾百萬呎，於昨日(19日)正式開幕，多家商戶亦同步開業，商場內有多間全港最大的店鋪，包括全港最大，逾5萬呎的NITORI全球旗艦店，獨佔商場五樓全層，提供數以十萬計的家具及家品雜貨。另外有親子必到的3萬呎歡樂天地及1萬7千呎Kiztopia、佔地萬2呎首間大型遊戲生活館「Assemble｜Nintendo Switch 商品專門店」、全港最大室內匹克球場館Stackd Pickleball。
另外更有香港首間昭和風咖啡店「星光喫茶洋食」及Bakery By the Grand、潮藝玩具店Toca Loca、赤足鞋專門店Barefoot Asia、日本美妝專門店Tokyo Lifestyle、兒童書店Wondersaurus、韓國選物店W4Shopper等。
大力支持本地原創品牌
合和商場3樓更設置佔地6千平方呎空間，引進11個新興本地品牌，推廣本地創意市場，當中包括設計瑜珈運動服的The Yogi、專注寵物服飾的OH YOU MADE MY DAY、本地香水品牌Sovos等。
開萬優惠及活動
合和商圈商戶部分開幕限定優惠
|NITORI (5/F)
|折實消費滿HK$200即送香港限定帆布袋乙個。 （每日限量每人換領乙個）
|Stackd Pickleball (3/F)
|到店向店員說「Show me the pickle!」，即可獲得一次性免費匹克球課程（名額有限）；註冊任何會員計劃，即可免費獲得一組三個Stacked匹克球
|Landau’s (2/F)
|親臨門市即送出Landau ‘s HK$100現金券乙張。（名額300個）
|李寧 (3/F)
|消費滿HK$1,500可享7折；單筆消費享12%折扣。
|adidas (3/F)
|adiClub 會員由即日起於合和商場 adidas 專門店購物淨值滿HK$900，即可獲贈 adidas ORIGINALS SUPERSTAR 小地毯乙張。會員由即日起購物淨值滿HK$2,388，即可獲贈 adidas 行李箱乙個。
|星光喫茶洋食 (4/F)
|星光玉子布丁（HK$32）買一送一 。（名額50個）
|ONYX by GO24 Fitness (3/F)
|凡購買12個月月繳會籍，即享豁免2025年會費及第13個月免會籍。
|Venchi (3/F)
|正價貨品可享9折優惠。
|Otters IN A POT 倆仨杯 (4/F)
|外賣飲品可享第二杯8折優惠。
|神山麺屋 (6/F)
|下午6 時後消費全單8折。
|土土屋 (6/F)
|購物滿HK$200可享全單95折；購物滿HK$400可享全單9折並可以HK$65加購黑白端莊招財貓乙隻。（每單只可加購乙隻）
免費派發過千杯軟雪糕
為慶祝合和商場開幕，12月25日及26日期間，將免費派發過千杯富豪軟雪糕，於聖誕佳節與市民分享甜蜜快樂。
合和商場隆重開幕免費雪糕日
日期：2024年12月25及26日 (星期三及四)\
時間：2pm-5pm
地點：合和商場 保時捷陳列室對出（香港灣仔皇后大道東183號）
連環消費賞 扭蛋必中現金券
開幕優惠一浪接一浪，只要現場登記成為Hopewell Club會員，並於當日電子消費滿$500，即可參加100%中獎的扭蛋活動一次，扭出商戶現金券！
另外，即日起於Hopewell Cluster即日電子消費滿$ 100或以上(最多登記2張電子消費單據)，Hopewell Club會員即享$50開幕限定電子現金券，回贈高達50% ; 即日電子消費滿$ 500或以上，Hopewell Club 會員再獲賞$100 adidas電子現金券。
合和酒店自助餐開幕限時優惠
所有Hopewell Club會員可於即日起至2025年2月期間，逢周日於大堂咖啡廳 (Lobby Café)享用週日早午自助餐及節慶自助晚餐買三送一優惠。
營業時間：週日早午自助餐：上午11時30分至下午2時30分*
節慶自助晚餐：下午6時正至下午9時30分
地點：大堂咖啡廳(香港灣仔堅尼地道15號合和酒店19樓)
收費：成人$688（可選擇加港幣$100享用無限暢飲氣泡酒、橙汁及汽水）
小童$588（已包括無限暢飲橙汁及汽水）
長者$588元（可選擇加港幣$100享用無限暢飲氣泡酒、橙汁及汽水）
合和の日本文化慶典
合和商場聯乘日本貿易振興機構（香港）舉辦結合傳統日本文化與西方聖誕節慶祝活動的節日盛會，多位日本表演者親臨香港，帶來精彩傳統文化表演，包括日本著名武術合氣道、大型書法表演以及傳統手舂年糕等技藝，將和風元素融入聖誕佳節，是次慶典更被日本國駐香港總領事館納入「日本秋祭in香港」認證活動，節日期間絕對不能錯過此項傳統文化表演節目。
商場中庭更以傳統和風設計作為主題，超過3.5米高的「鳥居」是必影打卡位，展現日本傳統文化同時，亦象徵迎接與祝福，同時呼應聖誕佳節，表達雙重祝福。
除了欣賞表演節目及打卡外，更有日式集市讓大家盡情購物，不需特意飛到日本都可品嘗由日本直送的當地食材，除了人氣小食串燒外，更有甜點水果大福及味噌等等，另外更有7種新鮮時令士多啤梨，包括熊本「熊紅」、福岡「甜王」、佐賀「草莓小姐」、長崎「夢之香」、栃木「栃愛香」等，水果大福日本職人即席示範製作軟糯大福。
日期：即日至2025年1月1日
時間：12nn – 8pm
地點：合和商場3樓中庭（香港灣仔皇后大道東183號）