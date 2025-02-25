灣仔合和商場美食合集 東京老店壽喜燒/昭和風意粉/台式芋圓甜品(多圖)

灣仔合和商場上月隆重開幕，先後進駐多間特色餐廳，包括來自東京米芝蓮百年老號「日山」旗艦店、昭和洋風咖啡店「星光喫茶洋食」、現代歐陸餐廳「Landau’s」、多元烘焙概念店「BAKERY BY THE GRAND」、以及台式茶飲小吃店「倆仨杯」。即刻一次過推介各店招牌美食！ 文、攝：Vera Gee



東京百年和牛老號「日山」古典和室歎壽喜燒 「日山畜產」品牌擁有百多年歷史，東京日本橋老店連續10年榮獲米芝蓮一星殊榮，並在日本權威飲食平台Tabelog屢被評選列入「百名店」。進軍香港繼尖沙咀店後再開灣仔旗艦店，專誠從東京總店精選珍貴古董陳列於貴賓房內，讓客人體驗大正年代的古典氛圍。新店共設有8間獨立和室及1個半開放式活動大廳，極高私隱度，適合私人聚會或派對團體活動。 從日本直送的冰鮮日山和牛，壽喜燒在客人席前即燒。午市套餐新選擇有日山燒A5和牛丼、A5和牛拉麵拼時雨煮和牛丼；灣仔店限定的九州地雞鋤燒和白鰻土鍋燒，專為不吃牛的客人特設。更特別設計全新派對餐牌「聚Atsumaru」，如果汁啫喱彩虹梳打、清酒蒸季節鮮蠔或灣仔店限定「季節御飯鍋」等。 日山Hiyama

地址：灣仔皇后大道東183號合和中心4樓416號舖

電話：95459537

營業時間 ：

星期一至日12nn-3pm，6pm-10:30pm；

星期六、日及公眾假期12nn-3:30pm，6pm-10:30pm

昭和風咖啡店「星光喫茶洋食」

日本名產入饌洋風料理 人氣打卡昭和風復古咖啡店由日本著名設計師権藤旭設計、居港20年的日籍飲食達人Tamaki主理和洋風料理。九成食材從日本空運，選用淡路島馳名洋葱製作海洋沙律 、含高鈣的德島小女子及青魚鬆伴鰹魚湯意粉、岩手縣蟹肉配三文治，還有九州和牛、宮崎豚肉、北海道煙肉、日本真鯛、九條葱入饌。甜品No.1人氣星光玉子布甸採用日本雞蛋製成，蛋味重，質感幼滑入口即融；草莓鮮奶油蛋糕用日本麵粉及日本忌廉製作，蛋糕十分柔軟，忌廉細滑，很有置身於日本甜品店的風味。配優雅花紋杯盛載的虹吸咖啡，抑或懷舊花花杯盛載的蜜瓜梳打雪糕，都充滿著昭和年代的風情。 星光喫茶洋食

地址：合和商場4樓409-410號舖

電話：2813 9113

營業時間：11am-10pm

「BAKERY BY THE GRAND」

特製東歐煙囪捲配自家烘焙咖啡 多元烘焙概念店由兩位奪得廚藝比賽金獎的主廚Derek Sit及甜點主廚Simon Tsang主理。所屬餐飲集團旗下有米芝蓮三星法國餐廳 JOËL ROBUCHON HONG KONG，彼此共用自家精心培育超過20年的酸種烘焙麵包。手工酥皮包點款式別具風格，場內自製本地罕見的東歐煙囪捲，風味結合甜甜圈和西班牙油條，有肉桂原味、榛子醬、花生、蜜糖、純素5款口味。 人氣之選有用上本地天然沒加工蜂蜜製成的蜜蜂造型牛角包、每日限量的中東風開心果牛角包、圓球體形狀的港式叉燒牛角酥，又有花花形狀的士多啤梨吉士丹麥酥。一系列長條形巴斯克芝士蛋糕，特多口味，有西西里開心果、本地蜂蜜、馬達加斯加雲呢拿、法芙娜黑朱古力、北海道南瓜、日本丸久小山園青嵐抹茶及日本九鬼芝麻，配店內自家炒豆的咖啡一流！ BAKERY BY THE GRAND

地址：合和商場 3 樓 332-333 號舖

電話：2525 0018

營業時間： 8am-9pm



灣仔典雅歐陸餐廳「Landau's 」

醃製10小時鴨腿 餐廳名字源自創立著名餐廳Jimmy's Kitchen的Landau家族。行政總廚Jack Carson來自新奧爾良，將經典法式廚藝融入每道菜式之中，以獨創菜單傳承 Landau's的精髓。Dining Room格調典雅，主打創新現代精緻歐陸菜，推介油甘魚配水果、鄉村冷肉醬配烤麵包、Landau's酸菜香腸燉肉，以及豬腩肉搭配醃製10小時的肉嫩鴨腿、白腸和酸菜，風味獨特；甜品亮點有開心果焦糖布丁。Bar & Grill區氣氛熱情親切，供應較輕鬆的現代西式輕食佐酒品，如加拿大豬扒配甘筍蓉和舞茸菇、燒烤豬肋排、封門柳配薯條、煙燻牛肉三文治、漢堡等。 Landau's

地址: 灣仔皇后大道東213號胡忠大廈2樓

電話: 2808 0882

營業時間:

Bar & Grill: 上午11時半至晚上11時半（Happy Hour：下午4時至晚上7時）

Dining Room: 上午11時半至下午2時半，晚上6時至11時半



台灣南投自設茶葉園

台式茶飲小吃店「倆仨杯」 台式茶飲小吃店結合傳統台灣茶文化及現代創新理念。品牌在台灣南投松柏嶺自設茶葉園，盛產烏龍、鐵觀⾳及青茶等多種茶葉，經過嚴格品質監控及挑選，沖泡濃郁醇香的茶底，再調配各式飲品。人氣No.1招牌飲品有粒粒白桃烏龍，炭焙烏龍茶茶味甘醇，混合白桃果肉，每一口茶都淡雅清香。以台南新派冰糖滷水滷製的鴨舌、牛筋、牛腱、豬腸、雞心等，滷水香料帶甜香；醉封門柳鳥冬以花雕浸封門柳，散發酒香。甜品不可錯過大大碗的三色芋圓甜品，有招牌黑糖、芒果茶凍及抹茶金時，分別再搭配仙草、寒天、黑糖、珍珠等。 倆仨杯

地址：合和商場4樓4A號舖

電話：6752 4550

營業時間：

星期一至五11:30am-8:30pm

星期六、日及公眾假期 12nn-9pm

