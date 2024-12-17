灣仔合和酒店試業！5星級住宿體驗 試業優惠低至每晚$1,538起

灣仔合和酒店近日正式試業，酒店為香港其中一間5星級酒店，不論住宿或是餐飲體驗都同樣高質！酒店內合共1000間客房，多種房型滿足不同客人所需，為慶祝試業，合和酒店推出「酒店開幕精彩客房禮遇」，即日起所有賓客均可享75折優惠，下文即睇介紹！
灣仔合和酒店 試業優惠低至每晚$1,538起
合和酒店提供1,000間客房和套房，以舒適、實用及功能性為設計理念。客房類型多達17種，包括豪華客房、開放式客房及行政套房，面積從300平方呎到 3,888 平方呎不等，部分房型都能俯瞰維港壯麗美景，單是窗外風景已非常吸引！房間設施應有盡有，值得一提的是，房內均用上席夢思® 床褥，設有咖啡機，並提供高速無線網路，相信必定能為住客帶來優質的住宿體驗。由即日起至2025年2月28日止，酒店更提供「酒店開幕精彩客房禮遇」，所有賓客均可享75折優惠，房價僅由港幣 1,538 元起，大家一於把握機會。
大堂咖啡廳主打「由頭吃到尾」
合和酒店的大堂咖啡廳以「由頭吃到尾」作為餐飲概念，挑選可持續的原材料，減少食材的浪費。餐廳供應國際及本地各款美食，包括自助餐、下午茶點和特色雞尾酒。另外中菜廳合和軒則提供巧手粵菜，招牌菜包括蟹肉牛油果焗釀蟹蓋、荷香豆酥蒸斑柳、菌皇X.O.醬蘿蔔糕蝦球煲、香煎金蠔鬆生菜盞等，配上雅致的用餐環境，是冬至團年飯的好選擇。
大堂咖啡廳
地址：香港灣仔堅尼地道15號合和酒店19樓
訂座電話：2620 2765
合和軒
地址：香港灣仔堅尼地道15號合和酒店20樓
訂座電話：2620 3288