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生活
2024-05-04 19:00:00

灣仔好去處｜沉浸式劇場酒吧LIPS登陸香港君悅酒店 玩味雞尾酒/互動魔術/現場音樂表演！

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放工想同朋友飲返兩杯，但又唔想咁悶淨係飲酒？咁灣仔新開嘅沉浸式劇場雞尾酒吧LIPS就絕對啱一班朋友去喇！位於香港君悅酒店嘅LIPS每日都會有魔術、現場音樂同DJ表演，由曾帶領香港唔同酒吧入圍Asia Best 50 Bars 嘅調酒師Max Traverse主理，甚至連食物都係君悅Steakhouse主廚設計，保證調酒同食物的質素同玩味性！

放工想同朋友飲返兩杯，但又唔想咁悶淨係飲酒？咁灣仔新開嘅沉浸式劇場雞尾酒吧LIPS就絕對啱一班朋友去喇！位於香港君悅酒店嘅LIPS每日都會有魔術、現場音樂同DJ表演，由曾帶領香港唔同酒吧入圍Asia Best 50 Bars 嘅調酒師Max Traverse主理，甚至連食物都係君悅Steakhouse主廚設計，保證調酒同食物的質素同玩味性！

放工想同朋友飲返兩杯，但又唔想咁悶淨係飲酒？咁灣仔新開嘅沉浸式劇場雞尾酒吧LIPS就絕對啱一班朋友去喇！位於香港君悅酒店嘅LIPS每日都會有魔術、現場音樂同DJ表演，由曾帶領香港唔同酒吧入圍Asia's 50 Best Bars 嘅調酒師Max Traverse主理，甚至連食物都係君悅Steakhouse主廚設計，保證調酒同食物的質素同玩味性！

酒吧提供一系列引人注目的特調雞尾酒，由香港著名調酒專家Max Traverse全力調製，準備一系列驚喜以刺激不同感官體驗，為迷人空間增添戲劇感。 Brie芝士及黑松露烤三文治（HK$150） 踏進 LIPS Cocktails & Theatre把現代生活的忙碌節奏拋諸腦後，盡情投入沉浸式微醺當中，呷一口特調雞尾酒，享用精緻滋味美食，欣賞令人驚嘆現場表演，歡醉在獨一無二的璀璨時光。 Catch Me If You Can雞尾酒是一款別具心思的有趣作品，由Amaretto杏仁酒、檸檬、Angostura苦酒、蛋白、藍莓及巴西莓漿果混合；煙槍在頂部射出香味氣泡，氣泡優雅地在空氣中漂浮，客人以雞尾酒杯捕捉氣泡，將香氣及玩樂元素滲入，呈獻讓人愛不釋手的難忘片段。 Spicy Blue是火焰雞尾酒，由天然藍色螺旋藻製成，藍色螺旋藻帶很高營養含量，富含蛋白質、礦物質及鐵含量，有助增強免疫系統、新陳代謝及改善消化系統；加入Belvedere 伏特加、泰國紅椒、新鮮青檸、椰子、雲尼拿及少許蛋白，作品口感如絲般柔滑。 Morning Mist雞尾酒是對大自然致敬，體現生機勃勃的花園作為精髓，捕捉被潔淨露水包圍的寧靜時刻；混合Hendricks氈酒、Cointreau香橙利口酒、青瓜、新鮮羅勒、甘蔗及檸檬，最後加入清爽苦檸檬蘇打；以脫水西柚乾作為花園裝飾，再者添加煙霧散果聯想晨霧在溫暖旭日中優雅地消散，置身親近自然感受寧靜之地。 Wet Lips雞尾酒巧妙把辛辣的四川花椒糖漿與醇厚綿柔的明江四川白酒融為一體，捕捉中國風味精髓，輔以冧酒為基酒Velvet Falernum利口酒、新鮮西柚汁、菠蘿汁、柚子及小荳蔻，層次豐富為感官帶來前所未有的細味體驗；配搭優雅香水瓶噴出迷人清爽的檸檬味噴霧，瞬間讓嗅覺倍感清新舒適。 Arlequin雞尾酒是一款迷人又異想天開的作品，靈感來自深受喜愛的法國Lutti Arlequin彩虹糖，同時滿載Max 美好童年記憶；挑色彩繽紛瑪格麗特雙圓弧造型杯子，加強俏皮及趣味性。平衡地混合Belvedere伏特加、新鮮青檸、士多啤梨、熱情果及Galliano利口酒創造獨特味道，淡淡雲尼拿及八角增添氛芳氣息；頂部加上輕盈雲尼拿泡沫及撒上色彩繽紛糖粒，酸味交織至甜味的酸澀平衡，開展充滿玩味歡笑的味覺之旅。 Kiss Kiss雞尾酒，採用精緻H by Hine干邑、Cocchi Rosso 苦艾酒、新鮮香橙、紅石榴糖漿及砵酒混合而成，是花香、果香及辛辣搭配的完美結晶，最後噴灑苦艾酒帶來火熱餘韻；頂部清爽泡沫刻印著迷人吻痕，喚醒輕吻肌膚帶來輕柔甜蜜觸感。 Catch Me If You Can: 客人以雞尾酒杯捕捉氣泡，將香氣及玩樂元素滲入，呈獻讓人愛不釋手的難忘片段。 迷你素食漢堡配鷹嘴豆餅及乳酪醬（2個HK$130） 薄脆油酥酥皮卷入芝士及香草的土耳其雪茄（4件HK$130） LIPS Cocktails & Theatre 提供豐盛美食，每天供應至午夜。 和牛三文治（HK$488） 迷你閃電泡芙拼盤（HK$98），包含開心果、檸檬、朱古力、覆盆子及榛子款式。 5種唇形朱古力，分別是覆盆子、榛子、香橙甜酒味道、杏仁及黑朱古力（每顆HK$45）

每晚上演各種精彩表演

沉浸式雞尾酒吧LIPS Cocktails & Theatre，隱藏於城市中富含娛樂藝術元素之互動劇場，讓大家在歡笑掌聲及調酒美食當中忘我放飛，沉浸在盛放享樂的酒吧氛圍中。當夜幕降臨，舉杯感受刺激感官的雞尾酒神奇之旅，以氣味、溫度、力量及味道等喚醒感官；同時，一系列精彩節目每晚緊接上演，包括棟篤笑、魔術表演、現場樂隊、歌手及DJ表演等。

LIPS Cocktails & Theatre打破傳統雞尾酒吧界限，把人心及靈魂重塑投射至藝術境界當中。 氣派十足天鵝絨休閑沙發低椅及長約6米寬天鵝絨沙發、小圓枱、別緻藍色圓枱燈，懸掛鏡面天花投射現代感的奢華面貌，兼備藍灰色地毯為空間增添舒適感，忙碌一天後來到這裡，放鬆休息讓人忘返游走於感官與美酒之間。 場內最多可容納58 個座位、或是最多80位站立客人，當中吧枱提供最多12位客人安坐。 一系列精彩節目每晚緊接上演，包括棟篤笑、魔術表演、現場樂隊、歌手及DJ表演等。 不論是下班後輕鬆微酌或是與朋友欣賞優秀表演，都能放鬆身心渡過難忘愉快的夜晚。 踏進 LIPS Cocktails & Theatre把現代生活的忙碌節奏拋諸腦後，盡情投入沉浸式微醺當中，呷一口特調雞尾酒，享用精緻滋味美食，欣賞令人驚嘆現場表演，歡醉在獨一無二的璀璨時光。

詳細資訊

LIPS Cocktails & Theatre

地址：灣仔港灣道 1 號香港君悅酒店

Grand Hyatt Steakhouse扒房餐廳2樓


座位：最多可容納58 個座位、或是最多80位站立客人

營業時間：

星期二至星期四，由晚上6時至凌晨1時

星期五及星期六，由晚上6時至凌晨2時

逢星期日及星期一休息

每日表演時間表：

-        營業時間：晚上6時

-        魔術表演：晚上7時

-        樂隊表演：晚上8時15分

-        舞台表演：晚上9時

-        樂隊表演：晚上9時45分

-        DJ  表演：晚上10時30分

 

衣著要求：端莊便服
 
WhatsApp訊息查詢：（852）9532 0300

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