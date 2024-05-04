灣仔好去處｜沉浸式劇場酒吧LIPS登陸香港君悅酒店 玩味雞尾酒/互動魔術/現場音樂表演！

放工想同朋友飲返兩杯，但又唔想咁悶淨係飲酒？咁灣仔新開嘅沉浸式劇場雞尾酒吧LIPS就絕對啱一班朋友去喇！位於香港君悅酒店嘅LIPS每日都會有魔術、現場音樂同DJ表演，由曾帶領香港唔同酒吧入圍Asia Best 50 Bars 嘅調酒師Max Traverse主理，甚至連食物都係君悅Steakhouse主廚設計，保證調酒同食物的質素同玩味性！

放工想同朋友飲返兩杯，但又唔想咁悶淨係飲酒？咁灣仔新開嘅沉浸式劇場雞尾酒吧LIPS就絕對啱一班朋友去喇！位於香港君悅酒店嘅LIPS每日都會有魔術、現場音樂同DJ表演，由曾帶領香港唔同酒吧入圍Asia's 50 Best Bars 嘅調酒師Max Traverse主理，甚至連食物都係君悅Steakhouse主廚設計，保證調酒同食物的質素同玩味性！

每晚上演各種精彩表演 沉浸式雞尾酒吧LIPS Cocktails & Theatre，隱藏於城市中富含娛樂藝術元素之互動劇場，讓大家在歡笑掌聲及調酒美食當中忘我放飛，沉浸在盛放享樂的酒吧氛圍中。當夜幕降臨，舉杯感受刺激感官的雞尾酒神奇之旅，以氣味、溫度、力量及味道等喚醒感官；同時，一系列精彩節目每晚緊接上演，包括棟篤笑、魔術表演、現場樂隊、歌手及DJ表演等。