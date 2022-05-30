灣仔好去處｜灣仔商廈室內抱石場 挑戰高難度55度滑梯斜牆+新手必知3大技巧

近年流行起攀石熱潮，可以一邊嘆冷氣一邊做運動，因而吸引不少女生試玩。最近港島區新開室內抱石場，選址灣仔商廈頂層。攀石牆分1-7級不同難度，更特設獨有的「n°55 梯臺」，大斜牆呈55度，高達7米，無論是新手和經驗者都可以玩到！

灣仔好去處｜商廈頂層室內抱石場 55 度大斜牆 +7 級攀爬路線

n bouldering選址灣仔商廈，方便一眾港島居民及上班族。位於頂層的室內抱石場可說是全香港「最高」，由一群經驗豐富的攀石好手經營，其中一個創辦人更是現役香港運動攀登精英運動員—游嘉俊Nathan。

抱石場一共分為兩個部分，一邊是普通攀爬區，設「n1」至「n7」一共7個級別的攀爬路線。以顏色區分，新手可以先由沿著路線爬到頂，即當完成整條路線。另外它們每星期亦會更換石頭位置，重新設置抱石路線，唔驚玩厭！

另一邊為獨有「n°55 梯臺」，大斜牆呈55度，長達7米，難度十足！絕對是訓練核心肌肉的好地方，非常適合一眾抱石高手，挑戰一下自己的能耐！