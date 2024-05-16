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2024-05-16 18:15:00

灣仔好去處｜Affordable Art Fair 2024正式開幕！場內可免費剪頭髮？內附日期/時間/門票價錢

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灣仔好去處｜Affordable Art Fair 2024正式開幕！場內可免費剪頭髮？內附日期/時間/門票價錢

灣仔好去處｜Affordable Art Fair 2024正式開幕！場內可免費剪頭髮？內附日期/時間/門票價錢

第11屆香港Affordable Art Fair 2024 今日（5月16日）正式開幕！展覽匯聚了97間本地及國際參展單位，呈獻逾千件精心挑選的當代藝術作品，當中約三成為本地藝術單位。今年藝博會以「敢賞・敢藏」為主題，參展藝術品定價10萬港元以下，讓大眾能輕易地成為首次的藝術收藏家，把來自世界各地的藝術品帶回家。各位藝術愛好者定要把握機會入場欣賞，即睇內文詳情！

第 11 屆香港 Affordable Art Fair（藝博會）

第 11 屆香港 Affordable Art Fair（藝博會）

第 11 屆香港 Affordable Art Fair（藝博會）於香港會議展覽中心正式開幕，誠意獻上來自 97 間本地及國際畫廊和參展單位，逾千件精心挑選的當代藝術作品。今屆藝博會以「敢賞・敢藏」為主題，全部參展藝術品定價 100,000 港元以下，讓參加者能輕易地成為首次的藝術收藏家，把來自世界各地的藝術品帶回家。今年香港藝博會，除了本地畫廊參展之外，更有逾一半為國際參展單位，來自世界各地，當中包括新加坡、馬來西亞、印尼、韓國、日本、澳洲、美國、 秘魯、英國、義大利、法國、西班牙、比利時、賽普勒斯。

今年，國際藝博會慶祝第 25 週年；自成立以來，藝博會一直致力推動支持藝術生態圈，並透過不同項目及合作培育新晉及在世藝術家。6 個創意單位和畫廊為藝博會創作「特別項目」的大型裝置，實驗不同的形式，展現獨特藝術體驗，當中包括透鏡藝術、三維再現、 街頭塗鴉、中國水墨現場創作、燈箱插畫，甚至是雞尾酒藝術，讓參加者輕鬆探索和欣賞 藝術。「Young Talent Hong Kong」展覽以《兩景之間》主題，在 3 個截然不同的空間中，呈現 7 位香港藝術家的創意。

「YOUNG TALENT HONG KONG 」展現7位香港藝術家作品

《兩景之間》由洪寶寶策展，展出 7 位香港藝術家的作品，橫向越渡生活中點滴累積的觀 察，縱向拉出對自我與他者的思考，舉目一切皆是內心映照的世界。7 位藝術家的作品分 別在三個截然不同空間展出 —— 從悠然的藍色、趣怪的啡紅，至靜態的白色房間，不同 媒介的作品跨越界限，互相對話；每一個房間都是平凡日子的延伸，記下過往事與身邊物 如何成為一心一念的此時那刻，形塑創作上的一道風景。

「Young Talent Hong Kong」展覽以《兩景之間》主題 「Young Talent Hong Kong」展覽以《兩景之間》主題 「Young Talent Hong Kong」展覽以《兩景之間》主題

Affordable Art Fair 2024｜「特別項目」大型裝置

「特別項目」大型裝置，是每年藝博會的焦點項目之一。不同領領域的藝術家和創意單位 受 Affordable Art Fair 邀請，特意為今屆藝博會創作以下大型裝置及藝術體驗。

Neon 香港地下酒吧

《Neon》由美籍台灣藝術家 Jonathan Jay Lee (JJL) 策劃。靈感來自在香港常見 的秘密小巷酒吧，並將深水埗的地區文化 帶入在這「特別項目」中。參觀者可以欣 賞 JJL 以香港場景為主題的插畫作品，並品嚐由曾任著名米芝連餐廳 YardBird 及 RŌNIN 的首席侍酒師兼飲品總監 Kiyoshi Hoshimi-Caines 設計的香港風格雞尾酒，如蛋撻 Sour、凍檸鴦賓治等。

此特別項目由香港旅遊發展局協辦。訪客可於 Eventbrite 連結上購買此附加體驗的門票。

以香港場景為主題的插畫作品 以香港場景為主題的插畫作品 以香港場景為主題的插畫作品 以香港場景為主題的插畫作品 以香港場景為主題的插畫作品 以香港場景為主題的插畫作品

阿爾及利亞藝術家 Ceet Fouad 的街頭藝術牆

出生於阿爾及利亞的藝術家 Ceet Fouad， 將為藝博會繪製其標誌性 Chicanos 圖案的街頭藝術牆。Ceet 的經典小雞角色、充滿活力且和諧的色彩，體現了深刻的情感和個性，同時傳達批判現代社會的訊息。他的作品挑戰主流觀念，強調擁抱個性和反常規的重要性。

Ceet 以小雞角色表達個人想法和經驗，同時也諷刺人們盲目追隨潮流而莫視自己獨特個性的社會現象。對 Ceet 來說，塗鴉的街頭藝術，無論視其是合法與否，這媒介能緊緊聯繫社會現象。

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阿爾及利亞藝術家 Ceet Fouad 的街頭藝術牆 阿爾及利亞藝術家 Ceet Fouad 的街頭藝術牆 阿爾及利亞藝術家 Ceet Fouad 的街頭藝術牆 阿爾及利亞藝術家 Ceet Fouad 的街頭藝術牆

以透鏡藝術和樹木裝置 歌頌四季變化之美

TAG Fine Arts 代表的藝術家 Ewan David Eason 將展示其最新系列 《 Season’s Change》，研究樹木在不斷變化的季節中的顏色、生長階段和圖案，讓觀眾更專注留意 我們日常生活的景觀，發現其神聖和多樣。除了《Season’s Change》透鏡作品外，藝術家更特意為藝博會創作一棵真實大小的樹，放置在展覽入口；當參觀者在樹前走動，懸掛在樹上的數百片透鏡狀葉子會隨之變動，猶如四季的轉變。

以透鏡藝術和樹木裝置 歌頌四季變化之美 以藝術牆三維再現 重新演繹 Keith Ancog 畫作

以藝術牆三維再現 重新演繹 Keith Ancog 畫作

Sanctum Gallery 的創意團隊受到藝術家 Keith Ancog 的《Envisage》畫作的啟發，製作了一幅 3 x 6 米的三維藝術牆作品，模仿藝術家 Ancog 流暢的筆觸，並使用一系列織物、紋理和層次，挑選突破深度和維度。身臨其境的藝術體驗刺激觀眾的觀感，超越既有的界限，欣賞和探索藝術的自主自由。

▼Affordable Art Fair 2024 其他藝術作品▼

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Affordable Art Fair 2024 親子藝術體驗

Affordable Art Fair 特別與不同夥伴合作，策劃適合家庭的藝術體驗，並點燃年輕一代 對藝術的熱情，當中包括：

藝博會與 Art Loop 合作，共同舉辦一系列教育性藝術之旅和工作坊。這個特別為 4 至 12 歲兒童而設的藝術沉浸旅程，將孩子提供一個難忘的體驗，引起他們對藝術的興趣。 由 Art Loop 的專業導師帶領導覽，將引領兒童穿越藝術畫廊和精心策劃的項目，讓他們 有獨特的機會，學習欣賞藝術和發展批判性思維。透過探索在 Affordable Art Fair 不同 風格、技巧和主題的藝術品，小朋友將深入了解藝術世界。此外，他們還有機會創建自己 的迷你項目，並在展覽會上展示完成品。兒童導賞之旅和工作坊的價錢為每位 250 港元， 包括一件 T 恤、精美手冊和所有工作坊材料。每天有四個時段供選擇，名額有限，先到先得。

Venture Studios 在藝博會期間，將即場提供家庭攝影服務，於展攤由專業攝影師拍攝照片。今年 Venture Studios 所得的收益都將捐贈給「母親的抉擇」。

在 5 月 18 日及 19 日一連兩天的週末更設有「家庭時段」，兩位或以上的家庭成員可以 優惠票價 200 港元於上午 10 時正至中午 12 時正入場。

Affordable Art Fair 2024 開放時間

公眾開放時段：

5 月 17 日（星期五）正午 12 時正至晚上 9 時正

5 月 18 日（星期六）上午 10 時正至晚上 7 時正

5 月 19 日（星期日）上午 10 時正至晚上 7 時正

家庭時段：

5 月 18 日（星期六）上午 10 時正至中午 12 時正

5 月 19 日（星期日）上午 10 時正至中午 12 時正

Affordable Art Fair 2024 門票詳情

開幕之夜及藝博會通行證：港幣$340

公眾開放：港幣$195

公眾開放優惠票（適用於 65 歲以上長者或全日制學生）：港幣$160

家庭時段（2 人或以上）：港幣$200

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