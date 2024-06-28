灣仔新店｜高質韓牛餐廳「HANU」7月開幕 必試最高等級1++韓牛扒套餐$298起

韓牛餐廳「HANU」7月8日灣仔開幕！如果各位自問是牛魔王，都會知道香港大多餐廳只供應美國、澳洲或日本牛肉，而提供韓牛的餐廳則比較少有，而位於灣仔的韓牛餐廳「HANU」就主打最高等級 1++韓牛扒套餐，1++為最優質的等級，相當於 A5 級和牛，難得可以食韓牛當然要試最好！

最高等級1++韓牛扒套餐 無限添加米飯！

「HANU」店名源自韓語「한우」，餐牌上有多款優質韓牛和韓式美食，口味正宗。店舖主打韓牛，韓牛數量稀少，而且均受嚴格的出口管制，而評分為最高等級 1++肉質鮮嫩細膩，外觀呈大理石花紋，肉汁豐富之餘亦充滿油脂香氣，相比其他產地的牛肉脂肪含量相對較低，油脂與肉味之間達致絕佳平衡。

韓牛扒套餐，提供不同韓牛部位選擇，包括肉眼、西冷或夏多布里昂，價錢由$298起，各款套餐同時附上特色韓國拌菜、湯品以及無限添加米飯，一定夠飽肚。推介頂級韓牛套餐($498/份)，可以一次過食盡兩種最高等級韓牛，分別為肉眼及夏多布里昂，肉眼位置脂肪交夾在牛肉的中間，口感軟嫩鮮甜；後者則是牛腰脊肉中最柔軟及嫩滑的部位，各有各滋味。餐廳另有提供韓國五花腩豚肉套餐，不吃牛肉的朋友亦可以一試。