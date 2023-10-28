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生活
2023-10-28 20:00:00

灣仔新Cafe｜SOFT THUNDER新店開幕 多款開心果新品+必試邪惡麻糬Affogato!

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灣仔新Café｜SOFT THUNDER新店週日開幕 多款開心果新品+必試邪惡麻糬Affogato!

灣仔新Café｜SOFT THUNDER新店週日開幕 多款開心果新品+必試邪惡麻糬Affogato!

手工烘焙麵包品牌 SOFT THUNDER正式於灣仔開設首間旗艦咖啡廳，由著名室內設計公司操刀，將北美西岸的悠閒風格帶到此二千呎空間。新店提供多款開心果新產品，樣樣都超足料又鬆脆、開心果拿鐵香氣撲鼻，仲要係無添加糖，真係滿足又健康。如果想邪惡一下，就可以選擇Mochi Affogato，麻薯煙靭勁拉絲，打卡一流！，讓客人於滿溢麵包香氣的空間享受美食與品味生活，同時不失拍照打 卡的樂趣，不論是晨早享用咖啡美點或與閨蜜好友聚會，必成為熱捧的新地點。

手工烘焙麵包品牌 SOFT THUNDER 於 2020 年創立，首 間麵包店在 2021 年進駐堅尼地城時蔚為風潮。 品牌現再下一城，正式開設首間旗艦咖啡廳，由著名 室內設計公司操刀，將北美西岸的悠閒風格帶到此二千呎空間。 讓客人於滿溢麵包香氣的空間享受美食與品味生活，同時不失拍照打 卡的樂趣，不論是晨早享用咖啡美點或與閨蜜好友聚會，必成為熱捧的新地點。 如果想邪惡一下，就可以選擇Mochi Affogato，麻薯煙靭勁拉絲，打卡一流！(Maggie攝))

灣仔新Café｜扎實法式烘焙技巧 糅合創意造型與口味

SOFT THUNDER 以法式甜酥烘焙 (Viennoiserie) 為人熟悉，2021 年開設首間麵包店時以一系列甜酥 麵包、蛋撻、肉桂卷、超大蝴蝶酥「Grand Palmier」、Unicorn Puff 等，虜獲一眾麵包迷的歡心， 旋即成為炙手可熱的產品。除了精緻的賣相與推陳出新的口味，品牌成功之道更在於扎實的法式 烘焙技巧，在店舖內自設餅房，確保產品每日新鮮出爐。 開設備有堂食 Bakery Café 這概念一直存於品牌發展的藍圖之內，直至在灣仔靠近金鐘太古廣場三 期之地段物色到合適位置，便實現了旗艦咖啡廳這個里程碑。此地段結集多元化的顧客群，店舖佔地二千呎，偌大空間讓客人感受北美洲西岸的悠閒氣氛。

Cinnamon Roll $25 以酥皮作基礎的肉桂卷，並改用黑糖製作，口感與味道也更 富有層次。 Custard Tart $13 Mocha Tart $17 經過改良的酥皮撻底，更為鬆化。兩款口味均是豐厚 creamy 的滑溜質感，Custard Tart 內餡有濃郁蛋香，而 Mocha 則滿溢 咖啡朱古力的香味 Grand Palmier $29 巨大化的蝴蝶酥，香郁鬆脆，每個獨立包裝，亦有密實封 口，用作送禮、手信或散水餅最佳。 與本地咖啡烘焙品牌 ROASTWORK 合作，推出 SOFT THUNDER 自家拼配豆，偏向 nutty 及帶有可可、榛子風味，製作成奶啡 也十分平衡。Latte 熱飲 $40 (8 oz) / $49 (12 oz) 凍飲 $49 (16 oz) Unicorn Puff $32-$34 定期轉換不同口味，最新推出的味道有伯爵茶、士多啤梨及 開心果。 Unicorn Puff $32-$34 定期轉換不同口味，最新推出的味道有伯爵茶、士多啤梨及 開心果。

灣仔新Café｜旗艦咖啡廳限定新品+飲品

旗艦店首度設置堂食區，烘焙產品款式更豐富。堂食限定的新品「Crème Caramel Danish」，不論 在質感或味道也有豐富層次。全新飲品系列的咖啡與本地咖啡烘焙品牌 ROASTWORK 合作，推出 SOFT THUNDER 自家拼配豆，偏向 nutty 及帶有可可、榛子風味，與店內的麵包、甜點也十分配襯。 另有 Fruity 口味的拼配豆供客人選擇。而一向備受歡迎的「Pistachio Croissant」，亦將於旗艦店供 應；為回饋客人對開心果的熱愛，店內新增更多開心果產品，包括開心果口味的「Unicorn Puff 」， 而全新飲品系列之中亦備有「Pistachio Latte」，以 100% 全天然開心果醬製作，定必成為矚目焦點。 另一亮點是升級配方的 「Custard Tart」，經過反複試驗及調整配方，令撻底能更長時間保持鬆化。

Pistachio Croissant $45 此款式在推出之時只作限定產品，但由於客人回購及詢問度 極高，現已成為品牌皇牌產品之一。牛角酥內藏澎湃的開心 果醬，堅果香氣突出。 Pistachio Latte 熱飲 $49 (8 oz) / $55 (12 oz) 凍飲 $59 (16 oz) 以 100% 全天然的開心果醬製作，混合豐盈的奶泡，更誘發濃 郁的開心果味，每一口也有香甜順滑的質感。 Mochi Affogato $65 (旗艦店新品) 客人點單才即時製作，將自家製麻糬片包裹雲呢拿雪糕球， 多添煙韌軟糯的質感。雪糕淋上朱古力醬及榛子碎，再倒入 熱辣辣的意式濃縮咖啡，將經典的 affogato 味道昇華。 Crème Caramel Danish $48 (旗艦店新品及堂食限定) 將焦糖雞蛋布甸與丹麥酥完美結合。客人點選時才即叫即 製，將焦糖雞蛋布甸倒模至丹麥酥之中，焦糖醬汁流到酥脆 丹麥酥之上，更添甜美滋味。

灣仔新Café｜SOFT THUNDER

地址：

灣仔皇后大道東 31 號地下 B 舖

(靠近金鐘太古廣場三期，港鐵金鐘站 F 出口)

營業時間：10 月 29 日起 8am – 8pm

SOFT THUNDER 以法式甜酥烘焙 (Viennoiserie) 為人熟悉，2021 年開設首間麵包店時以一系列甜酥 麵包、蛋撻、肉桂卷、超大蝴蝶酥「Grand Palmier」、Unicorn Puff 等，虜獲一眾麵包迷的歡心， 旋即成為炙手可熱的產品。
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