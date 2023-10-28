灣仔新Cafe｜SOFT THUNDER新店開幕 多款開心果新品+必試邪惡麻糬Affogato!

灣仔新Café｜SOFT THUNDER新店週日開幕 多款開心果新品+必試邪惡麻糬Affogato!

手工烘焙麵包品牌 SOFT THUNDER正式於灣仔開設首間旗艦咖啡廳，由著名室內設計公司操刀，將北美西岸的悠閒風格帶到此二千呎空間。新店提供多款開心果新產品，樣樣都超足料又鬆脆、開心果拿鐵香氣撲鼻，仲要係無添加糖，真係滿足又健康。如果想邪惡一下，就可以選擇Mochi Affogato，麻薯煙靭勁拉絲，打卡一流！，讓客人於滿溢麵包香氣的空間享受美食與品味生活，同時不失拍照打 卡的樂趣，不論是晨早享用咖啡美點或與閨蜜好友聚會，必成為熱捧的新地點。

灣仔新 Café ｜扎實法式烘焙技巧 糅合創意造型與口味 SOFT THUNDER 以法式甜酥烘焙 (Viennoiserie) 為人熟悉，2021 年開設首間麵包店時以一系列甜酥 麵包、蛋撻、肉桂卷、超大蝴蝶酥「Grand Palmier」、Unicorn Puff 等，虜獲一眾麵包迷的歡心， 旋即成為炙手可熱的產品。除了精緻的賣相與推陳出新的口味，品牌成功之道更在於扎實的法式 烘焙技巧，在店舖內自設餅房，確保產品每日新鮮出爐。 開設備有堂食 Bakery Café 這概念一直存於品牌發展的藍圖之內，直至在灣仔靠近金鐘太古廣場三 期之地段物色到合適位置，便實現了旗艦咖啡廳這個里程碑。此地段結集多元化的顧客群，店舖佔地二千呎，偌大空間讓客人感受北美洲西岸的悠閒氣氛。

灣仔新 Café ｜旗艦咖啡廳限定新品+飲品 旗艦店首度設置堂食區，烘焙產品款式更豐富。堂食限定的新品「Crème Caramel Danish」，不論 在質感或味道也有豐富層次。全新飲品系列的咖啡與本地咖啡烘焙品牌 ROASTWORK 合作，推出 SOFT THUNDER 自家拼配豆，偏向 nutty 及帶有可可、榛子風味，與店內的麵包、甜點也十分配襯。 另有 Fruity 口味的拼配豆供客人選擇。而一向備受歡迎的「Pistachio Croissant」，亦將於旗艦店供 應；為回饋客人對開心果的熱愛，店內新增更多開心果產品，包括開心果口味的「Unicorn Puff 」， 而全新飲品系列之中亦備有「Pistachio Latte」，以 100% 全天然開心果醬製作，定必成為矚目焦點。 另一亮點是升級配方的 「Custard Tart」，經過反複試驗及調整配方，令撻底能更長時間保持鬆化。