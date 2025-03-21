灣仔明閣╳北京米芝蓮三星潮菜館潮上潮（朝陽） 期間限定四手聯乘歎失傳名菜 古法龍穿虎肚/頂湯燉鳳吞海中寶

為期三晚的星級饗宴只限每桌4位起預訂；菜單上，製作工序繁複且瀕臨失傳的經典潮菜「古法龍穿虎肚」，張一峰師傅特意將台灣白鱔先進行冷煙熏處理，再與蝦肉混合釀入豬大腸。採用先慢滷後風乾的方式，然後反覆用滾油淋炸外皮，巧妙結合海鮮、河鮮及陸鮮三大食材，成就外酥內彈的極致滋味。一道幾近失傳的手工粵菜「頂湯燉鳳吞海中寶」曾師傅在準備過程中，頂湯需耗用大量食材，以人手將原隻乳鴿去骨，再釀入南非鮑魚、遼參、花膠等珍貴食材。著重精準的技巧以確保鴿身完整無缺，置於頂湯中慢火細燉，鎖住湯底及食材鮮美及滋補精華。

潮粵結合 陳年老菜脯燴花膠

花膠一向被視為粵菜中的極緻食材之一，張師傳以潮粵結合的「陳年老菜脯燴花膠」，向經典的鮑汁花膠致敬。濃稠的極品鮑汁將上等花膠燴煮至香濃軟糯，配以遠道從潮汕地區搜羅的三十年老菜脯老菜脯，獨有的深邃香氣和鹹鮮代替傳統上的蠔油雞粉，同時加入老菜脯油，完美增加了整體層次，展現出獨特的風味平衡。

其餘兩款主菜均為曾師傅的得意力作，「雞油蔥香岩鹽蒸星斑柳」，澳洲直送的星斑柳先輕輕抹上溫和清爽的岩鹽醃製，在沖走多餘的調味後，再浸於秘製雞油內進行二次醃製，最後簡單綴以蔥粒及炸薑絲，豐富魚肉的嫩滑口感和香氣層次。「威士忌龍蝦汁脆皮紐西蘭大啡菇」將大啡菇裹上特製炸漿，炸至皮脆多汁，搭配以波士頓龍蝦殼、新鮮白蝦肉及蘇格蘭威士忌熬製而成的龍蝦汁，並伴以素千層，讓香濃的海鮮風味與豐富的口感完美交織，令人難以忘懷。