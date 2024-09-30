灣仔會議展覽中心薈景萬聖節自助餐買二送二 人均$417歎生蠔/長腳蟹/波士頓龍蝦

一年一度的萬聖節將至，不少餐廳都推出萬聖節主題餐單，薈景於10月2日至31日期間推出「神秘南瓜派對」萬聖節海鮮自助晚餐。人均$417起盡情歎即開生蠔、長腳蟹、波士頓龍蝦等海鮮美食，另更有萬聖節主題精緻佳餚，今日中午12時開搶，即睇內文了解。
廚師團隊準備了多款令人垂涎的新鮮海鮮，包括有即開生蠔、長腳蟹、加拿大波士頓龍蝦、青口及海蝦以外， 更有以萬聖節為主題的賣相鬼馬的一系列美食，如牛魔王（燒美國特級牛肉 ）及驚嚇度十足的血池地獄 （朱古力噴泉）等，每晚源源不絕為您輪流奉上，充滿怪搞的歡樂氣氛。賓客更可無限量享用精選葡萄酒和美國啤酒，與摯愛親朋來一趟神秘之旅。小朋友記得不要錯過每晚8時舉行的Trick or Treat，一齊度過一個開心難忘的萬聖節吧！
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星期五至日HK$1,756/4 位，平均HK$439/位（原價 HK$3,512/4位）（已包括原價加一服務費）
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KKday 優惠: 星期三至四HK$1,668/3 位，平均HK$556/位（原價 HK$2,502/3位）
星期五至日HK$1,756/3 位，平均HK$586/位（原價 HK$2,634/3位）（已包括原價加一服務費）
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薈景推出假日自助午餐，在維港的美麗景色中，盡情享用豐富的海鮮和多樣的特色美食。中午12時至下午2時30分，廚師特別準備燒牛柳配鮑魚威靈頓和燒腩仔配刈包。還可以免費享用指定的紅白酒、啤酒、橙汁和汽水，帶來意想不到的驚喜！
【KKday 快閃限量搶 –買二送一】假日海鮮自助午餐連無限暢飲（12:00 – 14:30）
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