灣仔會議展覽中心薈景萬聖節自助餐買二送二 人均$417歎生蠔/長腳蟹/波士頓龍蝦

一年一度的萬聖節將至，不少餐廳都推出萬聖節主題餐單，薈景於10月2日至31日期間推出「神秘南瓜派對」萬聖節海鮮自助晚餐。人均$417起盡情歎即開生蠔、長腳蟹、波士頓龍蝦等海鮮美食，另更有萬聖節主題精緻佳餚，今日中午12時開搶，即睇內文了解。

廚師團隊準備了多款令人垂涎的新鮮海鮮，包括有即開生蠔、長腳蟹、加拿大波士頓龍蝦、青口及海蝦以外， 更有以萬聖節為主題的賣相鬼馬的一系列美食，如牛魔王（燒美國特級牛肉 ）及驚嚇度十足的血池地獄 （朱古力噴泉）等，每晚源源不絕為您輪流奉上，充滿怪搞的歡樂氣氛。賓客更可無限量享用精選葡萄酒和美國啤酒，與摯愛親朋來一趟神秘之旅。小朋友記得不要錯過每晚8時舉行的Trick or Treat，一齊度過一個開心難忘的萬聖節吧！

【KKday 快閃限量搶 –買二送二】「神秘南瓜派對」萬聖節海鮮自助晚餐連無限暢飲（18:30 – 21:30）

KKday 優惠: 星期三至四HK$1,668/4 位，平均HK$417/位（原價 HK$3,336/4位）

星期五至日HK$1,756/4 位，平均HK$439/位（原價 HK$3,512/4位）（已包括原價加一服務費）

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KKday 優惠: 星期三至四HK$1,668/3 位，平均HK$556/位（原價 HK$2,502/3位）

星期五至日HK$1,756/3 位，平均HK$586/位（原價 HK$2,634/3位）（已包括原價加一服務費）

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