灣仔灣景國際自助晚餐第2位加$1！人均$190歎即開生蠔/冰鎮海鮮/香煎鵝肝

又有激荀自助晚餐優惠！灣仔灣景國際自助晚餐有$1優惠，只需於Klook平台上預訂自助晚餐，第二位只需加$1。人均$190歎盡即開生蠔、加拿大鱈場蟹腳、辣洒煮花螺、香蒜粉絲蒸扇貝、香煎鵝肝等等，今日(19日)晚上9點開搶，即睇內文了解詳請！

灣仔灣景國際自助晚餐以湛藍海洋為靈感，設計出由清新前菜、暖意湯品，到陣容鼎盛的多國優質菜式，加拿大鱈場蟹腳、即開生蠔、藍青口等冰鎮海鮮亦不容錯過，必為一眾饕客帶來一場以海鮮薈萃而成的至臻美食體驗，享受一場尋味夏日之旅！

精選美饌包括黃金芝士焗蠔、翡翠 XO 醬炒蝦球、辣洒煮花螺、香蒜粉絲蒸扇貝、紅燒花膠燴鴨掌、海鮮焗釀蟹蓋、日式蒲燒鰻魚等。除了多款令人垂涎的點題美饌外，多達6種款式的日式刺身，如三文魚、八爪魚、吞拿魚、北海道帶子、希靈魚、甜蝦等輪流推出。冰鎮海鮮如即開生蠔、加拿大鱈場蟹腳、鮮蜆、藍青口及翡翠螺等。

此外，同樣不容錯過一系列豐富佳餚，香煎羊扒、香煎鵝肝、香煎牛舌、燒牛仔骨、雜錦沙嗲串燒、章魚燒、香草烤羊脾、烤牛肉眼、中東式烤肉、天婦羅、酥炸生蠔、韓式辣炒芝士年糕、上湯浸時蔬、日式燒汁烤茄子、清蒸比目魚、XO 醬炒花枝蝦球、雞肉小籠包、辣椒膏炒大蜆、椒鹽魷魚、豬腳薑等美饌均輪流提供，必定能令你食指大動。