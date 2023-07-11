灣仔碼頭推「最賞感謝您」大抽獎 消費$65贏取全年免費食餃子+$5000超市現金券

灣仔碼頭自七十年代創立，一直都是港人家中必備食物。為感謝大家多年來的支持與陪伴，灣仔碼頭將推出「最賞感謝您」大抽獎，只要購買灣仔碼頭產品滿$65就可以獲一次抽獎機會，有贏取全年免費食餃子！
推出感謝賞抽獎活動 有機會嬴取全年免費食灣仔碼頭
為感謝大家一路以來對灣仔碼頭的支持和陪伴，灣仔碼頭將於7月7日起至8月25日期間一連七個星期，舉辦【最賞感謝您】大抽獎活動，顧客只需於指定商户購買灣仔碼頭產品滿HK$65，憑單據掃描指定二維碼或登入網址: www.wcfpromotion2023.com 登記即可獲抽獎機會乙次，完成登記後即可同時參加三重獎賞抽獎活動，包括「人人有賞」、「每日感謝賞」及「每週感謝賞」，最高有機會獲得超過百倍價值獎賞，嬴取HK$5,000超市現金券及全年免費食灣仔碼頭產品！獎品名額有限，把握機會參與！
此外，為鼓勵大家向支持自己追夢的人表達謝意，灣仔碼頭預告於7月下旬推出第二激獎賞，邀請大家參加「在追夢路上，你最想感謝誰？」故事分享活動，只需於灣仔碼頭Facebook專頁指定貼文完成指定步驟並分享故事，即有機會贏取全年免費食灣仔碼頭產品，一同傳遞正能量！
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灣仔碼頭【最賞感謝您】大抽獎活動詳情
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活動日期：
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2023年7月7日至8月25日
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抽獎活動登記日期：
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2023年7月7日至8月27日晚上23時59分
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抽獎活動參加方法：
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於指定商戶^購買灣仔碼頭產品滿 HK$65 （折扣後交易金額及單一收據計算#），可獲乙次抽獎機會。掃描指定二維碼或登入網址: www.wcfpromotion2023.com 進入活動網頁，並於抽獎登記頁面輸入單據等資料，即完成登記並獲得電子優惠券。
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獎賞詳情及名額
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獎賞
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獎品
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名額
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人人有賞
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指定灣仔碼頭產品電子優惠券
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人人有賞
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每日感謝賞
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HK$1,000超市現金券
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每日3名（共150名）
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每週感謝賞
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HK$5,000超市現金券
+ 全年免費食灣仔碼頭產品
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每週1名（共7名）
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「人人有賞」獎品會於完成登記後即時獲得指定電子優惠券。
「每日感謝賞」及「每週感謝賞」會於每周指定日期公布。
有關詳情及細則，請於活動開始後留意活動網頁。
指定商戶包括：全線百佳、全線惠康、U購Select、大昌食品、AEON永旺、YATA一田、本灣水產、新鮮生活、UNY、APITA、APITA UNY eShop、HKTVMall、Pandamart、佳宝食品超級市場及Soda Mall