灣仔碼頭推「最賞感謝您」大抽獎 消費$65贏取全年免費食餃子+$5000超市現金券

灣仔碼頭自七十年代創立，一直都是港人家中必備食物。為感謝大家多年來的支持與陪伴，灣仔碼頭將推出「最賞感謝您」大抽獎，只要購買灣仔碼頭產品滿$65就可以獲一次抽獎機會，有贏取全年免費食餃子！

推出感謝賞抽獎活動 有機會嬴取全年免費食灣仔碼頭

為感謝大家一路以來對灣仔碼頭的支持和陪伴，灣仔碼頭將於7月7日起至8月25日期間一連七個星期，舉辦【最賞感謝您】大抽獎活動，顧客只需於指定商户購買灣仔碼頭產品滿HK$65，憑單據掃描指定二維碼或登入網址: www.wcfpromotion2023.com 登記即可獲抽獎機會乙次，完成登記後即可同時參加三重獎賞抽獎活動，包括「人人有賞」、「每日感謝賞」及「每週感謝賞」，最高有機會獲得超過百倍價值獎賞，嬴取HK$5,000超市現金券及全年免費食灣仔碼頭產品！獎品名額有限，把握機會參與！

此外，為鼓勵大家向支持自己追夢的人表達謝意，灣仔碼頭預告於7月下旬推出第二激獎賞，邀請大家參加「在追夢路上，你最想感謝誰？」故事分享活動，只需於灣仔碼頭Facebook專頁指定貼文完成指定步驟並分享故事，即有機會贏取全年免費食灣仔碼頭產品，一同傳遞正能量！