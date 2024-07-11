灣仔美味廚火鍋套餐買一送一 人均$344食米芝蓮頂級西冷火鍋/歎愛爾蘭蟶子皇/北海道珍寶帆立貝

連續13年榮獲《香港澳門米芝蓮指南》必比登推介的美味廚，以馳名創意火鍋和新穎廣東小菜聞名，選用頂級食材，呈獻新鮮味美的餐飲體驗。現灣仔美味廚火鍋套餐買一送一，人均$344食頂級西冷、蟶子皇、北海道珍寶帆立貝等豐富食材，即睇內文了解詳情。
頂級西冷韓式火鍋套餐精選包括：
餐前小食3式拼盤：韓式芝麻芽菜、韓式麻油菠菜、韓式惹味泡菜
招牌火鍋湯底：韓國牛肋骨蘿蔔湯
海鮮類（任選2款）：愛爾蘭空運蟶子皇、北海道珍寶帆立貝、生猛大連鮑魚仔、生猛游水海中蝦
特選日韓牛肉：韓國江原1+頂級西冷（2片）
特色丸子：韓式大醬八爪魚墨魚丸、韓式大醬紫菜海蜆豬肉丸、韓式麻油芽菜菠菜素牛丸(素)
特色餃子：韓式泡菜年糕部隊餃、韓式燒烤牛肉洋蔥餃、韓式辣醬海鮮餃
素食類：時蔬菇菌山水豆腐拼盤（一人份）
粉麵類（任選1款）：韓國辛辣麵、韓國年糕
飲品：燒酌1支 （300ml）
醬料：五種特色醬料＋五種特色配料
【KKday 快閃限量搶 –買一送一】米芝蓮必比登推介頂級西冷韓式火鍋套餐｜無限時（18:00 & 20:00 入座）
KKday 優惠: HK$688/2 位，平均HK$344/位（原價 HK$1,376/2位）
（現場另收原價加一服務費）
立即預約：請按此
美味廚奄仔蟹宴兩人餐精選包括：
美味廚四小碟 - 金沙淮山、溏心皮蛋、惹味茄子、冰灼芥蘭
湯 - 養生零味精老火湯
當造黃油奄仔蟹 - 五香油鹽焗黃油奄仔蟹（一隻）、陳年花彫蒸黃油奄仔蟹（一隻）
主菜 - 糖醋匈牙利鬈毛豬肋排、陳皮檸檬蒸游水海鯧魚
飯 - 蔥花薑米叉燒鮮蛋炒飯
爽涼消暑甜品 - 杏汁豆腐、雜果啫喱
【KKday 快閃限量搶 –8 折】美味廚奄仔蟹宴｜無限時
KKday 優惠: HK$1,110/2 位，平均HK$555/位（原價 HK$1,388/2位）
（現場另收原價加一服務費）
*午市（12:00 – 15:00）及晚市（18:00/ 20:00）適用
立即預約：請按此
優惠期 (預訂期) ：2024年7月11日15:00至7月17日23:59
用餐日期：2024年 7月12日至8月31日
地址：香港灣仔灣仔道165至171號樂基中心5樓