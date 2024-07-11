灣仔美味廚火鍋套餐買一送一 人均$344食米芝蓮頂級西冷火鍋/歎愛爾蘭蟶子皇/北海道珍寶帆立貝

連續13年榮獲《香港澳門米芝蓮指南》必比登推介的美味廚，以馳名創意火鍋和新穎廣東小菜聞名，選用頂級食材，呈獻新鮮味美的餐飲體驗。現灣仔美味廚火鍋套餐買一送一，人均$344食頂級西冷、蟶子皇、北海道珍寶帆立貝等豐富食材，即睇內文了解詳情。