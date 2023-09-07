熱門搜尋:
太和邨雙屍命案 梁朝偉 那年盛夏我們綻放如花 天氣 綠色債券 福島核污水 好去處 網上熱話 施政報告2024 親海駅II MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 ESG系列 國際專題 食譜 夜市經濟 減肥 日圓匯率 深圳好去處 粉嶺高球場 伯明翰破產 冼迪琦 大閘蟹2023
返回
生活
2023-09-07 19:00:00

灣仔美食丨意大利人氣長方形手切薄餅Alice Pizza進駐灣仔

分享：

灣仔美食丨意大利人氣長方形手切薄餅Alice Pizza進駐灣仔

意大利羅馬人氣長方形手切薄餅專家Alice Pizza的首間亞洲區分店，正式進駐灣仔！Alice Pizza被意大利餐飲權威評鑑指南Gambero Rosso評為「Top Pizzerias in Italy 2023」之一，他們匠心採用優質意大利進口食材入饌，配合獨一無二的羅馬傳統手法烘烤，以薄脆輕盈特色風靡全球。

 

Alice Pizza1989年誕生於意大利羅馬市中心的梵蒂岡城外，由意大利傳奇薄餅大師Domenico Giovannini創辦，至今在意大利及全球擁有近200間分店，致力向世界推廣正宗手工羅馬薄餅的美味靈魂。屢獲殊榮的滋味始於沿用 30 餘年，簡單卻觸動人心的麵糰餅底配方——除精挑各食材如意大利麵粉及特級初榨橄欖油外，在選用啤酒酵母方面，更特意減少至十分一的酵母用量，以符合現代人對高質輕脆風味的喜愛及追求。標誌性的麵糰則須於特定溫度下發酵至少 24小時，再以人手揉製成輕薄餅底，方能烤焗出别具空氣感的餅底。

源自意大利羅馬的長方形手切薄餅，可按食客的口味及食量需求切割，並以重量計算價格，於當地廣受民眾歡迎，更是別具代表性的街頭美食之一。Alice Pizza 香港店亦遵循此一傳統，為香港美食愛好者呈獻最地道的羅馬式薄餅享受。店內標準一件薄餅的重量約為100克至 160克不等，重量取決於餅底上的配料份量；而 100克的薄餅則定價為港幣25元（包括於意大利最熱賣的薄餅「Margherita ）至港幣45元（經典意式薄餅「Parma ），絕對能顛覆大眾對薄餅的刻板印象。

提供超過 20 款薄餅口味選擇

為慶祝首間亞洲區分店的開幕，Alice Pizza香港店將為食客帶來超過 20 款薄餅口味選擇，包羅經典滋味、素食之選及創意風味。當中不容錯過的選擇有人氣「Margherita」（港幣25 /100克）——此一以意大利皇后 Margherita of Savoy 而命名的經典薄餅起源自 1889 年意大利拿坡里（Naples）。另一於意大利熱賣的「Italiana」（港幣 35/100克） ，則以蕃茄、水牛芝士、羅勒及特級初榨橄欖油打造意式傳統滋味。

香滑濃郁的「Carbonara」（港幣 38 /100 克）精選經巴斯德氏殺菌法處理的雞蛋炮製，配上水牛芝士、意大利最古老的芝士之一的Pecorino Romano 羊奶芝士、意式風乾豬面頰肉 Guanciale及黑胡椒，絕對是經典再現的風味。而「Mortadella」（港幣 38 /100 克）則選用質感柔軟的意式肉腸Mortadella設計，並加入奶香味濃的 Stracciatella軟芝士及開心果，口感層次豐富。

為照顧素食者的口味需求，Alice Pizza 香港店亦備有多款素食及純素薄餅選擇，誠意推介有「Eggplant」（港幣30 / 100克），當中用上的特級初榨橄欖油更加入大量辣椒，自家調配成辣味橄欖油，為薄餅注入絲絲辣勁；另有「Potato Chips」（ 港幣25 / 100克），精選特級初榨橄欖油及迷迭香為香甜的馬鈴薯賦予精彩風味。除了一系列鹹食薄餅選擇外，店内同時備有自 Alice Pizza 成立之初經已面世的甜食薄餅「Nutella」（每件港幣35元）。

從意大利訂製多層式設計專屬焗爐

有見及焗爐對薄餅滋味擁有決定性的影響，因此 Alice Pizza 香港店特別從意大利遠道訂製由巧手工匠為品牌打造的專屬焗爐——以多層式設計，讓薄餅工匠可為每層焗爐單獨設置溫度及時間——每一款薄餅均被放置於大型長方形烤盤中，在280度至300度的標準溫度下精準烤焗約 9 分鐘，成就香氣撲鼻的療癒之味。

Alice Pizza香港店佔地800平方呎，設有28個座位。室內設計貫徹意大利店的特色，以標誌性的綠色、白色及紅色霓虹燈裝飾交織出獨一無二的意式風情。店內更特設的大型壁畫更加添互動元素，鼓勵食客與各方好友拍照分享品牌來自意大利的滋味時刻。而全落地玻璃的設計同時拉近了與街上人流的距離，讓路人可沿途欣賞薄餅新鮮出爐的熱騰騰畫面。靠窗的座位設計則讓食客可欣賞灣仔街頭的繁華；大型陳設櫃檯更採用光滑的大理石搭配原木框架，巧妙呼應用餐座位上的木質設計，打造既舒適且別具活力的氛圍。

Alice Pizza 意大利羅馬人氣長方形手切薄餅專家

地址：香港灣仔皇后大道東92號地下

試業日期：2023年9月12日

營業時間：早上11時至晚上10時

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受