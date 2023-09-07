灣仔美食丨意大利人氣長方形手切薄餅Alice Pizza進駐灣仔

意大利羅馬人氣長方形手切薄餅專家Alice Pizza的首間亞洲區分店，正式進駐灣仔！Alice Pizza被意大利餐飲權威評鑑指南Gambero Rosso評為「Top Pizzerias in Italy 2023」之一，他們匠心採用優質意大利進口食材入饌，配合獨一無二的羅馬傳統手法烘烤，以薄脆輕盈特色風靡全球。

Alice Pizza於1989年誕生於意大利羅馬市中心的梵蒂岡城外，由意大利傳奇薄餅大師Domenico Giovannini創辦，至今在意大利及全球擁有近200間分店，致力向世界推廣正宗手工羅馬薄餅的美味靈魂。屢獲殊榮的滋味始於沿用 30 餘年，簡單卻觸動人心的麵糰餅底配方——除精挑各食材如意大利麵粉及特級初榨橄欖油外，在選用啤酒酵母方面，更特意減少至十分一的酵母用量，以符合現代人對高質輕脆風味的喜愛及追求。標誌性的麵糰則須於特定溫度下發酵至少 24小時，再以人手揉製成輕薄餅底，方能烤焗出别具空氣感的餅底。 源自意大利羅馬的長方形手切薄餅，可按食客的口味及食量需求切割，並以重量計算價格，於當地廣受民眾歡迎，更是別具代表性的街頭美食之一。Alice Pizza 香港店亦遵循此一傳統，為香港美食愛好者呈獻最地道的羅馬式薄餅享受。店內標準一件薄餅的重量約為100克至 160克不等，重量取決於餅底上的配料份量；而 100克的薄餅則定價為港幣25元（包括於意大利最熱賣的薄餅「Margherita」 ）至港幣45元（經典意式薄餅「Parma」 ），絕對能顛覆大眾對薄餅的刻板印象。

提供超過 20 款薄餅口味選擇 為慶祝首間亞洲區分店的開幕，Alice Pizza香港店將為食客帶來超過 20 款薄餅口味選擇，包羅經典滋味、素食之選及創意風味。當中不容錯過的選擇有人氣「Margherita」（港幣25元 /100克）——此一以意大利皇后 Margherita of Savoy 而命名的經典薄餅起源自 1889 年意大利拿坡里（Naples）。另一於意大利熱賣的「Italiana」（港幣 35元/100克） ，則以蕃茄、水牛芝士、羅勒及特級初榨橄欖油打造意式傳統滋味。 香滑濃郁的「Carbonara」（港幣 38元 /100 克）精選經巴斯德氏殺菌法處理的雞蛋炮製，配上水牛芝士、意大利最古老的芝士之一的Pecorino Romano 羊奶芝士、意式風乾豬面頰肉 Guanciale及黑胡椒，絕對是經典再現的風味。而「Mortadella」（港幣 38元 /100 克）則選用質感柔軟的意式肉腸Mortadella設計，並加入奶香味濃的 Stracciatella軟芝士及開心果，口感層次豐富。 為照顧素食者的口味需求，Alice Pizza 香港店亦備有多款素食及純素薄餅選擇，誠意推介有「Eggplant」（港幣30元 / 100克），當中用上的特級初榨橄欖油更加入大量辣椒，自家調配成辣味橄欖油，為薄餅注入絲絲辣勁；另有「Potato Chips」（ 港幣25元 / 100克），精選特級初榨橄欖油及迷迭香為香甜的馬鈴薯賦予精彩風味。除了一系列鹹食薄餅選擇外，店内同時備有自 Alice Pizza 成立之初經已面世的甜食薄餅「Nutella」（每件港幣35元）。

從意大利訂製多層式設計專屬焗爐 有見及焗爐對薄餅滋味擁有決定性的影響，因此 Alice Pizza 香港店特別從意大利遠道訂製由巧手工匠為品牌打造的專屬焗爐——以多層式設計，讓薄餅工匠可為每層焗爐單獨設置溫度及時間——每一款薄餅均被放置於大型長方形烤盤中，在280度至300度的標準溫度下精準烤焗約 9 分鐘，成就香氣撲鼻的療癒之味。

Alice Pizza香港店佔地800平方呎，設有28個座位。室內設計貫徹意大利店的特色，以標誌性的綠色、白色及紅色霓虹燈裝飾交織出獨一無二的意式風情。店內更特設的大型壁畫更加添互動元素，鼓勵食客與各方好友拍照分享品牌來自意大利的滋味時刻。而全落地玻璃的設計同時拉近了與街上人流的距離，讓路人可沿途欣賞薄餅新鮮出爐的熱騰騰畫面。靠窗的座位設計則讓食客可欣賞灣仔街頭的繁華；大型陳設櫃檯更採用光滑的大理石搭配原木框架，巧妙呼應用餐座位上的木質設計，打造既舒適且別具活力的氛圍。