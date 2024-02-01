灣仔美食｜台灣人氣過江龍！日式高級和牛燒肉店「Luigi路易奇電力公司」首間海外分店登陸香港

灣仔美食｜台灣日式高級和牛燒肉店「Luigi路易奇電力公司」登陸香港啦！作為台灣超人氣過江龍店，今次香港店亦是首間海外分店。「Luigi 路易奇電力公司」源出正統法式和日系餐飲風格，引進正宗日式燒肉文化，提供多種單點肉品，以日本A5和牛燒肉為主打。「Luigi 路易奇電力公司」遍佈台灣各縣市的據點，在台北地區已有四間分店，並且榮獲台灣十大日式燒肉店之一的美譽。喜歡吃和牛燒肉的你一定要去品嚐一下！

台灣知名餐飲集團「路易奇餐飲集團」由創辦人武俊傑先生一手打造，他的人生故事如同料理旅程一樣精彩。從中學時街頭的不羈少年，到美國留學生的轉變，最終因一塊牛扒而踏上料理之路。他曾經的街頭混混靠廚藝及靈活頭腦在餐飲界開創了屬於自己的一片天地，迷失過又找回初衷的他，誓要當「最反骨」的老闆。 特聘冷藏和牛職人以手工切割 香港「Luigi 路易奇電力公司」分店致力於延續品牌的經營理念，主打性價比高的 日本頂級A5和牛燒肉。為了確保肉質的新鮮度和最佳品質，該分店特聘請了冷藏和牛專家，運用手工切割技術，精心處理每一片和牛，以保留肉汁，這樣的精湛 工藝不僅贏得了顧客的喜愛，也能夠細細品味和牛肉質的柔嫩。

Luigi 路易奇電力公司｜ 3 款晚市燒肉套餐盛宴 晚市燒肉套餐，嚴選頂級 A5 矜貴稀有和牛，肉質細膩如大理石紋油花，滑順的口 感滲出脂香與肉香，脂香肉味並重，令人一試難忘。還有「Luigi 路易奇電力公司」的獨家菜品罕見的牛大腸，自家熬製的清澈雞湯，風味獨特的和牛多士，每一道都是我們為您精心準備的美味。再加上11多款的醬料，體驗燒肉的百種吃法，挑逗味蕾的極致饗宴。 為了讓客人能夠充分體驗燒肉的樂趣，「Luigi 路易奇電力公司」提供了貼心的「專人代烤」和「自己烤」兩種選擇，這樣的服務既滿足了想要親自動手的顧客，也便利了那些希望坐下來享受成品的顧客。選擇「自己烤」的顧客更可享有挑戰價優惠。自己烤的話也不用太慌張，菜單背後有發電操作手冊，教你該如何燒烤就能烤出完美口感。

Luigi 路易奇電力公司｜午市定食套餐 $100 起 除了CP值超高的燒肉料理外，「Luigi 路易奇電力公司」同樣享受到高品質的用餐體驗的午市定食，讓您在繁忙的一天中，獎勵一下自己，為自己充滿電再努力工作。午市定食分別有「極生牛肉定食 (原味/柚子) 」$100、「極生日極頂級和牛定食 (原味/柚子) 」$150、 「海王·真理丼定食 」 $145。 除了和牛燒肉料理定食套餐外「Luigi 路易奇電力公司」還有招牌菜供顧客品嘗。