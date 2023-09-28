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生活
2023-09-28 16:30:00

灣仔美食｜曾任米芝連餐廳主廚 開親民價墨西哥餐廳：特色蟲蟲調酒+惹味taco

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曾任米芝連餐廳主廚開親民價墨西哥餐廳，特色蟲蟲調酒+惹味taco!

曾任米芝連餐廳主廚開親民價墨西哥餐廳，特色蟲蟲調酒+惹味taco!

嚟緊長週末，有冇約好朋友一齊去飲飲食食呢？如果想氣氛熱鬧，又同時享受美酒美食嘅話，不妨一試灣仔最近新開嘅墨西哥餐廳El Taquero。除咗有岀面揾唔到嘅墨西哥菜式，仲有大量特別調酒同烈酒，甚至有啲係飲一支少一支！

由富有經驗的墨西哥行政總廚Alejandro Ramírez Pérez帶領團隊，堅持所有香料從墨西哥進口。

由富有經驗的墨西哥行政總廚Alejandro Ramírez Pérez帶領團隊，堅持所有香料從墨西哥進口。

位於灣仔皇后大道東El Taquero挑選墨西哥中部各州的地道美食，憑藉豐富多元的自家製食材及絢麗奪目經典醬汁，結合傳統及新派的酒精特飲，展現墨西哥琳瑯滿目的飲食精粹；同時，巧妙地運用簡約純粹的自然木系營造現代風設計，享受鬧市中的異國度假感覺。

呢個長假期不妨約朋友一齊體驗滿載親情之高質墨西哥美饌！ 為了呈獻獨特的墨西哥風味，由富有經驗的墨西哥行政總廚Alejandro Ramírez Pérez帶領團隊。 位於灣仔皇后大道東El Taquero是饕餮集團最新墨西哥滋味推介。 巧妙地運用簡約純粹的自然木系營造現代風設計，享受鬧市中的異國度假感覺。

灣仔美食｜知名資深總廚坐陣全天候直送墨西哥在地味道

El Taquero由行政總廚Alejandro Ramírez Pérez領導，專注於極新鮮的味道，把代代相傳的家族食譜昇華，勾勒出接近最完美的墨西哥風味，續而向祖父母致敬。自小對烹飪充滿熱誠的總廚Alejandro，曾在世界各地多間星級餐廳工作，廚藝足踪遍佈拉丁美洲、歐洲及亞洲，多年來不斷累積各方知識及廚藝經驗。後來，入讀墨西哥享負盛名Claustro de Sor Juana廚藝學院，5年後搬至西班牙於多間餐廳任職，包括西班牙前米芝蓮三星餐廳El Bulli。

總廚Alejandro從小在墨西哥家中與祖母煮食，興趣亦在此時培養，後立志以廚師為終身職業。

總廚Alejandro從小在墨西哥家中與祖母煮食，興趣亦在此時培養，後立志以廚師為終身職業。

灣仔美食｜自家製地道味道暨首座旋轉烤架散發誘人肉香

El Taquero所有香料直接從墨西哥進口，配備烤肉界擁有悠久歷史的直立式旋轉烤肉串架Trompo，Trompo帶有頂部的意思，串架內部串入洋蔥，經醃生肉層層包著洋蔥，串架頂部插上菠蘿，自動旋轉把外層生肉及菠蘿同時烤熟，菠蘿汁慢慢滲入肉中，增添果香滋味；把外層烤熟肉逐層刮掉，配上自家製莎莎及新鮮即做Tortilla粟米薄餅。

粟米夾餅精選有Al Pastor from the Trompo醃豬肉燒菠蘿粟米夾餅（HK$48） Al Pastor烹飪方式把豬肩肉用Achiote醬汁、醋油等醃製過夜，經醃生豬肉逐層卷在直立式旋轉烤肉架，菠蘿放在肉架頂架 慢火烤約45分鐘把外層熟透豬肉逐層刮掉，連同番茄紅辣椒莎莎、洋蔥、芫茜和經燒菠蘿包進粟米夾餅

灣仔美食｜多款罕見墨西哥烈酒及蟲蟲調酒

El Taquero對於酒品款式及種類配襯確是相當重視，貴為全城其中一處珍藏最多梅茲卡爾酒及龍舌蘭酒，提供單杯和自選飲法；墨西哥多個州城設有生產梅茲卡爾酒的釀酒廠，數百種龍舌蘭草釀造發酵蒸餾，單喝細呷純淨與輕盈；細膩的龍舌蘭酒作為墨西哥靈魂之一，用藍龍舌蘭草蒸餾陳釀，不論選擇傳統單喝或是作基酒調製雞尾酒，都能感受龍舌蘭酒的非凡魅力。

ichelada啤酒雞尾酒揉合傳統和創新口味，經典款式用番茄汁、橙汁、辣椒醬、柑橘、鹽、胡椒及啤酒調製Classic Michelada（HK$88） 番茄蜆肉雞尾酒醬汁、新鮮橙汁、柑橘、辣椒醬及啤酒調製Savoury Michelada（HK$88） Verdita Michalada（HK$88），菠蘿汁、辣椒醬、墨西哥香料、新鮮薄荷、芫茜及啤酒調製，放上脆炸蚱蜢作點綴。 Corn Sangrita（HK$88），迷你粟米汁混合番茄汁、啤酒及自家製粟米糖漿 龍舌蘭酒做基酒調製各款甜酸清爽Margarita雞尾酒，推介Sage Margarita（HK$88），混合龍舌蘭酒、柑橘、自家製鼠尾草糖漿及杏桃 細膩的龍舌蘭酒作為墨西哥靈魂之一，用藍龍舌蘭草蒸餾陳釀，不論選擇傳統單喝或是作基酒調製雞尾酒，都能感受龍舌蘭酒的非凡魅力。 Rose Hip Rose（HK$88）以注入辣椒龍舌蘭酒、士多啤梨、柑橘及胡椒粉末，杯口沾上玫瑰鹽 龍舌蘭酒、柑橘、波椒蓉、蜂蜜及芫茜調成Bellpepper Margarita（HK$88）

灣仔美食｜超抵$148​​​​​午巿套餐嚐盡墨西哥風味

El Taquero每逢星期一至星期五推出墨西哥式午巿套餐，每位HK$148起另加一服務費，由中午12時至下午3時供應，套餐包括精選沙律或湯品作為開胃前菜。如有興趣，還可加配HK$30享用甜品，如炸油條或是雞蛋奶凍等。

$148​​​​​午巿套餐

  • 自選一款主食
  1. 雜錦粟米夾餅Al Pastor醃烤豬肉配墨西哥飯，連同番茄紅辣椒莎莎、芝士、洋蔥及烤辣椒等
  2. Al Pastor Torta醃烤豬肉三文治，夾入雜錦芝士、番茄紅辣椒莎莎、牛油果醬及洋蔥辣椒莎莎等
  3. Chicken Enchiladas雞肉捲，包入雞肉、番茄紅辣椒莎莎、酸忌廉和紅洋蔥
  4. Bistec a la Parrilla烤美國USDA Prime 頂級牛肉眼，配上芫茜番茄青辣椒莎莎、烤洋蔥辣椒、牛油果醬及粟米薄餅等

El Taquero

地址：灣仔皇后大道東119-121號欣景閣地下B至F號舖

查詢或訂座：

 

El Taquero每逢星期一至星期五推出墨西哥式午巿套餐，每位HK$148起另加一服務費，由中午12時至下午3時供應。
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