灣仔美食｜曾任米芝連餐廳主廚 開親民價墨西哥餐廳：特色蟲蟲調酒+惹味taco

嚟緊長週末，有冇約好朋友一齊去飲飲食食呢？如果想氣氛熱鬧，又同時享受美酒美食嘅話，不妨一試灣仔最近新開嘅墨西哥餐廳El Taquero。除咗有岀面揾唔到嘅墨西哥菜式，仲有大量特別調酒同烈酒，甚至有啲係飲一支少一支！

由富有經驗的墨西哥行政總廚Alejandro Ramírez Pérez帶領團隊，堅持所有香料從墨西哥進口。

位於灣仔皇后大道東El Taquero挑選墨西哥中部各州的地道美食，憑藉豐富多元的自家製食材及絢麗奪目經典醬汁，結合傳統及新派的酒精特飲，展現墨西哥琳瑯滿目的飲食精粹；同時，巧妙地運用簡約純粹的自然木系營造現代風設計，享受鬧市中的異國度假感覺。

灣仔美食｜知名資深總廚坐陣全天候直送墨西哥在地味道 El Taquero由行政總廚Alejandro Ramírez Pérez領導，專注於極新鮮的味道，把代代相傳的家族食譜昇華，勾勒出接近最完美的墨西哥風味，續而向祖父母致敬。自小對烹飪充滿熱誠的總廚Alejandro，曾在世界各地多間星級餐廳工作，廚藝足踪遍佈拉丁美洲、歐洲及亞洲，多年來不斷累積各方知識及廚藝經驗。後來，入讀墨西哥享負盛名Claustro de Sor Juana廚藝學院，5年後搬至西班牙於多間餐廳任職，包括西班牙前米芝蓮三星餐廳El Bulli。

灣仔美食｜自家製地道味道暨首座旋轉烤架散發誘人肉香 El Taquero所有香料直接從墨西哥進口，配備烤肉界擁有悠久歷史的直立式旋轉烤肉串架Trompo，Trompo帶有頂部的意思，串架內部串入洋蔥，經醃生肉層層包著洋蔥，串架頂部插上菠蘿，自動旋轉把外層生肉及菠蘿同時烤熟，菠蘿汁慢慢滲入肉中，增添果香滋味；把外層烤熟肉逐層刮掉，配上自家製莎莎及新鮮即做Tortilla粟米薄餅。

灣仔美食｜多款罕見墨西哥烈酒及蟲蟲調酒 El Taquero對於酒品款式及種類配襯確是相當重視，貴為全城其中一處珍藏最多梅茲卡爾酒及龍舌蘭酒，提供單杯和自選飲法；墨西哥多個州城設有生產梅茲卡爾酒的釀酒廠，數百種龍舌蘭草釀造發酵蒸餾，單喝細呷純淨與輕盈；細膩的龍舌蘭酒作為墨西哥靈魂之一，用藍龍舌蘭草蒸餾陳釀，不論選擇傳統單喝或是作基酒調製雞尾酒，都能感受龍舌蘭酒的非凡魅力。