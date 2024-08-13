灣仔美食｜灣仔創意台菜「尚青商號」搬新舖 樓高兩層！必試威士忌A4和牛麵$198

灣仔台菜「尚青商號」新菜式推介

今次趁著新店開業，尚青商號同步推出新菜式，不僅保留台灣菜的精髓，更加入不少人都喜愛的食物元素，如威士忌、A4 級和牛、酸梅湯、帶子及海膽豆腐等，帶來獨家風味。心水推介威士忌A4和牛麵($198)，將經典台式牛肉麵重新演繹，湯底以牛骨及多款香料熬製而成，牛肉則選用肉質軟嫩、油脂豐富的 A4 級和牛。上菜前會先把威士忌淋進碗內再點燃，將和牛的油香味和台灣威士忌的果香互相結合，最後倒入熱湯，令和牛燙至七八成熟，肉嫩依然細嫩，味道層次更上一層樓！

還有帶子海膽豆腐魯肉飯($158)，餐廳使用日本刺身 A 級帶子，海膽豆腐和三文魚子搭配魯肉飯，用火灸的方式處理帶子，香氣十足，而帶子的鮮甜亦與海膽豆腐的滑嫩配搭得宜，整體香濃之餘口感豐富。如果想吃點開胃餐點，則可點香水酸梅脆梅花($80)，將豬梅花肉以啤酒浸泡，使肉質更軟嫩，醬汁更是以酸梅湯調配，加上新鮮鳳梨和香水檸檬，吃起來酸甜清新。