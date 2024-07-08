灣仔美食｜灣仔新加坡菜The Laksa Club正式開幕！必試經典喇沙／招牌海南雞飯／蝦醬雞翼

灣仔美食｜灣仔又開新餐廳啦！今次這間主打東南亞經典菜餚的The Laksa Club，由以精通烹調經典法式菜餚的新加坡籍主廚Edward Voon掌舵。他以自身在新加坡與美食為伴的成長歲月作為靈感，炮製出多款經典又地道的菜餚，包括惹味喇沙及海南雞飯等。餐廳亦有午市限定菜單，希望灣仔的上班族及街坊能夠品嚐新加坡地道美食。

午餐主菜之一新加坡喇沙（$150）是獅城最知名和最受歡迎的經典菜餚之一。主廚 Edward 巧妙地平衡了傳統風味與現代烹飪技藝，將口感紮實的福建麵條和米暹（米粉）混合， 並以熬煮超過六小時的香濃湯頭烹調而成。喇沙湯底萃取了鮮蝦及香料的鮮甜及濃郁風味，配 以豆卜、魚蛋和鮮蝦，口感豐富，層次分明。另一道招牌菜式海南雞飯（$168），主廚精選優質的本地三黃雞烹調，取其肉質肥嫩多汁；配搭的香滑米飯更一反傳統，放棄以椰子油烹煮的一貫做法，改以洋蔥、蔥花及蒜頭與米飯一同炒香，增添濃郁惹味，將經典菜式再昇華至另一層次。

食客如欲享受更豐盛的午餐體驗，可加配合共四款選擇的配菜小食，其中包括深受歡迎的街頭美食蝦醬雞翼（$68），以蝦醬醃製的雞翼，再裹以薄薄的麵衣酥炸，香脆可口，令人難以抗拒。另一道民間經典配菜五香肉卷（$58），主廚嚴選優質的本地豬肉，混合爽口的荸薺及香味四溢的五香調味料，再以豆腐皮包裹油炸。肉卷表面金黃酥脆，內餡飽滿鮮嫩，綴以泰式辣醬更是酸甜開胃。其他配菜選擇還有清新爽口的鮑魚沙律（$88），淋上味道輕盈的芝麻薑醋汁；還有香烤至恰到好處的伊比利亞黑毛豬肉串（$78），配以蕃茄及洋蔥莎莎醬，香口而別具風味。