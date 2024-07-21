灣仔美食｜灣仔船街新開日本串燒料理居酒屋 $38起食東京系燒鳥 雞皮/雞提燈

灣仔日式串燒推介 必試地道東京及博多串燒

餐廳串燒菜單選擇豐富，食材有誠意，如東京系燒鳥串燒就特別用上自日本各縣的雞種如森林雞、阿波尾雞及薩摩地雞，部分罕有部位更精挑本地優質三黃雞及嘉美雞，並精挑日本愛媛縣的伯方鹽及喜馬拉雅紫晶鹽以鹽燒方法炮製，另外亦有以鮮雞、清酒及精選日本醬油自家調配的秘製燒汁口味。

燒鳥提供多個部位選擇，包括雞隻的人氣部位如「雞腿肉」（$42）、「雞皮」（$38）、「雞肝」（$38）、「雞腎」（$38）、「雞尾」（$38）等，也有由經廚藝團隊巧手去骨的「無骨雞翼尖」（$46）、新鮮黃油雞的「雞中翼」（$32）。心水是城中少見的「雞背頂天」（$48），即雞頸和雞背連接的部分，口感獨特，還有雞腳掌的軟骨部位「雞掌中寶」（$46）及「雞提燈」（$68）都值得一試！



灘五郷NADAGOGO

地址：香港灣仔船街18號地下

電話：5968 0586/5394-3684(Whatsapp)

營業時間：中午12時至下午2時30分及晚上6時至11時30分