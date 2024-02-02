灣仔美食│用本地食材說好香港故事 Cafe Bau

香港真係好靚！香港真係美食天堂！究竟有幾靚？究竟有幾好食？要向旅客或食客們娓娓道來並不容易，要唱好香港，從來不是只靠把口；一向動作多多的「廚魔」梁經倫(Alvin Leung)又有大作，找來本地主廚陳嘉賢(Kasey Chan)主理的Cafe Bau餐廳，以「農場到餐桌」作理念，著重香港在地食材，用香港家豬、九龍醬園、平原雞、二澳米等等本地農產品設計出一系菜式，用香港食材說好香港故事。

本地產品作主軸的嘗味菜單 Cafe Bau的嘗味菜單，廚魔與Kasey採用可追溯源頭的本地食材，一些細節位例如蘸麵包的欖菜Mousse醬，小驚喜的開場白，讓食客全方位感受香港傳統風味。MMenu分別為三道菜套餐($650)和八道菜嘗味菜單($998)，可自選頭盤、主菜和甜點。

頭盤「基圍蝦千層酥」─基圍蝦以真空慢煮至半生熟，再以牛肉他他的做法致鬆軟質感，鋪上意大利小黃瓜茄子泥、話梅醬汁和頂層酥脆的春卷皮，令千層酥有著多重味道。

菜單焦點之一「八珍豬腳薑」─將香港人最熟悉的味道「豬腳薑」以嶄新方式呈現，拆碎豬腳封煎，配上以八珍甜醋醃製的油封本地初生雞蛋黃伴以八珍甜醋泡沫、配以美珍排骨醬製成的香甜肉汁和糖薑，玩味十足。