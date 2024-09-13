灣仔美食｜米芝蓮必比登推介「船記」搬新舖 全新菜式 順德花膠絲魚雲羹/龍井茶香蝦

人氣粵菜食府「船記」近日搬遷至灣仔合和中心新址，餐廳連續兩年榮獲《香港米芝蓮必比登推介》，吸引不少食客捧場。新址佔地逾 6,000 平方呎，店舖面積為舊址的一倍，更帶來一系列延承粵菜傳統的全新菜餚，包括順德花膠絲魚雲羹、龍井茶香蝦、鳳脂乳鴿煲仔飯等，盡顯廚藝團隊功架。
米芝蓮必比登推介「船記」全新菜式登場
為慶祝喬遷，餐廳特別推出多款全新單點美饌，包括以繁複工序見稱的順德手工名菜「順德花膠絲魚雲羹」（每位港幣148元；四位起用），大廚先以鮮魚熬製絲滑濃郁的魚湯，再將大魚頭剔骨，並以花膠絲豐富湯頭的膠質魚香，滋補養生。另外亦有充滿香港避風塘特色的「龍井茶香蝦」（港幣 275 元），以鮮蝦搭配杭州西湖龍井茶葉，蝦肉在爆炒的過程中吸收茶葉芳香，整體既有茶香，也富有避風塘微辛蒜香的風味。
新菜式更包括秋冬必食的煲仔菜，「鳳脂乳鴿煲仔飯」（港幣 300 元／四位用；須提前 24 小時預訂；左圖），乳鴿的肉質嫩滑，一試難忘。而「酒香生煎雞煲」（港幣 228 元）同樣必試，嚴選骨細味濃的三黃雞炮製，先以秘製香料醃製，再加入精選配料爆香雞件，最後澆上辛香醇厚的貴州二鍋頭，為雞煲注入火熱酒香，與三黃雞的油脂香相輔相成，香濃惹味。
船記
地址：香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 6 樓
營業時間：上午 11 時至下午 3 時 45 分及晚上 6 時至 11 時
電話：2893 9688